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Barcelona

  1. Selecció de porcions de diferents pastissos de formatge
    Foto: Pasté BCN | Pasté BCN
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  2. Pastis de formatge brownie
    Foto: Pasté BCN | Pasté BCN
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  3. Porció de pastis de formatge de matcha
    Foto: Pasté BCN | Pasté BCN
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Reseña

Pasté BCN

4 de 5 estrellas
  • Tiendas | Pastelerías
  • Gràcia
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Hugo Roche, con una formación en repostería sólida y mucho empuje, decide abrir una pastelería online en el 2019. Tiene buena acogida y pocos meses después inaugura local en la plaza del Diamant. La especialidad de la casa son los pasteles de queso y ofrece doce clases diferentes. Desde el clásico con un toque de manchego, pasando por el de galletas de Lotus, matcha, Nutella, pistachos, limón... hasta llegar al de chocolate 70% y sal Maldon. Las fusiones no le dan miedo, y os propone híbridos de pasteles clásicos, como el cheesecake de brownie o el de zanahoria. El atrevimiento creativo de este joven repostero no termina aquí; en fechas golosas señaladas, adapta el recetario tradicional catalán a su obrador y se saca de la manga maravillas como el pastel de queso de Sant Joan. Pura magia. Los pasteles se venden en porciones individuales y enteros.

Detalles

Dirección
Plaça del Diamant, 4
Barcelona
Barcelona
08012
Transporte
Fontanta (M: L3)
Precio
Horas de apertura
De ma. a sá. de 10.30 a 20. Do. de 10.30 a 18 h
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