Time Out dice

Si no os suena el nombre de Maru Botana, o bien no sois argentinos o la pastelería os importa un pimiento: esta pastelera y presentadora de Buenos Aires es una estrella global sideral de la repostería y en el país de Borges es más famosa que el Papa Bergoglio, como quien dice. Y en las redes tiene más presencia que Jesucristo, si me permitís seguir con la blasfemia. Botana envió a un hijo a estudiar a Barcelona, y complacida con lo que conoce de la ciudad, decidió abrir una sucursal directa de la casa (no una franquicia: en la tienda nos aseguran que viene a la ciudad cada mes y medio en supervisar).

Y Barcelona le ha correspondido el cariño con unas colas largas de argentinos y catalanes que se deleitan por sus especialidades, que son dulces y seductores como ella, y con un punto excesivo. El pastel emblema de la casa es el 'rogel', discos de masa crocante conjuntados con dulce de leche y coronados por merengue, y la marquesa de chocolate, un pastel francés con crema pastelera y frutos rojos. Y claro, todo tipo de 'alfajores', 'brownies' y otras tentaciones que forman parte de una cartera de especialidades que llega al medio centenar. Y si no te apetece dulce, pues quiche y bocadillos que están a la altura de las circunstancias.