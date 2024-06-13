Time Out dice

Hugo Roche, con una formación en repostería sólida y mucho empuje, decide abrir una pastelería online en el 2019. Tiene buena acogida y pocos meses después inaugura local en la plaza del Diamant. La especialidad de la casa son los pasteles de queso y ofrece doce clases diferentes. Desde el clásico con un toque de manchego, pasando por el de galletas de Lotus, matcha, Nutella, pistachos, limón... hasta llegar al de chocolate 70% y sal Maldon. Las fusiones no le dan miedo, y os propone híbridos de pasteles clásicos, como el cheesecake de brownie o el de zanahoria. El atrevimiento creativo de este joven repostero no termina aquí; en fechas golosas señaladas, adapta el recetario tradicional catalán a su obrador y se saca de la manga maravillas como el pastel de queso de Sant Joan. Pura magia. Los pasteles se venden en porciones individuales y enteros.