Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

  1. Pastís de Santiago
    Foto: La Dramerie | La Dramerie
    PreviousNext
    /3
  2. Pastissets de festucs i te de sakura
    Foto: La Dramerie | La Dramerie
    PreviousNext
    /3
  3. Pasta de full amb crema i fruites del bosc
    Foto: La Dramerie | La Dramerie
    PreviousNext
    /3

Reseña

La Dramerie

4 de 5 estrellas
  • Tiendas | Pastelerías
  • Sarrià
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
Publicidad

Time Out dice

Víctor Gonzalo, ingeniero de telecomunicaciones, y Sofía Janer, publicista, se conocieron concursando en MasterChef. Formado en Espai Sucre (él) y L'Atelier Barcelona (ella), pasan por Àbac y, finalmente, montan su propio obrador pastelero, La Dramerie. En castellano, significa 'drama' y ahora entenderéis el porqué del nombre. Su filosofía es que los dramas están para endulzarlos, así que os proponen una fórmula muy sencilla; vosotros ponéis el drama y ellos el pastel. ¿Y cómo? Pues, con creaciones tan divertidas como el pastel de Santiago; elaborado con cacahuetes fritos con sal, trocitos de cacahuete caramelizado con miel, praliné crujiente de coco, cremoso de plátano, plátano caramelizado de azúcar de caña y mousse ligera de coco. También tiran de clásicos (tiramisú, brownies, cheesecakes, etc.). El objetivo de Sofía y Víctor sólo es uno: haceros llorar, pero del gusto. Trabajan por encargo y las entregas se realizan directamente en su local de Sarrià.

Detalles

Dirección
Cornet i Mas, 53
Barcelona
Barcelona
08017
Transporte
Sarrià (FGC)
Precio
€€
Horas de apertura
Lu. de 10.30 a 14 h y de 15.30 a 18.30. De do. a vi. de 10.30 a 14 h y de 15.30 a 19 h. Sá. de 10.30 a 14 h
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.