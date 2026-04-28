Los lugares de culto de Barcelona para los adictos a la auténtica tarta de queso

Forma parte de la carta de postres de muchos restaurantes de Barcelona, pero los fanáticos del cheesecake saben que no en todas partes sirven la auténtica y deliciosa tarta de queso. Por suerte, en Barcelona tenemos muchos lugares donde tratan con mimo y respeto este espectacular –y potente– dulce y os aseguramos que los sitios de esta lista no os defraudarán. Los más puristas encontrarán la tarta de queso tradicional y, si os gusta innovar, también tenemos recetas que incluyen otros ingredientes. El resultado es el mismo: una deliciosa y cremosa bomba de placer.

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