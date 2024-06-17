Time Out Market es un concepto global único cuyo objetivo es celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y cocineros de una ciudad bajo un mismo techo y ofrecer una visión panorámica de los mejores restaurantes y gastronomía de Barcelona bajo el mismo techo. Y en su constelación de oferta gastronómica –9 de las mejores cocinas de Barcelona, un restaurante de alta gastronomía de servicio completo y una cafetería de especialidad– hay mucho camino para comer dulce, y sobre todo comer unos buenos postres. Si os apetece, tan solo tenéis que daros una vuelta y montaros un menú degustación dulce, con especialidades como un brioche casero empapado en ron (Darvaza), una tatin de manzana de alta montaña (Casa Amàlia), la crema catalana con sorbete de mango y azafrán de Fran López o el lingote de chocolate de Rías Kru, solo para mencionar cuatro posibilidades.
Todos tenemos nuestro lado dulce. También la redacción de Time Out Barcelona, que revela cuáles son sus debilidades cuando quieren ser de azúcar. Postres locales y creaciones golosas de otras latitudes, estas quince propuestas os alegrarán la vida. Sed cómplices y dejaros caer en la tentación. Total, a estas alturas de la película, y como dice la canción, son cuatro días y dos están nublados. O sea que, por favor, que no os amargue meteros entre pecho, espalda y cartuchera estos delirios de dulzura, que por un día no pasa nada. ¿Os quedáis con ganas de catar más? Pues, a por las 21 pastelerías más originales de la ciudad.
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