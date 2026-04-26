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Morreig
Foto: Morreig | Morreig
Foto: Morreig

20 pastelerías originales de Barcelona para triunfar con el postre

Las mejores pastelerías de Barcelona para endulzar cumpleaños, cenas con amigos, comidas familiares...

Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
Escrito por: Mireia Font
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Glups, ¡nos han pedido que llevemos los postres! Si nunca sabéis a qué pastelería ir o tenéis ganas de probar nuevas propuestas, estas 20 direcciones siempre os harán quedar la mar de bien. ¿Queréis que concretemos más? Aquí tenéis los mejores dulces de Barcelona.

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Time Out Market Barcelona

Time Out Market Barcelona

  • Qué hacer
  • El Gòtic
Time Out Market Barcelona
Foto: Time Out Market Barcelona

Time Out Market es un concepto global único cuyo objetivo es celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y cocineros de una ciudad bajo un mismo techo y ofrecer una visión panorámica de los mejores restaurantes y gastronomía de Barcelona bajo el mismo techo. Y en su constelación de oferta gastronómica –8 de las mejores cocinas de Barcelona, un restaurante de alta gastronomía de servicio completo y una cafetería de especialidad– hay mucho camino para comer dulce, y sobre todo comer unos buenos postres. Si os apetece, tan solo tenéis que daros una vuelta y montaros un menú degustación dulce, con especialidades como un brioche casero empapado en ron (Darvaza), una tatin de manzana de alta montaña (Casa Amàlia), la crema catalana con sorbete de mango y azafrán de Fran López o el lingote de chocolate de Rías Kru, solo para mencionar cuatro posibilidades

20 pastelerías originales de Barcelona para triunfar con los postres

1. 22:22 Cultura Dulce

  • Tiendas
  • Pastelerías
  • L'Antiga Esquerra de l'Eixample
  • Crítica de Time Out
22:22 Cultura Dulce
22:22 Cultura Dulce
Foto: 22:22 Cultura Dulce

Qué: ¿Cafetería? ¿Pastelería? ¿Restaurante de postres? Este espacio es todo eso y más: el proyecto de la mexicana Maite Otegui, inaugurado a finales de 2024. Formada en alta pastelería, Otegui presenta una propuesta precisa y equilibrada con 8 piezas de bollería, 8 de pastelería y 8 postres, organizados en cuatro líneas: dos clásicos, dos de inspiración mexicana, dos de temporada y dos creativos.

Entre sus elaboraciones veréis piezas inesperadas como el hojaldre danés con cochinita pibil o un danés estacional con níscalos al horno. Su pastelería de autor refleja tanto el producto de temporada como su identidad mexicana; pastel cremoso de calabaza asada con bizcocho especiado y pipas crujientes, el tres leches de maíz o el pastel de ponche mexicano. De jueves a sábado, menú degustación de postres en formatos de dos o cuatro pasos. Domingos, brunch.

Dónde: Paris, 165 (Eixample Esquerre)

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2. Morreig

  • Tiendas
  • Gràcia
Morreig
Morreig
Foto: Morreig

Qué: En Morreig, el panadero Matthieu Atzenhoffer y la pastelera Alba Ruiz Ceamanos trabajan a cuatro manos para dar forma a una oferta que cruza bollería, pastelería y heladería artesanal. La base es clásica, pero la ejecución se mueve entre técnica afinada, giros contemporáneos y mucha imaginación. Todo parte de producto de temporada y proximidad, sin rastro de mixes industriales, conservantes ni colorantes artificiales.

En la vitrina hay imprescindibles —croissant, pain au chocolat, chausson aux pommes, kouign-amann— y piezas de la casa como el medio coco, naranja y limón o el ya reconocible flan Morreig de vainilla. Ojo al currículum del dúo: él cuenta con el título de Meilleur Ouvrier de France en panadería, uno de los títulos más exigentes del oficio en Francia. Ella es gastrofísica y docente de pastelería.

Dónde: Verdi, 25 (Gràcia)

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3. Takashi Ochiai

  • Tiendas
  • Pastelerías
  • Eixample
  • Crítica de Time Out
Takashi Ochiai
Takashi Ochiai
Foto: Pastisseria Takashi Ochiai

Qué: Takashi Ochiai creció entre arrozales en Niigata y a los 15 años se trasladó a Tokio, donde descubrió su vocación por la pastelería. Más tarde se formó en Bélgica y Londres, donde conoció a Carmen, su pareja y socia. A principios de los 80 se instalaron en Barcelona y abrieron su pastelería, que empezó con dulces de tradición catalana y evolucionó hasta convertirse en un espacio híbrido entre técnica francesa y sensibilidad japonesa. Con el tiempo incorporaron cafetería, zona de degustación y premios como el de Mejor Croissant Artesano de Mantequilla o el de Mejor Panettone de España.

Hoy su obrador funciona como un puente entre culturas: conviven clásicos como Sacher o Mont Blanc con propuestas japonesas como el cotton cake o los dorayakis, además de bollería que mezcla influencias. El universo se completa con la escuela Aula Ochiai y la heladería Kurimu, que refuerzan una identidad dulce única en Barcelona.

Dónde: Comte Urgell, 110 (Eixample Esquerre)

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4. Pastisseria Escribà

  • Eixample
Pastisseria Escribà
Pastisseria Escribà
Foto: Escribà

Qué: La pastelería Escribà es un negocio fundado en 1906 por Mateu Serra i Carbonell en la Gran Vía. Ahora la dirige el mediático Christian Escribà, cuarta generación y uno de los máximos exponentes de la pastelería para grandes acontecimientos, y lo definen como un creativo transversal global que utiliza el mundo dulce como lenguaje para expresarse. 

Sus monas son obras de arte, sus cruasanes de mantequilla vuelan, igual que el turrón de yema quemada, el roscón de mazapán, sus chocolates y una de las especialidades de la casa, los pastelitos de Tortosa. 

Dónde: 

Gran Via, 546 (Eixample Esquerre)

Rambla, 83 (Raval)

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5. Oriol Balaguer

  • Tiendas
  • Chocolate y dulces
  • Sarrià - Sant Gervasi
Oriol Balaguer
Oriol Balaguer

Qué: Oriol Balaguer creció entre los aromas del obrador familiar de Calafell, donde empezó a descubrir el mundo del dulce. Su pasión por el chocolate lo llevó a formarse en la Escuela del Gremio de Pastelería de Barcelona y, más tarde, en elBulli, donde absorbió la mezcla de técnica y creatividad que marcaría su carrera. Con solo 21 años fue nombrado Mejor Maestro Pastelero Artesano de España (1993) y en 2018 la Academia Internacional de la Gastronomía lo reconoció como mejor chef pastelero.

Hoy es un referente del chocolate con presencia internacional y una intensa actividad creativa. Además de su trabajo en obradores, ha impulsado la recuperación de pastelerías históricas como La Duquesita en Madrid o Sans en La Bisbal. Sus espacios en Barcelona funcionan como templos del chocolate, con bombones, tabletas, bollería y creaciones icónicas como el pastel 8 texturas o la mousse Paradigma Tradición.

Dónde: 

Plaça de Sant Gregori Taumaturg, 2 (Sarrià-Sant Gervasi)

Travessera de les Corts, 340 (Les Corts)

Panadería: Calàbria, 65 (Sant Antoni)

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6. L'Atelier Barcelona

  • Tiendas
  • Pastelerías
  • La Nova Esquerra de l'Eixample
L'Atelier Barcelona
L'Atelier Barcelona
Foto: L'Atelier Barcelona

Qué: Esta escuela de pastelería con degustación combina la creatividad y la capacidad docente del chef Eric Ortuño —quien fue chef pastelero de la Escuela Hofmann— con la visión empresarial de la también chef Ximena Pastor, exjefa de pastelería de Albert Adrià. La alta calidad de los ingredientes es una de las notas distintivas de L'Atelier Barcelona y responde al trasfondo de alta cocina de sus propietarios.

Trabajan siempre con chocolates, mantequilla, frutos secos, harinas y especias de proveedores reconocidos y de gama alta: elaboración impecable, pastelería muy fresca y bollería hecha a diario. ¡Ah! Tampoco se olvidan de los helados. Ofrecen servicio de delivery en Barcelona.

Dónde:

Viladomat, 140 (Eixample Esquerre)

Take away: Doctor Fleming 16 (Sarrià-Sant Gervasi)

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7. Maxime Petit Pastry

  • Tiendas
  • Pastelerías
  • Dreta de l'Eixample
  • Crítica de Time Out
Maxime Petit Pastry
Maxime Petit Pastry
Foto: Maxime Petit Pastry

Qué: Maxime Petit es un joven pastelero y chocolatero francés que, tras formarse en cocina y pastelería en su país, pasa por distintos establecimientos del prestigioso Relais Desserts —algo así como la primera división de la repostería francófona— hasta que el chef Raül Balam lo incorpora como jefe de repostería de su restaurante Moments. Allí se queda casi una década, hasta que en 2023 decide emprender en solitario.

En su local con terraza, justo frente a la iglesia del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, conviven grandes clásicos franceses —Paris-Brest, Saint-Honoré, banoffee— con recetas de raíz familiar, como el fundente de castaña, y creaciones propias como la tartaleta tropical. Además, los domingos ofrece brunch con reserva previa. 

Dónde: Sant Antoni Maria Claret, 244 (Eixample Dret)

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8. Maru Botana

  • Tiendas
  • Pastelerías
  • Dreta de l'Eixample
Maru Botana
Maru Botana
Foto: Maru Botana Barcelona

Qué: Maru Botana es una pastelera y presentadora de Buenos Aires, una estrella global —casi sideral— de la repostería argentina. Por suerte para los barceloneses, ahora tiene una sucursal directa de la casa aquí. Como era de esperar, se forman largas colas de argentinos y catalanes, cargados de paciencia y con ganas de hacerse con el pastel emblema: el ‘rogel’ (capas de masa crocante unidas con dulce de leche y coronadas con merengue) o la marquesa de chocolate (un pastel de inspiración francesa con crema pastelera y frutos rojos).

Y, claro, tampoco faltan los alfajores, brownies y otras tentaciones que conforman una carta que roza el medio centenar de especialidades. Y si no apetece dulce, también hay quiches y bocadillos que están a la altura.

Dónde: Roger de Llúria, 114 (Eixample Dret)

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9. Pasté BCN

  • Tiendas
  • Pastelerías
  • Gràcia
  • Crítica de Time Out
Pasté BCN
Pasté BCN
Foto: Pasté BCN

Qué: Con una base pastelera sólida y mucho empuje, Hugo Roche arranca en 2019 con una pastelería online que pronto conecta con el público. El siguiente paso llega casi sin pausa: abre local en la plaza del Diamant para despachar tartas de queso en todas sus formas. Hasta una docena de versiones que van del clásico —con guiño al manchego— a opciones más golosas como Lotus, matcha, Nutella, pistacho o limón, sin olvidar una intensa de chocolate 70% con sal Maldon. También hay espacio para cruces inesperados: cheesecake de brownie o de zanahoria, por ejemplo.

En fechas señaladas, Roche revisita el recetario catalán desde su obrador y firma guiños tan curiosos como un pastel de queso de Sant Joan. Todo se puede pedir en formato individual o entero, según el nivel de antojo.

Dónde: Plaça del Diamant, 4 (Gràcia)

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10. Pastisseria La Palma

  • Sant Martí
Pastisseria La Palma
Pastisseria La Palma
Foto: Pastisseria La Palma

Qué: La Pastelería La Palma del Clot es de esos negocios que explican un barrio. Abierta en 1922 como tienda de ultramarinos por los abuelos de la familia, evolucionó pronto hacia la pastelería y hoy, ya en manos de la tercera generación, sigue funcionando con el obrador a pleno rendimiento. Aquí la tradición pesa, pero no se queda en vitrina: cada día salen piezas hechas en casa, con oficio y regularidad, en uno de los espacios artesanos más grandes de la ciudad.

El despliegue es amplio: dulce y salado, pasteles, chocolates, galletas, opciones para desayuno o merienda y también servicio de catering, que sostiene buena parte del negocio. Aun así, el espíritu sigue siendo de pastelería de toda la vida. Entre los imprescindibles, el turrón de crema y el roscón —de nata o de crema—, dos clásicos que no fallan en las sobremesas de domingo.

Dónde: Clot, 72-74 (Sant Martí)

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