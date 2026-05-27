Detrás de La Balmesina, abierta desde 2017, están Max, Ale y Mattia; tres italianos conocidos por su pizza gourmet ligera y crujiente, hecha con una base de masa madre. Sus recetas y técnicas de cocción la han convertido en un establecimiento de culto, en el que utilizan harinas ecológicas y una masa que fermenta en frío hasta 72 horas. Más que de pizza tradicional, aquí podemos hablar de técnicas de panificación aplicadas a la pizza. El otro pilar de la oferta de la casa son los productos de temporada y proximidad, vehiculados en deliciosas recetas (forman parte de Slow Food Barcelona). Aquí encontraréis once pizzas; clásicas, de autor y de temporada. Todas deliciosas.
La pizza es la comida popular de origen italiano, pero está presente en todo el mundo, un hito por excelencia de la cocina internacional: encontraréis buenas pizzerías de Hong Kong a Lisboa. En Barcelona, ciudad llena de italianos, la primera fue el Tropeziens, en 1971 (donde iban a menudo Marta Ferrusola y Jordi Pujol). Desde entonces, la pizza es ubicua en toda Barcelona. En nuestra ciudad convive la ortodoxia napolitana con las nuevas tendencias pizzeras. ¡Comámoslas todas y disfrutemos de un placer redondo que siempre apetece! Y si no te apetece comer pizza, pues pégate un homenaje en alguno de los mejores italianos de Barcelona. Otra opción es descubrir el fenomenal bocadillo italiano, en bares de alto postín como Santo Porcello o Compà.