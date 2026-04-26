Qué: Oriol Balaguer creció entre los aromas del obrador familiar de Calafell, donde empezó a descubrir el mundo del dulce. Su pasión por el chocolate lo llevó a formarse en la Escuela del Gremio de Pastelería de Barcelona y, más tarde, en elBulli, donde absorbió la mezcla de técnica y creatividad que marcaría su carrera. Con solo 21 años fue nombrado Mejor Maestro Pastelero Artesano de España (1993) y en 2018 la Academia Internacional de la Gastronomía lo reconoció como mejor chef pastelero.

Hoy es un referente del chocolate con presencia internacional y una intensa actividad creativa. Además de su trabajo en obradores, ha impulsado la recuperación de pastelerías históricas como La Duquesita en Madrid o Sans en La Bisbal. Sus espacios en Barcelona funcionan como templos del chocolate, con bombones, tabletas, bollería y creaciones icónicas como el pastel 8 texturas o la mousse Paradigma Tradición.

Dónde:

Plaça de Sant Gregori Taumaturg, 2 (Sarrià-Sant Gervasi)

Travessera de les Corts, 340 (Les Corts)

Panadería: Calàbria, 65 (Sant Antoni)