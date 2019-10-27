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L'Atelier Barcelona
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  • Tiendas | Pastelerías
  • La Nova Esquerra de l'Eixample
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Time Out dice

Esta escuela de pastelería con degustación combina la creatividad y capacidad docente del chef Eric Ortuño -quien había sido chef pastelero de la escuela Hofmann-, con la visión empresarial de la también chef Ximena Pastor, ex-jefa de pastelería de Albert Adrià. La buena calidad de los ingredientes es una de las notas distintivas de L'Atelier Barcelona y se ajusta al trasfondo de alta cocina de sus propietarios. Siempre chocolates, mantequilla, frutos secos, harinas y especias de proveedores reconocidos y gama alta: elaboración impecable, pastelería muy fresca y bollería hecha cada día.

Detalles

Dirección
Viladomat, 140 bis
Barcelona
08015
Transporte
M: Urgell
Horas de apertura
Lu. de 9 a 13.30 h y de 16.30 a 20 h. De ma. a sá. de 9 a 20 h. Do. de 9 a 18 h.
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