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Barcelona

  1. Pstís Paris Brest
    Foto: Maxime Petit Pastry | Maxime Petit Pastry
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  2. Pastís tropical
    Foto: Maxime Petit Pastry | Maxime Petit Pastry
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Reseña

Maxime Petit Pastry

4 de 5 estrellas
  • Tiendas | Pastelerías
  • Dreta de l'Eixample
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Maxime Petit es un joven pastelero y chocolatero francés que, después de estudiar cocina y pastelería en su país de origen, pasa por diferentes establecimientos del prestigioso Club Relais Desserts (la primera liga de la repostería francófona, para entendernos) hasta que el chef Raül Balam le ficha como jefe de repostería de su restaurante Moments. Allí trabaja durante casi una década y en el 2023 da el salto en solitario. En su local, justo enfrente de la iglesia del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, encontraréis clásicos franceses (Paris Brest, Saint-Honoré Banoffee), recetas familiares (fundante de castaña) y creaciones propias ('tartalette' tropical). El luminoso espacio es de dos plantas (obrador con vidriera arriba, degustación abajo) y tiene terraza. Por si no fuera poco, los domingos sirve brunch con reserva previa. Devotos de la repostería de primer nivel, este es vuestro paraíso en la tierra.

Detalles

Dirección
Sant Antoni Maria Claret, 244
Barcelona
Barcelona
08025
Esquina con
Barcelona
Transporte
Sant Pau Dos de Maig (M: L5)
Precio
Horas de apertura
De mi. a vi. de 12 a 20 h. Sá. de 10 a 20 h. Do. de 10 a 17 h
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