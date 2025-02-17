La Pastisseria Barcelona

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Tras ganar la copa del mundo de pastelería en el 2011, el entonces joven pastelero Josep Maria Guerola Rodríguez abrió esta pastelería con espacio de degustación para dar salida a su creatividad y talento. Encontrarás aquí el pastel Rosa dels Vents, con el que ganó la partida a los franceses en su terreno, y toda una línea de pastelería de creación propia como el pastel Rouge: mousse y compota de frutos rojos, bizcocho tierno de almendra con frambuesa y base de sablé. Por el lado del chocolate, por ejemplo, el Choco Line: Mousse de chocolate negro 65%, sobre una base de bizcocho de cacao sin harina ni frutos secos, decorado con chocolate rallado y fresas frescas. Por el lado clásico, versiones virtuosas y personales de sachers, milhojas o massini.
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