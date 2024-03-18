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Barcelona

  1. Jon Cake and Wines
    ALEX FROLOFF | Jon Cake and Wines
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  2. Pastís de formatge de cabra de Jon Cake
    Foto: Jon Cake
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  3. Jon Cake
    Foto: Scott Chasserott | Jon Cake
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Reseña

Jon Cake & Wines

4 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Cafeterías
  • Les Corts
  • Crítica de Time Out
Anna Torrents
Escrito por Anna Torrents
Periodista
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Time Out dice

Las tartas de queso de Jon García despiertan auténticas pasiones (y colas kilométricas). Pero en este segundo local, al que ya no llegan tantos turistas, la intención es combinar la pastelería con un buen vino. Parellades, chardonnays, palominos finos o tokajis demuestran que hay vida más allá de mermeladas de frambuesa, chocolates calientes y cafés (aunque no es necesario sufrir: también tienen café de especialidad de Tornado Coffee Roasters y chocolate de Kaitxo). Para descubrir su filosofía vinícola, proponen catas didácticas, con las que también se pueden saborear ediciones estacionales de sus pasteles. Sin embargo, la gran novedad viene de la infancia de este pastelero e ingeniero aeronáutico: un excepcional bollo de mantequilla típico de Bilbao.

Detalles

Dirección
Gelabert, 42
Barcelona
08029
Transporte
M: Les Corts
Horas de apertura
De jue. a lu. de 11.30 a 21 h
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