Qué: Jon García es un ingeniero aeronáutico que, un día cualquiera, decidió dar un giro radical y formarse en cocina en la escuela Bellart. Después pasó por prácticas de alto nivel en La Tasqueria (una estrella Michelin), Lera (dos Soles Repsol) y en El Celler de Can Roca.
Con ese bagaje, se lanza a perseguir la receta perfecta del cheesecake… y, según parece, la encuentra. Abre primero en el Born y el éxito es inmediato: colas constantes para probar su tarta de queso en versión clásica, Cabrales, Idiazábal, Brie, tiramisú o chocolate. Más tarde inaugura un segundo local en Les Corts, donde amplía la experiencia con vino bien seleccionado, un tercero más centrado en el café también en el Born y un cuarto en Poblenou.
Dónde:
Jon Cake & Coffee:Sant Pere Més Baix, 36 (Born)
Jon Cake & Wines: Gelabert, 42 (Les Corts)
Jon Bake: Assaonadors, 29 (Born)
Joan Cake: Lope de Vega, 93 (Poblenou)