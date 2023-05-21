Barcelona

  1. Fismuler
    Foto: Irene Fernández | Fismuler
  2. Fismuler
    Foto: Fismuler | Fismuler
  4. Fismuler (Born)
    Scott Chasserot | Fismuler (Born)
  5. Fismuler (Born)
    Scott Chasserot | Fismuler (Born)
  6. Fismuler (Born)
    Scott Chasserot | Fismuler (Born)
Reseña

Fismuler

5 de 5 estrellas
Cocina de mercado bien trabajada y original en el centro de Barcelona
  • Restaurantes | Cocina creativa
  • Ciutat Vella
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
Time Out dice

Tenemos bastante oferta de cocina de mercado, pero no siempre se hace con personalidad y originalidad. En una menestra de vainas del Fismuler hay algo más que unas vainas, o en unas alitas de pollo con yema, boniato y trufa. El concepto tiene mucho que ver con explotar los sabores de la sencillez, apostando por los productos de proximidad y de calidad. ¿Un ejemplo de comida? Primero, lentejas con tocino y cigalas pequeñas. De segundo, dorada con toques de almendra y uva tinta. De postre, uno de los mejores pasteles de queso del mundo, con manchego, cabrales, camembert, gouda y pecorino. Tres ex-elBulli tienen la culpa.

Detalles

Dirección
Calle Rec Comtal, 17
Barcelona
08003
Transporte
Jaume I (M: L4)
Precio
€€
Horas de apertura
Lu. a dm. de 13.30 a 16 h. Dm. a dc. de 20 a 23 h. Dj. a ds. de 20 a 23.30 h.
Últimas noticias
