Tomasso, abierta en 2013, es la pizzería estilo Nueva York más antigua de Barcelona en activo. Y goza de muy buena salud. La pizza estilo Nueva York nació cuando los inmigrantes italianos se asentaron en la Gran Manzana. La fórmula de la masa combina harina canadiense Manitoba con harina napolitana, dando como resultado "un centímetro de crujiente, es fina, pero tiene cierta humedad y miga que la diferencia de otros estilos", explica Ariel Galdini, propietario, pizzaiolo y apasionado de la pizza NY y su faceta de cultura pop. Y son deliciosas: los 'toppings' son minimalistas y las pizzas son enormes. Puedes coger una porción y no se desmorona: está pensada para que las coberturas se mantengan bien mientras la comes caminando.

Por supuesto, en Tomasso —que cuenta con un interiorismo maravilloso, con fotos de Nueva York y estampas de cómics y videojuegos ochenteros— puedes disfrutar las pizzas in situ o llevártelas enteras. Son enormes, ideales para compartir, y su sabor se caracteriza por el contraste entre sencillos 'toppings' salados y una salsa de tomate algo dulce. Por ejemplo, su emblemática pizza de 'pepperoni', aunque también tienen una variedad de recetas más elaboradas, tanto carnívoras como vegetarianas. Masa fina suprema, ingredientes de calidad y un servicio minimalista en un pequeño secreto del Eixample que desborda carisma y amor por la pizza y su cultura pop.