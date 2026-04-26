Time Out Market es un concepto global único cuyo objetivo es celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y cocineros de una ciudad bajo un mismo techo y ofrecer una visión panorámica de los mejores restaurantes y gastronomía de Barcelona bajo el mismo techo. Y en su constelación de oferta gastronómica –8 de las mejores cocinas de Barcelona, un restaurante de alta gastronomía de servicio completo y una cafetería de especialidad– hay mucho camino para comer dulce, y sobre todo comer unos buenos postres. Si os apetece, tan solo tenéis que daros una vuelta y montaros un menú degustación dulce, con especialidades como un brioche casero empapado en ron (Darvaza), una tatin de manzana de alta montaña (Casa Amàlia), la crema catalana con sorbete de mango y azafrán de Fran López o el lingote de chocolate de Rías Kru, solo para mencionar cuatro posibilidades
Glups, ¡nos han pedido que llevemos los postres! Si nunca sabéis a qué pastelería ir o tenéis ganas de probar nuevas propuestas, estas 20 direcciones siempre os harán quedar la mar de bien. ¿Queréis que concretemos más? Aquí tenéis los mejores dulces de Barcelona.
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