Casa Luz, el restaurante que Tomàs Abellan abrió en 2021, ha alcanzado un grado de madurez envidiable. Lo que comenzó como un spin-off de su hermano mayor, el Bar Alegria, se ha convertido en una firme realidad de cocina de autor con espíritu mediterráneo y barcelonés, que basa su propuesta en una cocina sutil y sin efectismos, pero cargada de personalidad.

La guinda la pone la ubicación: es de los pocos restaurantes de Barcelona situados en una azotea que no forma parte de un hotel. Se podría decir que tiene un carácter algo secreto: a pie de calle, se accede a Casa Luz por un ascensor que te lleva a lo alto del número 1 de Ronda Universitat. Allí te espera un comedor con ventanales y lleno de luz que demuestra que la plaza Universitat vista desde el aire es incluso bonita, y el edificio de la antigua Universidad, directamente una maravilla. Sin duda, una vista que invita a momentos románticos, ya sea de noche o de día: a primera hora de la tarde, una luz dorada inunda toda la estancia y hace que, inevitablemente, la sobremesa se alargue.