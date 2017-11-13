Time Out dice

Para los veganos, la pastelería La Besnéta es lo más parecido al paraíso en la tierra. Para los que no lo son, también. Además, puede presumir de ser uno de los lugares más cuquis de Barcelona: además de pasteles de todo tipo, en porciones o enteros, venden unos potecitos de vidrio espléndidos. El 'dark forest' es como lamer un pezón un viernes por la noche. Pan de pastel de cacao, chocolate, almendra Marcona y nada más para tocar el cielo. Tiene un sabor dulce sin exagerar, suficiente para que la tarde te pase como si estuvieras en una nube. Por cierto, el 'lemon pie' merece sentarse a la derecha del padre...