Time Out dice

Esta escuela de pastelería con degustación combina la creatividad y capacidad docente del chef Eric Ortuño -quien había sido chef pastelero de la escuela Hofmann-, con la visión empresarial de la también chef Ximena Pastor, ex-jefa de pastelería de Albert Adrià. La buena calidad de los ingredientes es una de las notas distintivas de L'Atelier Barcelona y se ajusta al trasfondo de alta cocina de sus propietarios. Siempre chocolates, mantequilla, frutos secos, harinas y especias de proveedores reconocidos y gama alta: elaboración impecable, pastelería muy fresca y bollería hecha cada día.