Time Out dice

En este pequeño local encontraréis solo dos especialidades; pasteles de queso de estilo japonés y 'choux' franceses. Hablamos de los 'cheesecakes'; tienen cuatro tipos —original, matcha, chocolate y ediciones limitadas— y todos son ligeros, esponjosos y delicados, con una textura que recuerda al aireación de un suflé. En cuanto le peguéis el primer mordisco entenderéis por qué se llaman 'algodón'. Los elaboran a diario, se pueden tomar fríos, templados o calientes, y valen entre 14 y 18 euros.