Time Out Market es un concepto único cuyo objetivo es celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y a los mejores cocineros de una ciudad bajo un mismo techo. Lo que comenzó en 2014 con la apertura de Time Out Market Lisboa se ha convertido en un fenómeno global: Time Out Market Barcelona, inaugurado en 2024, es la novena apertura de un concepto gastronómico presente en grandes ciudades del mundo como Nueva York, Montreal, Oporto y Ciudad del Cabo, entre otras. En Barcelona se encuentra en el Port Vell, en la terraza-mirador del Maremagnum.
Los helados corren a cargo de Paral·lelo Gelato. Más que su presencia en una única lista de referencia, es el consenso de la crítica especializada lo que la ha situado en lo más alto: ha sido incluida en la selección de las mejores heladerías del mundo de la Slow Food Guide, así como en Elle Magazine, la Guía Repsol y, por supuesto, en Time Out Barcelona.