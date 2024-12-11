Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Pastís de formatge de Sugar Pastry Company
Foto: Sugar Pastry Company | Sugar Pastry Company

Reseña

Sugar Pastry Company (CERRADO)

5 de 5 estrellas
  • Tiendas | Pastelerías
  • Esquerra de l’Eixample
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
Publicidad

Time Out dice

Sugar Pastry Company es una pastelería de estilo estadounidense que destaca por tres especialidades principales: los pasteles de queso, las cookies y los brownies. En cuanto a los 'cheesecakes', ofrecen una gran variedad de sabores y texturas, tales como cabra, brie, camembert, roquefort, Lotus, pistachos, brownie, frutos del bosque y más. Las dueñas son de origen colombiano, así que han incorporado a la oferta algunas especialidades de su país, como el pastel de mango 'biche'. La carta se renueva cada semana y el precio de cada porción de pastel de queso oscila entre 4 y 5 euros.

Detalles

Dirección
Comte Urgell, 68, local 1
Barcelona
08011
Transporte
Urgell (M: L1)
Precio
Horas de apertura
De ma. a do. de 15 a 20 h
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.