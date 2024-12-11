Time Out dice

Sugar Pastry Company es una pastelería de estilo estadounidense que destaca por tres especialidades principales: los pasteles de queso, las cookies y los brownies. En cuanto a los 'cheesecakes', ofrecen una gran variedad de sabores y texturas, tales como cabra, brie, camembert, roquefort, Lotus, pistachos, brownie, frutos del bosque y más. Las dueñas son de origen colombiano, así que han incorporado a la oferta algunas especialidades de su país, como el pastel de mango 'biche'. La carta se renueva cada semana y el precio de cada porción de pastel de queso oscila entre 4 y 5 euros.