La Aurelia

Time Out dice

Esta 'trattoria' de barrio se especializa en buenísimas pizzas de masa madre y harina ecológica elaboradas con productos locales, ecológicos y de Km 0. Es por eso que, además de una carta estable, siempre tienen nuevas recetas de temporada que, en muchos casos, llevan ingredientes cultivados en su propio huerto, entre ellos, lechugas y brécoles. Las pizzas están divididas entre clásicas, como la marinara, que pueden montarse con ingredientes al gusto; y las gastronómicas, como la 'tartufata' con 'scamorza afumicata' y huevo de Calaf. Para compartir, destaca el provolone al horno con sofrito de tomate, cebolla caramelizada y tomate, así como un postre casero bien trabajado. No sólo pizzas (que por cierto, se pueden confeccionar a medida con una base y añadiendo ingredientes).

También hay una oferta muy completa de ensaladas abastecidas por dicho huerto, tapas y platos de pasta como dios manda, todos preparados con un espíritu gourmet y disfrutón pero sin pretensiones de pureza. Un ejemplo: los macarrones de Fred llevan una boloñesa de... ¡ternera Black Angus y chorizo ibérico! Para rematar la comida, el meloncello casero, con melón en vez de limón, es lo más recomendable.

Si queréis disfrutar de sus pizzas desde el sofá de casa, disponen de servicio delivery.