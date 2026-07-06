Suscríbete
Buscar
Idioma:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Carrer del Clot
Foto: Iván Moreno
Foto: Iván Moreno

Lo mejor de la calle del Clot

Pasead, comed, bebed y comprad

Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
Publicidad

Si hablamos del barrio del Clot, tenemos que hablar sí o sí de su calle homónima. Es su arteria más popular y una de las calles más antiguas del distrito de Sant Martí: 1,3 km de longitud, más de 200 números y tres códigos postales diferentes. Empieza (o termina, según se mire) en el Centre Cultural La Farinera, en el parque de Glòries, y atraviesa el corazón del barrio: pasa por el mercado del Clot, cruza la calle Aragón y llega hasta la plaza del General Moragues, ya en Sant Andreu.

Pero la calle del Clot no es solo una vía de paso. Es un reflejo de la vida cotidiana del barrio, con comercios centenarios, negocios familiares, bares y bodegas de toda la vida que conviven con nuevas aperturas. Paseando por ella descubriréis pastelerías históricas, librerías independientes, tiendas de proximidad y restaurantes de todo tipo, desde pizzerías y cocina colombiana hasta vietnamita o portuguesa.

¡No te lo pierdas!: Un paseo por el barrio del Clot

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.



1. Bodega Sopena

  • Sant Martí
  • precio 1 de 4
Bodega Sopena
Bodega Sopena
Ivan Moreno

Qué es: Desde hace más de cuarenta años, esta bodega es uno de los grandes clásicos de la plaza del Mercat del Clot. Siempre ha funcionado más como tienda que como bar: venden vinos y licores a granel, vino embotellado, cavas y cervezas de proximidad, aunque unas pocas mesas invitan a quedarse a tomar el vermut. El local ocupa una antigua fábrica de licores de finales del siglo XIX, donde antiguamente se elaboraban anisados y absenta.

Por qué nos gusta: Porque es uno de esos lugares que nunca fallan a la hora del vermut. Su selección de conservas —mejillones, berberechos y otras latas de primera—, los buenos quesos, el chorizo de León, las cervezas artesanas y una copa de vermut convierten cualquier parada en un pequeño homenaje al aperitivo.

Dónde: Clot, 5

Leer más

2. Tutu Vietnamese Cuisine

  • Vietnamita
  • Barcelona
Tutu Vietnamese Cuisine
Tutu Vietnamese Cuisine
Foto: Tutu Vietnamese Cuisine

Qué es: Abierto en 2017 y hoy en manos de Duc Khiem Nguyen y su equipo, Tutu es EL restaurante vietnamita del Clot. La carta recorre los grandes clásicos de la cocina vietnamita —rollitos frescos y fritos, banh mi y sopa pho—, con pequeños cambios de temporada que mantienen la propuesta siempre viva. También encontraréis una buena selección de bebidas, desde cervezas vietnamitas y tailandesas hasta café vietnamita con leche condensada y refrescos caseros.

Por qué nos gusta: Porque, más allá de los imprescindibles, tiene especialidades que justifican la visita, como la ensalada crujiente de col, el bánh xèo extra crujiente, el arroz al estilo de Ho Chi Minh con cerdo a la brasa o la sopa picante de ternera de Huế. Dejad sitio para el postre: es casero.

Dónde: Clot, 31

Leer más
Publicidad

3. Llibreria Pebre Negre

  • Tiendas
  • Librerías
  • El Clot
Llibreria Pebre Negre
Llibreria Pebre Negre

Qué es: Pebre Negre es una librería cooperativa impulsada por cuatro profesionales de la gestión cultural que trabaja bajo los principios de la economía social. Más que vender libros, su objetivo es hacer barrio: crear comunidad, impulsar la cultura y generar un impacto positivo en el territorio. En sus estanterías encontraréis literatura infantil y juvenil, narrativa, ensayo, gastronomía y cómic, además de una tienda online para comprar desde cualquier lugar.

Por qué nos gusta: Porque es una librería comprometida con el fomento de la lectura. Desde 2017 se reúne cada mes con bibliotecarios, docentes y libreros para afinar las recomendaciones de libros dirigidas a jóvenes de entre 9 y 14 años. Además, junto con la Biblioteca del Clot – Josep Benet, elaboran videorrecomendaciones que ayudan a acercar la lectura a más familias.

Dónde: Clot, 41

Leer más

4. La Clote

  • Taberna
  • El Clot
La Clote
La Clote
Foto: La Clote

Qué es: Una pizzería familiar donde la buena comida y la vida de barrio van de la mano. Al frente está Jordi Devesa, impulsor de un local acogedor con una carta de pizzas, pasta, ensaladas, hamburguesas caseras y menú del día, siempre elaborados con producto de temporada y de proximidad. Las pizzas, que también pueden pedirse para llevar, son el gran reclamo: se elaboran con harina italiana Petra, molida a la piedra, y sorprenden con recetas originales como la de fricandó, con carrillera de ternera de inspiración indonesia, mozzarella, base de leche de coco y nabo.

Por qué nos gusta: Porque los postres caseros son una auténtica maravilla y también es un buen lugar para tomar el vermut antes de comer.

Dónde: Clot, 49

Leer más
Publicidad

5. Pastisseria La Palma

  • Sant Martí
Pastisseria La Palma
Pastisseria La Palma
Foto: Pastisseria La Palma

Qué es: La Pastisseria La Palma del Clot es uno de esos negocios centenarios que forman parte de la memoria del barrio. Abrió sus puertas en 1922 como tienda de ultramarinos y, poco después, se convirtió en pastelería. Hoy, la tercera generación de la familia mantiene vivo uno de los obradores artesanos más grandes de Barcelona, donde cada día elaboran dulces y pasteles con el mismo oficio de siempre.

Por qué nos gusta: Porque ha sabido crecer sin perder su esencia. Además de pasteles, chocolates, galletas, desayunos, meriendas y servicio de cátering, sigue siendo una pastelería de las de toda la vida. Si vais, no os marchéis sin probar el turrón de crema ni el roscón —de nata o de crema—, dos clásicos que nunca fallan.

Dónde: Clot, 72-74

Leer más

6. Paraguas Budesca 1920

Paraguas Budesca 1920
Paraguas Budesca 1920

Qué es: Si pasáis por el número 90 de la calle del Clot, vale la pena levantar la vista. Coronando la fachada encontraréis un medallón de mosaico amarillo con dos ranas bajo un paraguas: es el antiguo emblema de la casa Budesca, que fue al mismo tiempo residencia familiar y negocio dedicado a la fabricación de paraguas. Como este, en la calle del Clot todavía se conservan varios esgrafiados y mosaicos que recuerdan el pasado comercial del barrio.

Por qué nos gusta: Porque es un pequeño tesoro del patrimonio urbano. Más de un siglo después, el mosaico sigue presidiendo la fachada y se ha convertido en uno de los símbolos más queridos del Clot.

Dónde: Clot, 90

Publicidad

7. Muysca Barcelona

  • Colombiana
  • El Clot
Muysca Barcelona
Muysca Barcelona
Foto: Muysca Barcelona

Qué es: Muysca es uno de los mejores restaurantes de cocina colombiana de Barcelona. Al frente está el chef Johnattan Arias, que reinterpreta el recetario tradicional de su país con técnica contemporánea y producto local. La carta recorre distintas regiones de Colombia con especialidades como empanadas, caribañolas, arepas, cebiche de pescado con leche de coco y platos tan emblemáticos como la posta negra cartagenera.

Por qué nos gusta: Porque de su cocina salen platos como el crujiente y meloso chicharrón con patatas criollas y chimichurri de cilantro, un imprescindible de la casa. Dejad un hueco para la mousse de chocolate y Milo con bizcocho de avellanas.

Dónde: Clot, 135

Leer más

8. Porco Preto

  • Portuguesa
  • Barcelona
  • Crítica de Time Out
Porco Preto
Porco Preto
Foto: Porco Preto

Qué es: Es un restaurante portugués con vocación de barrio situado entre Sant Andreu y Sant Martí. Abierto a finales de 2024, al frente están Sofia Da Costa Moura y André Gomes, dos cocineros formados en restaurantes como Àbac y Fismuler, que reivindican la cocina portuguesa con producto de calidad, un excelente menú del día y una carta que combina recetas tradicionales con una mirada contemporánea.

Por qué nos gusta: Porque recupera los grandes clásicos portugueses con mucho criterio. Aquí la francesinha se transforma en un bocadillo de pan de cristal relleno de embutidos y ternera, coronado con huevo frito y queso, mientras que el bacalao confitado con trinxat es otra apuesta segura. Las carnes —el nombre del restaurante no engaña— tienen un papel protagonista.

Dónde: Clot, 191

Leer más
Recomendado
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Barcelona

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.