Jon Cake & Wines

Time Out dice

Las tartas de queso de Jon García despiertan auténticas pasiones (y colas kilométricas). Pero en este segundo local, al que ya no llegan tantos turistas, la intención es combinar la pastelería con un buen vino. Parellades, chardonnays, palominos finos o tokajis demuestran que hay vida más allá de mermeladas de frambuesa, chocolates calientes y cafés (aunque no es necesario sufrir: también tienen café de especialidad de Tornado Coffee Roasters y chocolate de Kaitxo). Para descubrir su filosofía vinícola, proponen catas didácticas, con las que también se pueden saborear ediciones estacionales de sus pasteles. Sin embargo, la gran novedad viene de la infancia de este pastelero e ingeniero aeronáutico: un excepcional bollo de mantequilla típico de Bilbao.