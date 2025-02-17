La Pastisseria Barcelona

Time Out dice

Tras ganar la copa del mundo de pastelería en el 2011, el entonces joven pastelero Josep Maria Guerola Rodríguez abrió esta pastelería con espacio de degustación para dar salida a su creatividad y talento. Encontrarás aquí el pastel Rosa dels Vents, con el que ganó la partida a los franceses en su terreno, y toda una línea de pastelería de creación propia como el pastel Rouge: mousse y compota de frutos rojos, bizcocho tierno de almendra con frambuesa y base de sablé. Por el lado del chocolate, por ejemplo, el Choco Line: Mousse de chocolate negro 65%, sobre una base de bizcocho de cacao sin harina ni frutos secos, decorado con chocolate rallado y fresas frescas. Por el lado clásico, versiones virtuosas y personales de sachers, milhojas o massini.