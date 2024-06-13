  1. Pastís de petit suís i maduixes naturals
    Foto: Rosah's Artisan Bakery | Rosah's Artisan Bakery
  2. Pastís de xocolata i avellana
    Foto: Rosah's Artisan Pastry | Rosah's Artisan Pastry
  3. Rocío Somalo i Sarah Mordecai
    Foto: Rosah's Artisan Bakery | Rosah's Artisan Bakery
Reseña

Rosah's Artisan Pastry

4 de 5 estrellas
  • Tiendas | Pastelerías
  • Sarrià - Sant Gervasi
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Time Out dice

Y quién es Rosah, os preguntaréis. Pues, en realidad, son dos amigas; Rocío Somalo y Sarah Mordecai, pasteleras formadas en Espaisucre. Durante una década, saltan de restaurante en restaurante (algún Michelin incluido) hasta que empiezan a hacer pasteles en casa. De casa pasan a una 'dark kitchen' (una cocina compartida con otros negocios), y de la dark kitchen a su actual obrador de Sant Gervasi. La mala noticia es que todavía no tienen tienda física para la venta directa, pero tiempo al tiempo, eh. La buena noticia es que se espabilan la mar de bien con los encargos. En la carta; galletas, cupcakes, magdalenas, 'plumcakes', 'custards', pasteles y cheesecakes. Creaciones de base tradicional y mucha técnica con giros personalísimos y originales. ¿Un ejemplo? El pastel-homenaje al petit-suisse de fresa, que es directamente merecedor de una ovación en el Camp Nou. ¿Otro? El clásico y canónico pastel de chocolate y avellana. El adjetivo irresistible le queda corto.

Detalles

Dirección
Avenir, 29
Barcelona
Barcelona
08021
Transporte
Francesc Macià (T1, T2, T3)
Precio
€€
Horas de apertura
De lu. a vi. de 9 a 16 h
