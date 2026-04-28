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Barcelona

Pastís de formatge basc
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Los mejores cheesecake de Barcelona

Los lugares de culto de Barcelona para los adictos a la auténtica tarta de queso

Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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Forma parte de la carta de postres de muchos restaurantes de Barcelona, pero los fanáticos del cheesecake saben que no en todas partes sirven la auténtica y deliciosa tarta de queso. Por suerte, en Barcelona tenemos muchos lugares donde tratan con mimo y respeto este espectacular –y potente– dulce y os aseguramos que los sitios de esta lista no os defraudarán. Los más puristas encontrarán la tarta de queso tradicional y, si os gusta innovar, también tenemos recetas que incluyen otros ingredientes. El resultado es el mismo: una deliciosa y cremosa bomba de placer.

NO TE LO PIERDAS: Los mejores dulces de Barcelona

Pastelerías

Jon Cake & Wines

  • Cafeterías
  • Les Corts
  • Crítica de Time Out
Jon Cake & Wines
Jon Cake & Wines
ALEX FROLOFF

Qué: Jon García es un ingeniero aeronáutico que, un día cualquiera, decidió dar un giro radical y formarse en cocina en la escuela Bellart. Después pasó por prácticas de alto nivel en La Tasqueria (una estrella Michelin), Lera (dos Soles Repsol) y en El Celler de Can Roca.

Con ese bagaje, se lanza a perseguir la receta perfecta del cheesecake… y, según parece, la encuentra. Abre primero en el Born y el éxito es inmediato: colas constantes para probar su tarta de queso en versión clásica, Cabrales, Idiazábal, Brie, tiramisú o chocolate. Más tarde inaugura un segundo local en Les Corts, donde amplía la experiencia con vino bien seleccionado, un tercero más centrado en el café también en el Born y un cuarto en Poblenou.

Dónde: 

Jon Cake & Coffee:Sant Pere Més Baix, 36 (Born)
Jon Cake & Wines: Gelabert, 42 (Les Corts)
Jon Bake: Assaonadors, 29 (Born)
Joan Cake: Lope de Vega, 93 (Poblenou)

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Pasté BCN

  • Tiendas
  • Pastelerías
  • Gràcia
  • Crítica de Time Out
Pasté BCN
Pasté BCN
Foto: Pasté BCN

Qué: Con una base pastelera sólida y mucho empuje, Hugo Roche arranca en 2019 con una pastelería online que pronto conecta con el público. El siguiente paso llega casi sin pausa: abre local en la plaza del Diamant para despachar tartas de queso en todas sus formas. Hasta una docena de versiones que van del clásico —con guiño al manchego— a opciones más golosas como Lotus, matcha, Nutella, pistacho o limón, sin olvidar una intensa de chocolate 70% con sal Maldon. También hay espacio para cruces inesperados: cheesecake de brownie o de zanahoria, por ejemplo.

En fechas señaladas, Roche revisita el recetario catalán desde su obrador y firma guiños tan curiosos como un pastel de queso de Sant Joan. Todo se puede pedir en formato individual o entero, según el nivel de antojo.

Dónde: Plaça del Diamant, 4 (Gràcia)

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Pastisseria Takashi Ochiai

  • Tiendas
  • Pastelerías
  • Eixample
  • Crítica de Time Out
Pastisseria Takashi Ochiai
Pastisseria Takashi Ochiai
Foto: Takashi Ochiai

Qué: Takashi Ochiai creció entre arrozales en Niigata y a los 15 años se trasladó a Tokio, donde descubrió su vocación por la pastelería. Más tarde se formó en Bélgica y Londres, donde conoció a Carmen, su pareja y socia. A principios de los 80 se instalaron en Barcelona y abrieron su pastelería, que empezó con dulces de tradición catalana y evolucionó hasta convertirse en un espacio híbrido entre técnica francesa y sensibilidad japonesa. Con el tiempo incorporaron cafetería, zona de degustación y premios como el de Mejor Croissant Artesano de Mantequilla o el de Mejor Panettone de España.

Hoy su obrador funciona como un puente entre culturas: conviven clásicos como Sacher o Mont Blanc con propuestas japonesas como los dorayakis y, por supuerto, el cotton cake tradicional y de matcha. 

Dónde: Comte Urgell, 110 (Eixample Esquerre) 

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L'Atelier Barcelona

  • Tiendas
  • Pastelerías
  • La Nova Esquerra de l'Eixample
L'Atelier Barcelona
L'Atelier Barcelona
Foto: L'Atelier Barcelona

Qué: Esta escuela de pastelería con degustación combina la creatividad y la capacidad docente del chef Eric Ortuño —quien fue chef pastelero de la Escuela Hofmann— con la visión empresarial de la también chef Ximena Pastor, exjefa de pastelería de Albert Adrià. La alta calidad de los ingredientes es una de las notas distintivas de L'Atelier Barcelona y responde al trasfondo de alta cocina de sus propietarios. Trabajan siempre con materia prima de proveedores reconocidos y de gama alta: elaboración impecable, pastelería muy fresca y bollería hecha a diario. 

Su cheesecake es una mousse de queso crema, compota de fresa y crumble de almendra reconstruido con un toque de limón y chocolate blanco. Dicho de otra manera, una obra maestra. 

Dónde:

Viladomat, 140 (Eixample Esquerre)
Take away: Doctor Fleming 16 (Sarrià-Sant Gervasi)

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Maru Botana

  • Tiendas
  • Pastelerías
  • Dreta de l'Eixample
Maru Botana
Maru Botana
Foto: Maru Botana Barcelona

Qué: Maru Botana es una pastelera y presentadora de Buenos Aires, una estrella global —casi sideral— de la repostería argentina. Por suerte para los barceloneses, ahora tiene una sucursal directa de la casa aquí. Como era de esperar, se forman largas colas de argentinos y catalanes, cargados de paciencia y con ganas de hacerse con el pastel emblema: el ‘rogel’ (capas de masa crocante unidas con dulce de leche y coronadas con merengue).  Tampoco faltan los alfajores, brownies y otras tentaciones que conforman una carta que roza el medio centenar de especialidades. 

Probar su cheesecake es viajar a Nueva York sin billete de vuelta: un bocado delicioso, denso, cremoso y suave, acompañado de mermelada y frutos rojos… sin palabras.

Dónde: Roger de Llúria, 114 (Eixample Dret)

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Brunells

  • Tiendas
  • Pastelerías
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Brunells
Brunells
Foto: Brunells

Qué: El cierre de Brunells, abierta en 1852, fue un duro golpe. Por suerte, la Pastelería Canal y Cafés El Magnífico la reabrieron de la mejor manera posible: haciéndole un «lifting» y manteniendo la línea artesana de la casa con recursos del siglo XXI. La estructura del local es la misma: detrás de la pastelería, la cafetería; y, al mirar las vitrinas, se nos hace la boca agua viendo piezas que forman parte de nuestra infancia: brazo de gitano, saras de almendra (¡queremos la de chocolate!), tortas, merengues, sachers, virutas de chocolate, etc.

La nota de modernización la ponen pasteles como el carrot cake, el pecan pie y el imprescindible cheesecake (con o sin gluten). Todos se venden al corte.

Dónde: Princesa, 22 (Born)

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Cotó Cake

  • Tiendas
  • Pastelerías
  • Esquerra de l’Eixample
Cotó Cake
Cotó Cake
Foto: Cotó Cake

Qué: En este pequeño local encontraréis dos especialidades: pasteles de queso de estilo japonés y choux franceses, y un planazo: pedir algo para llevar y disfrutarlo tranquilamente sentados en uno de los bancos de la peatonal Consell de Cent.

Hablemos de los cheesecakes: tienen cuatro tipos —original, matcha, chocolate y ediciones limitadas—, y todos son ligeros, esponjosos y delicados, con una textura que recuerda a la aireación de un suflé. En cuanto les peguéis el primer mordisco, entenderéis por qué se llaman 'algodón'. Los elaboran a diario, se pueden tomar fríos, templados o calientes.

Dónde: Consell de Cent, 187 (Eixample Esquerre)

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Funky Bakers

  • Tiendas
  • Pastelerías
  • Ciutat Vella
Funky Bakers
Funky Bakers
Foto: Funky Bakers

Qué: Funky Bakers aterrizó en 2018 con fórmula híbrida —panadería, deli y cafetería— y la ejecuta con desparpajo: igual te sirven un bocadillo memorable que un croissant de pistacho para aplaudir. Detrás está Seyma Ozkaya, de origen turco, y esa raíz se nota en una carta que mezcla acentos de Anatolia con el Mediterráneo de aquí; pan ‘zapat’, challah con hierbas frescas y panecillos de semillas. La bollería juega en otra liga. 

Como contrapunto cantábrico, su pastel de queso vasco al estilo de Donosti, hecho con la receta especial del icónico Bar La Viña: caramelizado por fuera, cremoso por dentro y sin base de galleta.

Dónde: Passeig del Born, 10 (Born)

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Ayame

  • Tiendas
  • Pastelerías
  • Dreta de l'Eixample
Ayame
Ayame
Foto: Ayame

Qué: Las credenciales reposteras de Hide Oda no pueden ser mejores: una década en la cocina de Koy Shunka, que se dice pronto. Ayame, que significa 'flor de iris' en japonés, es su pequeña tienda y obrador, especializado en dulces nipones. Su producción artesanal cumple con todas las características de la repostería tradicional japonesa: presentaciones meticulosas, combinaciones de distintas texturas y una dulzura moderada para resaltar los sabores naturales de los ingredientes. 

Ofrece tres tipos de pasteles de queso: el de algodón (esponjoso hasta el infinito), el vasco de matcha y el singular de fresa.

Dónde: Consell de Cent, 420 (Eixample Dret)

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Bares y restaurantes

Fismuler

  • Cocina creativa
  • Ciutat Vella
  • Crítica de Time Out
Fismuler
Fismuler
Foto: Fismuler

Qué: Tenemos bastante oferta de cocina de mercado, pero no siempre se hace con personalidad y originalidad. En una menestra de vainas del Fismuler hay algo más que unas vainas, o en unas alitas de pollo con yema, boniato y trufa. El concepto tiene mucho que ver con explotar los sabores de la sencillez, apostando por los productos de proximidad y de calidad. ¿Un ejemplo de comida? Primero, lentejas con tocino y cigalas pequeñas. De segundo, dorada con toques de almendra y uva tinta.

De postre, uno de los mejores pasteles de queso del mundo, con manchego, cabrales, camembert, gouda y pecorino. Tres ex-elBulli tienen la culpa. Pertenece al grupo La Ancha (Molino de Pez). 

Dónde: Rec Comtal, 17 (Born)

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Osaka Bang

  • Japonesa
  • Sant Antoni
Osaka Bang
Osaka Bang
Foto: Osaka Bang

Qué: Jasmine Angel, australiana, llegó a Barcelona tras una trayectoria tan nómada como autodidacta entre cocinas, yates y oficios varios. En 2026 abrió en Sant Antoni Osaka Bang junto a su socio Dani Martínez, tras años organizando pop-ups y caterings. Su propuesta es una cocina japonesa muy personal, con producto del mercado de la Barceloneta, elaboraciones hechas desde cero y una carta breve pero afilada: okonomiyaki, takoyaki con pulpo local y ensaladas pensadas como contrapunto fresco. La bebida mezcla vinos orgánicos, cervezas, highballs y latas japonesas, con ambición clara de crecer en coctelería.

El único postre que sirve es un cheesecake de miso blanco, vainilla y caramelo, creado en colaboración con Pasté BCN: denso, salino-dulce y con ese giro umami que lo saca del cliché.

Dónde: Aldana, 9 (Sant Antoni)

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Santornemi

  • Catalana
  • Sarrià
  • Crítica de Time Out
Santornemi
Santornemi
Foto: Maria Dias

Qué: El Santornemi lo lideran Laura Albéniz en la sala, su hermano Álvaro y su marido Santi en la cocina, con una propuesta de casa de comidas sin menú cerrado, centrada en platos clásicos de la cocina catalana hechos desde cero y con producto sencillo pero muy bien tratado. En la carta tenéis sugerencias del día y una oferta que reivindica la tradición popular; buñuelos de bacalao, albóndigas con sepia, esqueixada, etc. 

Su cheesecake se elabora con quesos seleccionados y una salsa de frutos rojos aparte y es el acompañamiento perfecto para culminar una comida. Laura, expone con orgullo sus creaciones caseras de dulce en la barra.

Dónde: Av. de Sarrià, 17 (Sarrià)

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Estimar

  • Marisco
  • Barcelona
  • Crítica de Time Out
Estimar
Estimar
Foto: Estimar

Qué: Este pequeño local cerca de Santa María del Mar se transforma en un homenaje diario a la mejor materia prima procedente del puerto de Roses de la mano de la quinta generación de la familia Gotanegra, de esta localidad. El chef es Rafa Zafra, de escuela elBulli, y por tanto muy conocedor del mundo marino: recetas sencillas que respetan al máximo un producto extraordinario; chipirones fritos acompañados de gota negra (mayonesa y tinta), o unos camarones de Roses cocidas al vapor de algas. 

Pero el plato que os ha traído a esta lista es su 'cheesecake'. Bonito como un sol de verano, cremoso, potente y con una mermelada 100% casera brutal.

Dónde: Sant Antoni dels Sombrerers, 3 (Born)

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La Porca

  • Bar de bocadillos
  • El Poble-sec
  • Crítica de Time Out
La Porca
La Porca
Foto: La Porca

Qué: La Porca es una hamburguesería familiar capitaneada por Rubén León y su madre Carmen. Famosa por la calidad de materia prima ha sido premiada con la BC Burger Cup 2019 un Solete Repsol y el Burger Shop in BCN. En la carta, una generosa oferta de hamburguesas smash como la doble bacon cheeseburger y la creativa Fifty-Fifty además de bocadillos de cerdo asado.

Para acabar el festín 'hamburguesero', el pastel de queso de la casa con mermelada de frutos del bosque, también casera.

Dónde: Mata, 16 (Poble Sec) 

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