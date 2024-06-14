Time Out dice

Las credenciales reposteras de Hide Oda no pueden ser mejores: una década en la cocina de Koy Shunka, que se dice pronto. Ayame, que significa flor de iris a japonés, es su pequeña tienda y obrador especializado en dulces nipones; 'cotton cheesecake' (esponjoso hasta el infinito), 'dorayakis' de diferentes rellenos, pasteles de té macha y pasta de judías dulces e incluso 'melonpan' (una especie de bollo con cobertura crujiente y de apariencia similar al melón). La producción artesanal de Oda cumple con todas las características de la repostería tradicional japonesa; presentaciones meticulosas, combinaciones de distintas texturas y dulzura moderada para resaltar los sabores naturales de los ingredientes. Muy recomendable.