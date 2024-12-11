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Barcelona

Pastissos de formatge de Cotó Cake
Foto: Cotó Cake | Cotó Cake

Reseña

Cotó Cake

5 de 5 estrellas
  • Tiendas | Pastelerías
  • Esquerra de l’Eixample
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

En este pequeño local encontraréis solo dos especialidades; pasteles de queso de estilo japonés y 'choux' franceses. Hablamos de los 'cheesecakes'; tienen cuatro tipos —original, matcha, chocolate y ediciones limitadas— y todos son ligeros, esponjosos y delicados, con una textura que recuerda al aireación de un suflé. En cuanto le peguéis el primer mordisco entenderéis por qué se llaman 'algodón'. Los elaboran a diario, se pueden tomar fríos, templados o calientes, y valen entre 14 y 18 euros.

Detalles

Dirección
Consell de Cent, 187
Barcelona
08015
Transporte
Urgell (M: L1)
Precio
Horas de apertura
De ma. a do. de 11 a 20 h
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