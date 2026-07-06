Si hablamos del barrio del Clot, tenemos que hablar sí o sí de su calle homónima. Es su arteria más popular y una de las calles más antiguas del distrito de Sant Martí: 1,3 km de longitud, más de 200 números y tres códigos postales diferentes. Empieza (o termina, según se mire) en el Centre Cultural La Farinera, en el parque de Glòries, y atraviesa el corazón del barrio: pasa por el mercado del Clot, cruza la calle Aragón y llega hasta la plaza del General Moragues, ya en Sant Andreu.

Pero la calle del Clot no es solo una vía de paso. Es un reflejo de la vida cotidiana del barrio, con comercios centenarios, negocios familiares, bares y bodegas de toda la vida que conviven con nuevas aperturas. Paseando por ella descubriréis pastelerías históricas, librerías independientes, tiendas de proximidad y restaurantes de todo tipo, desde pizzerías y cocina colombiana hasta vietnamita o portuguesa.

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