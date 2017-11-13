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Barcelona

Casa Vives
© Ivan Giménez | Casa Vives

Casa Vives

  • Tiendas | Pastelerías
  • Dreta de l'Eixample
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Time Out dice

Hablar de repostería clásica en Barcelona es acabar, sí o sí, en Casa Vives. Fundada en 1895 como pastelería y bombonería, hoy sigue en manos de la familia, con Miquel Vives —formado entre París y Barcelona— liderando la cuarta generación. Aquí manda la tradición: brazos de nata, milhojas con crema y frambuesa, selva negra… aunque también hay espacio para creaciones propias que actualizan el recetario sin traicionarlo.

Tienen doble dirección, en Rambla Catalunya y en Sants, donde además de pasteles salen panes, bollería y chocolate hechos en casa. Ambos locales cuentan con zona para sentarse y disfrutar sin prisas. Y cuando el calendario aprieta —Navidad, Pascua o lo que toque—, las colas en la puerta son casi parte del ritual.

Detalles

Dirección
Rbla. Catalunya, 58
Eixample Dreta
Barcelona
08007
Transporte
Passeig de Gràcia (M: L2, L3, L4); Provença (FGC)
Horas de apertura
De lu. a sá. de 8 a 21 h. Do. de 9 a 15 h.
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