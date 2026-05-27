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Barcelona

Makekosa (Sant Antoni)
Scott Chasserot | Makekosa (Sant Antoni)
Scott Chasserot

22 pizzerías en Barcelona que no puedes dejar de visitar

Clásicas, nuevas, especialidades sin gluten... Una lista de las más deliciosas y económicas de la ciudad para que disfrutéis como si estuvieráis en Italia

Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
Escrito por: Mireia Font
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La pizza es la comida popular de origen italiano, pero está presente en todo el mundo, un hito por excelencia de la cocina internacional: encontraréis buenas pizzerías de Hong Kong a Lisboa. En Barcelona, ciudad llena de italianos, la primera fue el Tropeziens, en 1971 (donde iban a menudo Marta Ferrusola y Jordi Pujol). Desde entonces, la pizza es ubicua en toda Barcelona. En nuestra ciudad convive la ortodoxia napolitana con las nuevas tendencias pizzeras. ¡Comámoslas todas y disfrutemos de un placer redondo que siempre apetece! Y si no te apetece comer pizza, pues pégate un homenaje en alguno de los mejores italianos de Barcelona. Otra opción es descubrir el fenomenal bocadillo italiano, en bares de alto postín como Santo Porcello o Compà. 

NO TE LO PIERDAS: Las mejores pizzerias sin gluten de Barcelona 

Time Out Market Barcelona

La Balmesina - Time Out Market Barcelona

  • Pizza
  • El Gòtic
La Balmesina - Time Out Market Barcelona
Foto: La Balmesina

Detrás de La Balmesina, abierta desde 2017, están Max, Ale y Mattia; tres italianos conocidos por su pizza gourmet ligera y crujiente, hecha con una base de masa madre. Sus recetas y técnicas de cocción la han convertido en un establecimiento de culto, en el que utilizan harinas ecológicas y una masa que fermenta en frío hasta 72 horas. Más que de pizza tradicional, aquí podemos hablar de técnicas de panificación aplicadas a la pizza. El otro pilar de la oferta de la casa son los productos de temporada y proximidad, vehiculados en deliciosas recetas (forman parte de Slow Food Barcelona). Aquí encontraréis once pizzas; clásicas, de autor y de temporada. Todas deliciosas.

23 pizzerías de Barcelona que nunca te fallarán

1. Sartoria Panatieri

  • Pizza
  • Gràcia
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Sartoria Panatieri
Sartoria Panatieri
Foto: Maria Dias

El nombre es una referencia a la sastrería artesanal. Se hacen ellos mismos todos los embutidos y el mascarpone del tiramisú. Todos los demás productos son de proximidad, de pequeños productores locales. Por eso la carta es corta: Rafa Panatieri y Jorge Sastre–ex-Roca Moo, Michelin en Hotel Omm– controlan cada detalle. Y que embutidos: fermentados, curados y colgados en la entrada: mortadela, tocino, cabeza de lomo, látigo tierno, porchetta, en un armario frío lleno de grasa infiltrada celestial, sin química artificial, cubren pizzas extraordinarias, con un toque de temporalidad divino (¡la de crema de calabaza!). Tienen dos locales: el primero, en una deliciosa casa de plantas a baja en Gracia. El segundo, cómodo y amplio, en Provença, 330.

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2. Tomasso

  • Pizza
  • L'Antiga Esquerra de l'Eixample
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Tomasso
Tomasso
Foto: Irene Fernandez

Tomasso, abierta en 2013, es la pizzería estilo Nueva York más antigua de Barcelona en activo. Y goza de muy buena salud. La pizza estilo Nueva York nació cuando los inmigrantes italianos se asentaron en la Gran Manzana. La fórmula de la masa combina harina canadiense Manitoba con harina napolitana, dando como resultado "un centímetro de crujiente, es fina, pero tiene cierta humedad y miga que la diferencia de otros estilos", explica Ariel Galdini, propietario, pizzaiolo y apasionado de la pizza NY y su faceta de cultura pop. Y son deliciosas: los 'toppings' son minimalistas y las pizzas son enormes. Puedes coger una porción y no se desmorona: está pensada para que las coberturas se mantengan bien mientras la comes caminando.

Por supuesto, en Tomasso —que cuenta con un interiorismo maravilloso, con fotos de Nueva York y estampas de cómics y videojuegos ochenteros— puedes disfrutar las pizzas in situ o llevártelas enteras. Son enormes, ideales para compartir, y su sabor se caracteriza por el contraste entre sencillos 'toppings' salados y una salsa de tomate algo dulce. Por ejemplo, su emblemática pizza de 'pepperoni', aunque también tienen una variedad de recetas más elaboradas, tanto carnívoras como vegetarianas. Masa fina suprema, ingredientes de calidad y un servicio minimalista en un pequeño secreto del Eixample que desborda carisma y amor por la pizza y su cultura pop.

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3. Fidelio

  • Sarrià
  • Crítica de Time Out
Fidelio
Fidelio
Foto: Ricard Martín

Fidelio, restaurante inaugurado en 2024, es una de las poquísimas pizzerías de estilo neoyorquino en Barcelona: aquí encontrarás una masa fina y crujiente que, sin embargo, conserva algo de miga y humedad, resultando muy agradable al morder y más ligera para el estómago. El concepto es 'zero flop', es decir, que puedas sujetar una porción de pizza con una mano ¡y que no se desmorone! Están involucrados Enric Rebordosa y Miquel Puchol de Mantequerías Pirenaicas –entre otros socios– y han perfeccionado la fórmula de una masa 'zero flop': fina y crujiente que aguanta los ingredientes sin ceder.

La base es tradicional de Nueva York, pero las coberturas no tanto: optan por ingredientes opulentos que caen en espiral sobre la rueda crujiente. Un ejemplo espectacular: su pizza Rubirosa, con mozzarella, grana padano, remolinos de pesto y salsa de vodka, en homenaje al emblemático restaurante italiano del Lower Manhattan; o una pizza cubierta por completo bajo espirales de mortadela de primera calidad. No solo hacen pizza: también tienen una sección de pastas y 'antipasti' preparados con la solvencia que se espera de la casa. 

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4. Romo

  • Italiana
  • La Nova Esquerra de l'Eixample
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Romo
Romo
Foto: Romo

El incontestable dominio de la pizza napolitana en Barcelona casi nos ha hecho olvidar que existe la pizza romana. Y de hecho, seguro que estaréis de acuerdo conmigo en que algunas de las mejores pizzas que os zampasteis en la infancia eran de masa fina y de borde crujiente (es decir, pizza romana). Pues bien, Jorge Sastre y Rafa Panatieri, chefs y propietarios de Sartoria Panatieri, en la primavera de 2026 abrieron Romo, centrada en este crujiente y digestivo estilo.

La pizza romana tiene que ser supercrujiente y casi sin borde, porque lo que sacrificas de borde lo pones de producto encima, me cuentan. Lo compruebo zampándome una pizza recubierta con lonchas finas de porchetta casera, suave y ahumada, patatas chips aliñadas y un alioli sutil y benévolo que suma (y esto lo dice un hater del alioli) y mozzarella. Todas las pizzas de la carta son variaciones de recetas clásicas repensadas a su manera y con el km 0 en el centro. Muy fuerte: llevan su filosofía de proximidad al límite de elaborar todos sus embutidos en el mismo restaurante. De su obrador salen la porchetta, butifarra, panceta o papada que alegrará tu masa. 

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5. Pizzeria Mama

  • Pizza
  • Sant Antoni
Pizzeria Mama
Pizzeria Mama
Foto: Pizzeria Mama

En un mundo, el de la pizza, donde los precios se han disparado, es un inmenso placer encontrar un restaurante como el de Michele Martino y Francesco Schiavone, dos napolitanos instalados en Barcelona. Abierta en 2016, Mama Pizza ofrece pura pizza napolitana de la buena hecha con productos de la Campania. Partiendo de una base ideal como es una masa de harina de trigo italiano fermentada durante 36 horas, aquí podrás pedir recetas clásicas a precios muy asequibles: caprichosa, napoletana, proscciutto e funghi y todos aquellos nombres que iluminan los ojos de granos y pequeños, a precios entre diez y doce euros.

Y para quienes vienen a jugar, claro, está el apartado de pizzas especiales, con delicadezas vegetarianas como una pizza de crema de calabacines, mozzarella, tomates secos, ricotta y pimienta, o chutes de proteína selecta, como su pizza carbonara con mozzarella, 'guanciale', huevo y quesos pecorino y parmesano. Ojo, que aquí mantienen esa tradición de comida callejera con la pizza 'portafoglio', plegada para comer con las manos, y que en 'happy hour' de fin de semana os servirán con un spritz a un precio irrisorio.

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6. Trafalgar Pizza

  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Trafalgar Pizza
Trafalgar Pizza
Foto: Trafalgar Pizza

El timón del horno de esta pizzería napolitana es propiedad de Andrea Lecca, escogido durante dos años consecutivos como mejor 'pizzaiolo' en España. El maestro despliega la esencia italiana y la creatividad por todo un carrusel de pizzas, donde encontraréis des de las más clásicas, diavola o 4 quesos, por ejemplo, y otras más contemporáneas, como la de trufa con extra de yema de huevo o la de anchoas con ajo, aceitunas, tomate semiseco y albahaca.

Os las zamparéis con gusto en un entorno ecléctico, entre luces rojas y decoración industrial. También podéis pasaros al lado de la coctelería (sí, le dedican todo un espacio) donde os proponen una selección de combinados inspirados en diferentes partes del mundo, como África, Tailandia y, por supuesto, Cataluña.

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7. Punta BCN

  • Italiana
  • Esquerra de l’Eixample
  • Crítica de Time Out
Punta BCN
Punta BCN
Foto: Punta BCN

Decir que aquí se comen unas de las mejores pizzas margaritas de la ciudad tal vez sea un atrevimiento imperdonable para alguien ni italiano ni napolitano. Pero nos la vamos a jugar, porque hay varios argumentos de peso para defender Punta BCN como aspirante a referente de la pizza margarita en Barcelona. Para empezar, las masas con buenas harinas y largas fermentaciones. O comprobar que en la carta hay una sección propia dedicada a demostrar que este tipo de pizza, lejos de ser aburrida, puede ser la mejor carta de presentación. Se presenta en su versión más clásica, pero también tuneada con otros ingredientes e incluso con opción de ponerle por encima paleta cocida, ibérica, anchoas…

Punta BCN en realidad también es un restaurante italiano de los buenos. Ambos conceptos conviven en una carta que combina la tradición –no hace falta reinventar un ragú, defienden aquí con razón– con cierta rebeldía napolitana para darle un toque personal a cada plato. ¡Y tienen menú degustación de pizzas!

Iker Morán
Iker Morán
 Periodista
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8. Can Pizza Universitat

  • Pizza
  • Esquerra de l’Eixample
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Can Pizza Universitat
Can Pizza Universitat
Can Pizza

Can Pizza empezó a caminar en 2014 en El Prat y hoy en día es todo un imperio pizzero de alta calidad, sinónimo de pizza napolitana de primera con diez restaurantes en Barcelona y cercanías (¡y uno en Madrid! ¡Y en Ibiza!). Los gemelos Colombo ya no están en la sociedad, pero el mago de la masa, Lollo Vuoturni sigue de asesor y las pizzas siguen siendo rematadamente buenas. 

En su restaurante más céntrico encontrarás lo mismo que en todo lo demás (¡que no es poca cosa!): una pizza 'neapolitana' con una masa fermentada durante 72 horas, con harinas italianas, y unos 'toppings' de alta gama y mucha inspiración que les han valido el premio a Mejor Pizza de España 2023: la Pulp Edition, con sobrasada, pulpo, aceitunas kalamata, aceite de ajo, fior di latte, orégano, tomillo, romero, hinojo y ralladura de limón, y también en el 2021, con Jerry Tomato. Tienen pizzas clásicas –con el toque de humor y gourmet de la casa, claro–, blancas, sin tomate, y rojas, sin mozzarella. Ir a Can Pizza siempre es una apuesta segura.

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9. Murivecchi

  • Italiana
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • precio 2 de 4
Murivecchi
Murivecchi
© Ivan Giménez

En el Murivecchi, da igual apostar por la pizza o por el resto de la carta, que incluye todo lo que debe tener un restaurante clásico italiano. Como entrantes no faltan los lácteos como 'mozzarella', 'burrata', 'scamorza', ensaladas y 'antipasti'. Carpaccios, opciones de pasta a montones, ñoquis, 'risotto' o tartar de ternera tampoco faltan en la carta y en el menú diario.

Y la verdad es que Murivecchi es todo un emblema de la pizza napolitana en la ciudad: abrieron en 2005, que ya es decir, y se han mantenido fieles a una manera de trabajar impecable. Usan una masa madre fermentada durante 72 horas y horneada 90 segundos en un horno de leña que alcanza los 480 ºC. Pasan los años y las modas, pero siempre es un placer volver a Murivecchi.

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10. NAP Antic

  • Pizza
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
NAP Antic
NAP Antic

No, no es una pizzería vegana. N.A.P. es un acrónimo que responde a las siglas de Neapolitan Authentic Pizza. Cuando abrieron, en 2013, uno de los propietarios, Antonello Belardo, nos explicó que su intención era "trasladar aquí la pizza napolitana con los precios de allí". Siguieron obsesivamente los requisitos de la DO –horno de leña, tiempo de cocción, harina y tomate italiano– y el resultado es una pizza superlativa y barata en un sitio reducido, un poco ruidoso y lleno de gente joven, ya que por algo aquí se puede disfrutar de una calidad-precio imbatible. No hay reserva posible, pero da igual, porque las pizzas salen volando del horno al plato.

El trabajo bien hecho de estos pioneros de la pizza napolitana en Barcelona ha tenido recompensa: abrieron una sucursal más amplia en la Barceloneta (Baluard, 69) que mantiene los precios y la calidad del local de la Ribera, y otra en el Paral·lel, 94, de aires más reposados y minimalistas donde se puede comer igual de bien al mismo precio, ideal para cenar si sales del teatro o de un concierto.

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Pizzas clásicas (que siempre salen redondas)

La Briciola

  • Italiana
  • Sants - Montjuïc
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
La Briciola
La Briciola
© Ivan Giménez

Tened siempre en cuenta el local del calabrés Pino Prestanizzi y de Patricio Sodano, napolitano. Lo abrieron en 1989, "cuando sólo había una pizzería en la ciudad". Son buenas en extremo, pero también se enorgullecen de una carta de 'antipasti' y platos principales muy completa y seria. Sí, ahora Pino es un 'megainfluencer' de pizza, però a nosotros lo que nos importa es que la pizza aquí sigue siendo buena de narices. 

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Sports Italian Bar

  • Pizza
  • El Gòtic
  • precio 1 de 4
Sports Italian Bar
Sports Italian Bar

Capítulo "un italiano me ha dicho que ...". Un amigo me comentó que conoce un genovés que le dijo que "las mejores pizzas de Barcelona las hacen en el Sports Italian Bar". Había que comprobarlo, porque es el típico lugar donde no pondríamos nunca los pies: un bar destartalado y minúsculo en el epicentro del desbarajuste guiri, pantalla gigante y fotos del Barça de tamaño mural. Pero es cierto que las pizzas son muy buenas y baratas: disponen de horno de leña y le llevan a la mesa una pizza al estilo napolitano excelente. Con todos los tópicos: si su acompañante le convence, el camarero le declarará amor eterno. Al mediodía, menú a 8,95 euros con cualquier pizza, tiramisú y (buen) café.

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Il Commendatore

  • Italiana
  • Eixample
Il Commendatore
Il Commendatore

Abierto desde 1974, ofrece pizzas variadas y de buena calidad, igual que el resto de platos de su carta. La decoración, con commendatore incluido forma parte de su encanto.

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La Bella Napoli

  • Italiana
  • El Poble-sec
  • precio 2 de 4
La Bella Napoli
La Bella Napoli
Foto: La Bella Napoli

Sí, es un clásico, y mientras aguanten el nivel, cualquier recomendación de pizzeros en Barcelona pasa por esta dirección. El ambiente es inequívocamente italiano: camareros ruidosos que hacen ver que te pegan la botella de chianti por encima, mientras aprovechan para flirtear con tu pareja. Se les perdona el abuso del tópico porque las pizzas son muy buenas, quizá no son las mejores napolitanas, pero las ejecutan con una regularidad envidiable. Una recomendación: la de verduras, con todo el elemento vegetal braseado de una manera increíble y extendido generosamente.

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