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Barcelona

  1. Bunyols i espirals de canyella
    Foto: Pastisseria Calderón | Pastisseria Calderón
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  2. Tortell de Reis
    Pastisseria Calderón | Foto: Pastisseria Calderón
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  3. Safata de panellets
    Pastisseria Calderón | Foto: Pastisseria Calderón
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Reseña

Pastisseria Calderón

4 de 5 estrellas
  • Tiendas | Pastelerías
  • Sant Antoni
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

La pastelería Calderón resiste más fuerte que nunca en Sant Antoni, un barrio en el que pronto será más fácil encontrar un 'cannolo' siciliano que un brazo de gitano catalán. Aquí la cosa va de tradición y familia. En concreto, de la de Òscar y Raquel. Sus padres cogieron el negocio cuando todavía eran unos jovenzuelos y a base de echarle horas, días, semanas, meses y años consiguieron que la fama del establecimiento traspasara los límites del Eixample Izquierdo. Los hermanos siguen dulcificando las fechas más señaladas del calendario catalán con productos tradicionales (panellets, turrones, roscones, buñuelos, monas, tortas, etc.), pero como también son hijos de su tiempo, han introducido alguna cosita más contemporánea, como las espirales de canela. La Calderón es una indispensable del mapa goloso de la ciudad.

Detalles

Dirección
Sepúlveda, 83
Barcelona
Barcelona
08015
Transporte
Rocafort (M: L1)
Precio
Horas de apertura
De ma. a vi. de 8 a 15 h y de 17 a 20 h. Sá., do. y festivos de 8 a 15 h
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