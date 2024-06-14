Time Out dice

Víctor Gonzalo, ingeniero de telecomunicaciones, y Sofía Janer, publicista, se conocieron concursando en MasterChef. Formado en Espai Sucre (él) y L'Atelier Barcelona (ella), pasan por Àbac y, finalmente, montan su propio obrador pastelero, La Dramerie. En castellano, significa 'drama' y ahora entenderéis el porqué del nombre. Su filosofía es que los dramas están para endulzarlos, así que os proponen una fórmula muy sencilla; vosotros ponéis el drama y ellos el pastel. ¿Y cómo? Pues, con creaciones tan divertidas como el pastel de Santiago; elaborado con cacahuetes fritos con sal, trocitos de cacahuete caramelizado con miel, praliné crujiente de coco, cremoso de plátano, plátano caramelizado de azúcar de caña y mousse ligera de coco. También tiran de clásicos (tiramisú, brownies, cheesecakes, etc.). El objetivo de Sofía y Víctor sólo es uno: haceros llorar, pero del gusto. Trabajan por encargo y las entregas se realizan directamente en su local de Sarrià.