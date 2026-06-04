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Barcelona

Delacrem
Foto: Scott Chasserot | Delacrem
Foto: Scott Chasserot

Las mejores heladerías de Barcelona

Helados extraordinarios en todas sus variantes: artesanos, italianos, japoneses, argentinos, libaneses, de autor, singulares...

Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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El calentamiento global –llamadle cambio climático, si os hace sentir mejor– hace que las olas de calor nos caigan encima con alevosía y virulencia. Y llega la pregunta de oro: ¿hay una buena heladería, cerca de casa? Barcelona no es Florencia, de acuerdo –y no nos engañemos, no comemos helado todo el año– pero sí que disponemos de todo tipo de buenas heladerías, algunas de ellas entre las mejores de Europa. Contra el soponcio, un buen helado (a cualquier hora, pero apetece mucho de postre, después de comer). Eso sí, la otra mejor manera de combatir tu calentamiento global es sentarse en buena compañía a tomar unas cañas y tapas espectaculares. Otra opción, el terraceo en las terrazas más bonitas de Barcelona.

Por distritos:

-Gràcia
-Ciutat Vella
-Eixample Dret
-Eixample Esquerre
-Sant Martí
-Sants-Montjuïc

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Time Out Market Barcelona

Time Out Market Barcelona: Paral·lelo Gelato

  • Qué hacer
  • El Gòtic
Time Out Market Barcelona: Paral·lelo Gelato
Foto: Paral·lelo Gelato

Time Out Market es un concepto único cuyo objetivo es celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y a los mejores cocineros de una ciudad bajo un mismo techo. Lo que comenzó en 2014 con la apertura de Time Out Market Lisboa se ha convertido en un fenómeno global: Time Out Market Barcelona, inaugurado en 2024, es la novena apertura de un concepto gastronómico presente en grandes ciudades del mundo como Nueva York, Montreal, Oporto y Ciudad del Cabo, entre otras. En Barcelona se encuentra en el Port Vell, en la terraza-mirador del Maremagnum.

Los helados corren a cargo de Paral·lelo Gelato. Más que su presencia en una única lista de referencia, es el consenso de la crítica especializada lo que la ha situado en lo más alto: ha sido incluida en la selección de las mejores heladerías del mundo de la Slow Food Guide, así como en Elle Magazine, la Guía Repsol y, por supuesto, en Time Out Barcelona.

Gràcia

Pot Helados

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  • Gràcia
Pot Helados
Pot Helados
Foto: Pot Helados

La aventura de Pot comenzó en Argentina en 2019 de la mano de los hermanos Nicolás y María Paz Barnetche, junto con María Victoria Aschero (pareja de Nicolás). Cuando decidieron probar suerte fuera de las fronteras de su país natal, no lo dudaron: la respuesta era Barcelona. Así, en mayo de 2025 se instalaron en el barrio de Gràcia y, un año después, también abrieron un local en Sant Antoni.

La oferta de helados es reducida (18 sabores, todos elaborados con productos de proximidad) y cambia según la temporada. Apuestan por sabores simples y directos. Los más solicitados son el de pistacho (procedente de Lleida) y el de crema sabayón, elaborada con yema de huevo, azúcar y vino dulce. Es el único lugar de la ciudad que lo sirve. También ofrecen chocolate artesanal, alfajores y granizado de dulce de leche, otro de los grandes éxitos de la casa.

Dónde:

Martínez de la Rosa, 65 (Gràcia)
Parlament, 37 (Sant Antoni)

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Morreig

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Morreig
Morreig
Foto: Morreig

El panadero Matthieu Atzenhoffer y la pastelera Alba Ceamanos unen sus habilidades para que su clientela no tenga que elegir entre un bollo y un helado. En Morreig no son dos productos excluyentes; todo lo contrario. ¿Brioche con helado? ¡Un sí rotundo! La esponjosidad y el aroma a mantequilla del primero, sumados a la cremosidad del segundo, funcionan a la perfección. Además, la combinación puede completarse con salsas (caramelo salado, chocokata o pistacho) y toppings (avellana o almendra caramelizada, bolitas de chocolate con leche o pistachos).

Los helados se elaboran con fruta natural, sin potenciadores de sabor, y las infusiones se preparan en frío. Los ingredientes son de kilómetro cero. También ofrecen polos de distintos sabores (mango, coco, vainilla, avellana y pistacho).

Dónde: Verdi, 25 (Gràcia)

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Cloud

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Cloud
Cloud
Foto: Cloud

¿Otra heladería italiana en Gràcia? Así es. Esta está liderada por Maurizio Lunardi, propietario y maestro heladero. ¿Qué hace especial a Cloud? La primera particularidad es que sus sabores cambian con las estaciones. En otoño e invierno apuesta por propuestas más cálidas, como calabaza, especias chai o boniato con moscatel. En verano, los protagonistas son los sabores más refrescantes: mango, melón, limón y uno de los grandes éxitos de la casa, el de aguacate con agua de coco y limón.

Por supuesto, tampoco faltan los clásicos: stracciatella, vainilla, pistacho y chocolate (elaborado con una base de cacao Domori 100 %, considerado el Ferrari de los chocolates). El de nocciola (avellana) es otro de los favoritos de la clientela, por lo que nunca desaparece de la vitrina. La segunda característica distintiva es que Lunardi utiliza cantidades mínimas de azúcar en sus elaboraciones.

Dónde: Plaça Rovira i Trias, 5 (Gràcia)

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Aurélien

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  • Gràcia
  • Crítica de Time Out
Aurélien
Aurélien
Foto: Aurélien

¡Uf! Nos cuesta decidir qué es más singular: la heladería Aurélien o su propietario. Doctor en Física, pintor, diseñador y calígrafo, en el verano de 2022 decidió abrir un local en la plaza del Sol dedicado a los helados de autor.

¿Y qué significa eso? Pues que encontraréis sabores florales (lavanda, jazmín, rosa de saúco, azafrán), de frutos secos (sésamo negro, pistacho, avellana, nuez), combinaciones originales como el Bouyguette (crema de queso de cabra, miel de azahar y romero) y también los clásicos de siempre. En total, ofrecen cerca de treinta variedades diferentes. De hecho, veréis dos vitrinas: una para los helados de base láctea y otra para los veganos. Y la oferta no acaba ahí; también sirven granizados y horchata. Probadlos y luego nos contáis qué os han parecido.

On: Plaça del Sol, 9 (Gràcia)

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Amma Gelato

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  • Gràcia
Amma Gelato
Amma Gelato
Foto: Amma Gelato

Arthur, el propietario y fundador de AMMA Gelato, trabajaba en el mundo financiero cuando se dio cuenta de que lo que realmente le hacía feliz eran las bolas de helado y no los barriles de petróleo. Dejó Ginebra para marcharse a Italia y aprender de los mejores. Con las lecciones bien asimiladas, se instaló en Barcelona para abrir una heladería vegana en pleno corazón de Gràcia.

Todo se elabora a diario desde cero y con los mejores ingredientes naturales y crudos: frutos secos italianos, cacao ecuatoriano, sandías de Tarragona… Nada de premezclas extrañas ni pastas industriales. Los sabores cambian en función de la fruta de temporada y de su inspiración. Para los paladares más clásicos, se recomienda el de gianduia (tipo Nutella), y para los más atrevidos, el de aguacate, coco y lima. ¿Echáis de menos la base láctea en los helados? No. Mil veces no.

Dónde: Plaça de la Virreina, 3 (Gràcia)

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Ciutat Vella

Rocambolesc

  • Tiendas
  • El Raval
Rocambolesc
Rocambolesc
© Joan Pujol-Creus

Rocambolesc es el proyecto de Jordi Roca, responsable de los postres de El Celler de Can Roca, y de Ale Rivas, que comenzaron vendiendo dulces por las calles de Girona con un carro ambulante. El éxito de aquella idea llevó a la apertura de la primera heladería allí y, posteriormente, a otra en Barcelona. La pareja recupera los helados de máquina de la infancia, pero reinterpretados con ingredientes artesanales y de alta calidad. Los helados se preparan al momento a partir de una base previamente elaborada, lo que permite obtener una textura más cremosa, menos fría y con más matices.

Encontraréis sabores como vainilla, yogur de leche o chocolate, combinados con toppings que intensifican su sabor. También hay polos icónicos inspirados en la cultura popular, como Helado Oscuro o la Mano Dorada. Además, Rocambolesc ofrece brioches calientes rellenos de helado y tarrinas para llevar, con posibilidad de realizar pedidos a distintos puntos de la península y Europa.

Dónde: La Rambla, 51-59 (Raval)

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Oggi

  • Heladerías
  • El Gòtic
Oggi
Oggi
Foto: Oggi

La filosofía de OGGI (Officina Gelato Gusto Italiano) no puede ser más clara: si una heladería ofrece decenas de sabores y se presenta como artesanal, conviene desconfiar. Alessandro Gaetano, socio del proyecto, defiende que la calidad requiere tiempo y una elaboración cuidadosa. Aquí todo se elabora desde cero, sin recurrir a pastas ni preparados industriales.

La clave es la materia prima. Por ejemplo, el helado de pistacho se hace exclusivamente con pistacho siciliano, mientras que otros sabores, como el de hinojo silvestre, menta y albahaca, ofrecen una experiencia intensa y refrescante. Esta apuesta por la calidad les ha valido un reconocimiento destacado: OGGI es proveedor oficial de los eventos de la Santa Sede.

Dónde: Comtal, 15 (Gòtic)

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Gelaaati di Marco

  • El Gòtic
Gelaaati di Marco
Gelaaati di Marco
Foto: Gelaaati di Marco

Si buscáis una apuesta segura, esta heladería cuenta con un aval importante: Jordi Roca, del El Celler de Can Roca, la considera una de las mejores de la ciudad. Y una vez entráis, es fácil entender por qué. Encontraréis helados tradicionales y de crema, opciones bajas en azúcar, elaboraciones con leche de soja y de arroz, sorbetes de fruta natural, yogures espresso y algunas tentaciones de pastelería.

Todo se elabora con productos naturales, sin colorantes ni conservantes, incluidos los excelentes cannoli sicilianos. Si sois de los que no quieren renunciar al dulce pero valoran su salud, este es vuestro sitio. Un segundo aval: en la miniserie Special Ops: Lioness, protagonizada por Morgan Freeman y Nicole Kidman, aparece mencionada como una de las mejores heladerías del mundo.

Dónde: Llibreteria, 7 (Gòtic)

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Gocce di Latte

  • Heladerías
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Gocce di Latte
Gocce di Latte
Foto: Gocce Di Latte

Gocce di Latte es otro ejemplo del dominio —en absoluto 'insultante', sino más bien amable y basado en procesos artesanales— que ejerce la heladería italiana en nuestra ciudad. Aquí podéis incluso ver, detrás de un cristal, las máquinas con las que se elaboran los helados y la pastelería.

Mateo y Rita abrieron este establecimiento en 2012 y, a la excelencia italiana, le han añadido un repertorio de sabores original y acertado: cúrcuma, mandarina y romero, o cardamomo y dátiles, por ejemplo. Sus creaciones son tan precisas que un barman de un hotel de cinco estrellas confesó que se inspiraba en sus helados para combinar sabores.

Dónde: Pla de Palau, 4 (Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera)

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Gelato Collection

  • Tiendas
  • Pastelerías
  • Barcelona
  • Crítica de Time Out
Gelato Collection
Gelato Collection
Foto: Irene Galindo

La heladería de Albert Adrià, abierta en la parte alta de La Rambla en 2024, se aleja por completo del espectáculo de humo y efectos que algunos podían imaginar. Aquí, Adrià, que se define como un pastelero que casi no come dulces pero sí fruta y helados, hace tándem con el maestro heladero Alfredo Machado. El objetivo es crear helados con poco azúcar y una cremosidad equilibrada, lejos tanto de la textura demasiado líquida como de la dureza excesiva. Para conseguirlo, apuestan sobre todo por los sorbetes elaborados con fruta de temporada procedente de La Boquería.

Entre los sabores destacados están el sorbete de cereza, de una intensidad sorprendente, así como opciones como el chocolate al 72%, el albaricoque, el pistacho verde iraní, el pistacho tostado o la almendra marcona. La propuesta busca impactar por el sabor más que por la sofisticación conceptual. El interiorismo minimalista es de El Equipo Creativo, inspirado entre la ciencia ficción de Kubrick y el hielo.

Dónde: La Rambla, 136 (Gòtic)

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Eixample Dret

La Gelateria di Michele

  • Tiendas
  • Fort Pienc
La Gelateria di Michele
La Gelateria di Michele
FOTO: Maria Dias

La Gelateria di Michele tiene un único 'inconveniente': los sabores tienen tan buena pinta que elegir solo uno se convierte en una misión casi imposible. A menudo podéis quedaros unos minutos frente al escaparate, dudando hasta que el propio Michele os recomienda combinar varios gustos en tarrina o cucurucho. Y cuando por fin lo tenéis en las manos, todo ese tiempo de deliberación queda plenamente justificado.

Este pequeño local de paso ofrece helados caseros y naturales que evitan el exceso de azúcar habitual. La selección es corta, pero bien pensada, lo que evita abrumar con demasiadas opciones. Los sabores son intensos y permiten combinaciones como Oreo y café, muy recomendable, o clásicos como chocolate y menta. Si queréis algo diferente, el de melocotón destaca especialmente. Dejaos asesorar y disfrutad del cucurucho hasta el Arc de Triomf.

Dónde: Ribes, 37 (Fort Pienc)

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Amiko Gelato

  • Cafeterías
  • Barcelona
  • Crítica de Time Out
Amiko Gelato
Amiko Gelato
Foto: LUIS BELTRAN

El interiorismo de Amiko Gelato es espectacular. Inspirado en el art déco de los edificios de Palm Beach, en Miami, combina formas sinuosas con líneas rectas y modernas que dejan con la boca abierta. Los colores intensos, los toques retrofuturistas y la mezcla entre vegetación tropical y esculturas inspiradas en helados crean un ambiente sorprendente. A pesar de la estética sofisticada, el local es cómodo y funcional: los asientos están pensados para que tengáis espacio, podáis sentaros con calma y contempléis el espacio con una sensación casi doméstica.

¿Y la propuesta de helados? Está a la altura. Amiko es una de las pocas direcciones de Barcelona que combina café de especialidad con helados de gran calidad, especialmente de fruta tropical, chocolate y dulce de leche. La pastelería, firmada por Pasté BCN, incluye cheesecake, carrot cake, tarta de limón o de pistacho, y los alfajores son especialmente recomendables: muy alejados de las versiones industriales habituales.

Dónde: Consell de Cent, 318 (Eixample Dret)

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Badiani

  • Heladerías
  • Dreta de l'Eixample
Badiani
Badiani
Foto: Badiani

Badiani es un gigante del helado artesanal originario de Florencia (algo así como decir que en Barcelona abre una pizzería napolitana directamente de Nápoles). Fundada en la capital de la Toscana en 1932, hoy sigue siendo uno de los lugares imprescindibles en la patria del gelato, además de uno de los principales productores y distribuidores de helado artesanal en el Reino Unido.

Tenéis que probar el helado que les ha dado fama mundial: el icónico Buontalenti, un helado de crema con mucha historia. Para agasajar al séquito del rey de España, en 1569 el arquitecto Bernardo Buontalenti ideó un postre innovador: una crema helada a la que añadió una especia poco habitual en la época… ¡el azúcar! A finales de los años sesenta del siglo pasado se convocó en Florencia un concurso de helados para conmemorar la figura de Buontalenti: lo ganó Badiani con su versión del Buontalenti. También encontraréis el helado dedicado a Barcelona: elaborado con chocolate blanco, cúrcuma y ripple de frambuesa, además de leche, huevos y bebida de soja.

Dónde:

Rosselló, 232 (Eixample Dret)
Mandri, 37 (Sant Gervasi - La Bonanova)
Westfield Glòries - Av. Diagonal, 208 (Sant Martí)

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Lucciano's

  • Heladerías
  • Dreta de l'Eixample
Lucciano's
Lucciano's
Lucianno's

Si paseáis por la Rambla de Catalunya y os parece ver una estación espacial con astronautas dentro, no estáis locos: estáis frente a la tienda de Lucciano’s, una de las heladerías más grandes de Argentina. La tienda lleva el subtítulo de 'Gelatto Station Barcelona' y recrea el diseño, la iluminación y el ambiente de una estación espacial.

Aquí, evidentemente, triunfan los sabores de marcada identidad argentina, como el helado de dulce de leche, que es puro placer, y las distintas variedades de chocolate —sobre todo el helado de chocolate amargo de origen belga al 72%—, que podéis combinar con avellanas o dulce de leche. También tienen una oferta muy amplia de ice pops —los polos de toda la vida, aquí en formato de alta calidad. Y si optáis por el cucurucho, tenéis premio: ¡un cucurucho de tres bolas con cobertura de chocolate y pistachos!

Dónde:

Gran Via, 601 (Eixample Dret)
Ferran, 14 (Gòtic)

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Eixample Esquerre

DeLaCrem, delaCrem Terra i delaCrem Creativa

  • L'Antiga Esquerra de l'Eixample
DeLaCrem, delaCrem Terra i delaCrem Creativa
DeLaCrem, delaCrem Terra i delaCrem Creativa
Foto: DeLaCrem

Massimo Pignata es un mago de la heladería. En 2010 abrió una pequeña heladería con terraza en la esquina de Enric Granados con Consell de Cent. El resto ya es historia… y las colas frente al local, también históricas. Elabora cada uno de sus helados por separado y siguiendo estrictas normas artesanales. Sus pilares son la producción diaria y la meticulosa selección de ingredientes de temporada. En definitiva, una pasión absoluta por lo hecho a mano, despacio y con cariño. Solo utiliza productos sin gluten, por lo que todos los sabores son aptos para celíacos. También dispone de sorbetes de fruta fresca que no contienen ningún derivado de origen animal y, por tanto, son ideales para el consumo vegano. Y lo mejor de todo: todos los helados son bajos en grasa.

Encontró la fórmula del éxito y ahora ya cuenta con un segundo local en el Eixample Esquerre y un tercero en el Dret. Sí, disfrutar de los helados de DeLaCrem requiere altas dosis de paciencia, pero compensa. Y si no nos creéis, preguntádselo a Dua Lipa y Callum Turner.

Dónde:

DeLaCrem: Enric Granados, 15 (Eixample Esquerre)
DeLaCrem Terra: Muntaner, 59 (Eixample Esquerre)
DeLaCrem Creativa: Pg. Sant Joan, 59 (Eixample Dret)

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Kurimu

  • Heladerías
  • L'Antiga Esquerra de l'Eixample
Kurimu
Kurimu
Foto: Maria Dias

Takashi Ochiai, uno de los grandes pasteleros de Barcelona, se adentra también en el mundo del helado con la colaboración del artesano italiano Andrea de Bellis. El resultado es una heladería de inspiración japonesa y tradición italiana que apuesta por una cremosidad intensa y sabores originales como la cereza o el umeboshi, la ciruela encurtida típica de Japón.

El proyecto, llamado Kurimu —que en japonés significa 'cremoso'—, nace de la idea de la hija de Ochiai, Yuri, a partir del éxito del helado de té verde que ya servían en los restaurantes. Mantiene la filosofía de producto de calidad y proximidad, con ingredientes como leche fresca y wasabi de proximidad. Encontraréis combinaciones refrescantes como fresa, lima y yuzu, o chocolate con jengibre, así como propuestas más atrevidas como el sésamo negro. También podéis disfrutarlos con taiyaki, un dulce en forma de pez que sustituye al cucurucho tradicional.

Dónde: Comte Urgell, 116 (Eixample Esquerre)

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Azah

Azah
Azah
Foto: Azah

Azah es la primera heladería libanesa del Estado, impulsada por el heladero y cocinero Hugo Cantona, sobrino del futbolista Éric Cantona. El nombre hace referencia al azahar, la flor del naranjo, un sabor tradicional de los helados libaneses. Hugo, nacido en Marsella, se enamoró de la heladería Bachir de París y quiso llevar este estilo artesanal a Barcelona. Todos los helados se elaboran a diario en un obrador situado al fondo del local.

El sello distintivo de Azah es el uso del mástique, una resina aromática que aporta una textura ligeramente gomosa, y un proceso con poca incorporación de aire, trabajado de forma manual. Los sabores son florales y aromáticos, como azahar, tomillo, agua de rosas con lavanda, jazmín con albahaca o hierbaluisa con citronela.

Dónde: Enric Granados, 61 (Eixample Esquerre)

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Gelatomania

  • Heladerías
  • Sant Antoni
Gelatomania
Gelatomania
Foto: Gelatomania

En el neón del local pone 1984, pero el establecimiento abrió en 2012. La vida heladera de Roberta Bernasconi, de Lombardía, tiene historia. Su padre abrió su Gelatomania en Milán en 1984, cuando él ya tenía 58 años. Y cuando el hijo de Roberta fue a estudiar a Barcelona, ella —que había estudiado cine pero vivía en Gran Canaria haciendo helados— lo acompañó.

Aparte de las peripecias, los helados son fantásticos, ya sean sabores clásicos —hasta 25 diferentes— o creaciones que dosifica con cuentagotas, como el de crema de mascarpone con manzana. Sin querer ser pretenciosa, afirma poseer la clave de un buen helado: buen producto y el equilibrio entre grasa, azúcar y aire. Lo cubre todo: opciones veganas, sin gluten y sin lactosa.

Dónde: Av. Mistral, 64 (Sant Antoni)

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Sant Martí

Mamá Heladera

  • Heladerías
  • El Poblenou
Mamá Heladera
Mamá Heladera
Foto: Mama Heladera

La Irene Iborra, quinta generación de la horchatería Tío Ché, lidera Mamá Heladera, un proyecto de helados inspirados en recuerdos personales y colectivos. La idea nace de su formación y del interés por la neurogastronomía, que estudia cómo el sabor se vincula a la memoria y a las emociones. A partir de encuestas a personas cercanas, recogen recuerdos de infancia asociados a sabores, olores y situaciones para convertirlos en helados únicos. “¿Qué recuerdo tienes de pequeño? Quizá comer higos con tu abuela, que olía a rosas… y a partir de eso creamos un helado”, explican.

Entre las propuestas hay sabores sorprendentes como el recuerdo de plastilina, hecho con coco, almendra amarga y sal, o “Rascar la olla de la bechamel”, con nuez moscada, pimienta, sal y mantequilla. Todos los helados se hacen desde cero, sin base común, con solo un 30% de aire y conservados en pozzetti, buscando una textura cremosa de estilo italiano.

Dónde: Rambla del Poblenou, 44 (Poblenou)

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Cosi Duci

  • Heladerías
  • Barcelona
Cosi Duci
Cosi Duci
Foto: Maria Dias

Felicidad helada con la propuesta de helado artesanal siciliano de Cosi Duci. ¿Y cuál es su seña de identidad frente a otros helados italianos? Responden Fabio Pitrola y Laura Alaimo, los propietarios (en un catalán perfecto, por cierto): “La generosidad. Servimos el helado a paladas y no en bolas. Y también es una especie de helado de sabor intenso, con mucha sustancia”, explican. ¡Y la granita!

Además de los helados, tienen unos pozzetti con este sorbete infinitamente más fino y sólido que ese granizado líquido al que llaman granissat. De limón, pistacho, almendra, chocolate o café, se puede tomar en un vaso de té frío (¡brutal refresco!) o con un delicioso y aromático brioche siciliano, el desayuno clásico siciliano de casa.

Reivindican la labor de su heladero toscano, Samuele Quercioli, que elabora todos los helados a diario y destaca en sabores veganos y cítricos, como el de limón con albahaca.

Dónde: Pujades, 218 (Poblenou)

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Sants-Montjuïc

Cacao's da Piero

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Cacao's da Piero
Cacao's da Piero
Foto: Cacao's Gelato Siciliano

¿Sabíais que el helado nació en Sicilia, como una evolución de los sorbetes surgidos de las nieves del Etna y que, posteriormente, fue perfeccionado por las cortes renacentistas florentinas? De ahí que la heladería siciliana esté tan valorada en todo el país de la bota. ¿Y por qué os contamos todo esto? Pues porque no hace falta volar a Palermo para comprobarlo.

Muy cerca de la plaza Osca hay una heladería siciliana clásica que solo abre de jueves a domingo por las tardes y noches, primavera y verano. El local puede pasar desapercibido, no tiene nada que ver con esas heladerías que por dentro parecen naves espaciales, pero los helados no lo son en absoluto. Son canónicamente sicilianos: cremosos, de sabores intensos, elaborados con ingredientes frescos y de calidad. Por supuesto, ofrecen almendra, chocolate y pistacho, los clásicos de la isla. Siempre hay granizados y, de vez en cuando, también podéis encontrar cannoli.

Dónde: Riego, 19 (Sants)

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