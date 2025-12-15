Pastisseria Takashi Ochiai

Time Out dice

La historia

Takashi Ochiai creció entre arrozales, en Niigata, un rincón costero del noreste de Japón. A los 15 años hizo las maletas rumbo a Tokio y allí descubrió que lo suyo era el azúcar, la mantequilla y el horno. Con la inquietud por bandera, dio el salto a Europa: Bélgica primero, Londres después, donde trabajó en restaurantes, afinó técnica y conoció a Carmen, su futura esposa y compañera de proyecto. A principios de los 80 recalaron en Barcelona y abrieron su propia pastelería. Lo que arrancó como un obrador de dulces catalanes de toda la vida acabó mutando en un espacio híbrido y creativo, sabores japoneses, técnica francesa. El experimento salió redondo: en 2008 el local creció con cafetería y zona de degustación. Desde entonces, no han dejado de recibir premios y reconocimientos; Mejor Croissant Artesano de Mantequilla de España 2013, Mejor Maestro Pastelero 2014, Mejor Panettone de España 2018. Hoy, su nombre sigue siendo sinónimo de calidad absoluta.

Los productos

El escaparate de Ochiai es un viaje largo y bien pensado. Conviven clásicos como la Sacher o el Mont Blanc con iconos japoneses como el ‘cotton cake’ y creacioens propias como la mousse de mascarpone con té matcha. Los croissants sorprenden y convencen —de pistacho y cereza, de cítrico yuzu— y la bollería se mueve entre dos mundos: de ‘melonpan’ y ‘taiyaki’ a ‘kouign-amann’, ‘pain suisse’ o ‘cinnamon rolls’. Mochis, pastas ‘wagashi’ para el té, bizcochos tipo ‘kastera’ y ‘dorayakis’ que vuelan del mostrador. También hay guiños muy locales, como el pastel Massini o el brazo de gitano. Y cuando llega la Navidad, aquí no se quedan cortos: mazapanes, troncos, turrones, neulas, polvorones, panettones y hasta calendarios de adviento.

La escuela

En 2016 nació Aula Ochiai, prácticamente al lado de la pastelería de Comte d’Urgell. Un espacio pensado para aprender repostería, probar, equivocarse y disfrutar, con cursos y talleres de cocina para todos los niveles, tanto presenciales como online.

La heladería

A unos pasos de la tienda-cafetería está Kurimu (Comte d’Urgell, 116), la heladería de temporada del universo Ochiai. Hay sabores clásicos, combinaciones poco vistas —chocolate blanco con fruta de la pasión, sorbete de mango, fruta de la pasión y yuzu— y otros con ADN nipón como sésamo negro o té verde. Se pueden acompañar con ‘doriyakis’, croissants de mantequilla, té verde, almendras o ‘cheesecakes’. También hay opciones veganas y bebidas frías para rematar: ‘sencha’ frío y batidos de matcha. El local es estrecho y acogedor, con algunas mesas para quedarse un rato y saborear con calma.

Dirección

Comte d'Urgell, 110 (Eixample Esquerre)

Cómo llegar

Metro Urgell (L1)

Horario

De martes a sábado, de 8.30 a 14.30 h y de 16.30 a 20.30 h

Domingo, de 8.30 a 15 h

Contacto

Teléfono: 93 453 63 83

Web: shop.ochiaipastisseria.com

Instagram: @ochiaibcn