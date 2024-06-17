Todos tenemos nuestro lado dulce. También la redacción de Time Out Barcelona, que revela cuáles son sus debilidades cuando quieren ser de azúcar. Postres locales y creaciones golosas de otras latitudes, estas quince propuestas os alegrarán la vida. Sed cómplices y dejaros caer en la tentación. Total, a estas alturas de la película, y como dice la canción, son cuatro días y dos están nublados. O sea que, por favor, que no os amargue meteros entre pecho, espalda y cartuchera estos delirios de dulzura, que por un día no pasa nada. ¿Os quedáis con ganas de catar más? Pues, a por las 21 pastelerías más originales de la ciudad.

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