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Barcelona

Sercotel Rossellón
Foto: Sercotel Rossellón | Sercotel Rossellón
Foto: Sercotel Rossellón

23 terrazas de Barcelona con vistas espectaculares

Bares y restaurantes en las alturas, para disfrutar de una vistas increíbles de la ciudad desde los mejores 'roofop bars'

Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
Colaborador: Mireia Font
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Desde las alturas todo sabe mejor: de una croqueta a una cucharada de caviar. Y si en algunas circunstancias nos sirven para alejarnos del bullicio de la ciudad, en otras pueden servir para mirar al cielo y flotar en una burbuja de confort y escapismo. Si ya habéis visitado algunos de los mejores restaurantes con vistas de Barcelona, es hora de dar un garbeo por algunas de las mejores azoteas de Barcelona, los famosos rooftop bars', y tomar algo con calma: saboreando cada trago, cada rumor de brisa, cada rayo de luz. Y si queréis mucha privacidad, os hace falta conocer las mejores terrazas secretas de Barcelona 

NO TE LO PIERDAS: Los mejores 50 restaurantes de Barcelona

Time Out Market Barcelona

Time Out Market Barcelona

  • Qué hacer
  • El Gòtic
Time Out Market Barcelona
Foto: Irene Galindo / Time Out Barcelona

Time Out Market es un concepto único que tiene como objetivo celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y cocineros de una ciudad bajo un mismo techo. Presente en grandes ciudades del mundo como Nueva York, Montreal, Oporto y Ciudad del Cabo, entre otros, el de Barcelona se encuentra en el Port Vell, en la terraza-mirador del Maremagnum. El espacio, de 5.250 metros cuadrados, acoge una cuidada selección de 14 chefs, un restaurante de servicio completo y cuatro bares: dos de ellos al aire libre, con espectaculares vistas al mar y la ciudad, con edificios tan emblemáticos como la Torre del Reloj de la Barceloneta y la nueva lonja de pescadores. 

Las mejores azoteas de Barcelona

1. Nobu Rooftop

  • Sants
Nobu Rooftop
Nobu Rooftop
Foto: Nobu

Si las vistas desde el hotel y restaurante japonés Nobu son de las más espectaculares de la ciudad, imaginad las de su bar 'rooftop'. Una panorámica alucinante de 360º desde la planta vigésimo quinta, justo al lado de la estación de Sants. Esta es la terraza de hotel más alta de Barcelona: ¡te tomas la copa a 80 metros de altura! ¿Es necesario ser huésped del hotel para disfrutarla? No. ¿Y para darse un chapuzón en la piscina? Sí. El paisaje urbano va acompañado de una carta corta de sólidos y otra más larga de líquidos. Para picar; tapas con acento nipón (pimientos de Padrón con miso), opciones frías (tartar de salmón con miel de tamari y alga 'hijiki') y bocadillos (bikini de queso payoyo con miso de yuzu). Para beber, cócteles de autor, vinos, sakes y whiskies japoneses. La cosa no termina aquí. Todos los sábados de 19.00 a 23.00 se celebran las Vertigo Sesiones; música en directo y la ciudad a vuestros pies. Un plan sin fisuras.

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2. Casa Luz

  • Cocina creativa
  • Esquerra de l’Eixample
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Casa Luz
Casa Luz
Foto: Casa Luz

Casa Luz, el restaurante que Tomàs Abellan abrió en 2021, ha alcanzado un grado de madurez envidiable. Lo que comenzó como un spin-off de su hermano mayor, el Bar Alegria, se ha convertido en una firme realidad de cocina de autor con espíritu mediterráneo y barcelonés, que basa su propuesta en una cocina sutil y sin efectismos, pero cargada de personalidad.

La guinda la pone la ubicación: es de los pocos restaurantes de Barcelona situados en una azotea que no forma parte de un hotel. Se podría decir que tiene un carácter algo secreto: a pie de calle, se accede a Casa Luz por un ascensor que te lleva a lo alto del número 1 de Ronda Universitat. Allí te espera un comedor con ventanales y lleno de luz que demuestra que la plaza Universitat vista desde el aire es incluso bonita, y el edificio de la antigua Universidad, directamente una maravilla. Sin duda, una vista que invita a momentos románticos, ya sea de noche o de día: a primera hora de la tarde, una luz dorada inunda toda la estancia y hace que, inevitablemente, la sobremesa se alargue.

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3. Bonavista

  • Qué hacer
  • Ciudad
Bonavista
Bonavista
Foto: MoneoMoneo

El Grup Confiteria gestiona la terraza Bonavista, situada en el rooftop del Hotel Moxy (Mallorca, 1). Todo un espectáculo: sus más de 500 metros cuadrados acogen una coctelería, un restaurante de inspiración mediterránea, una gran terraza y una zona con minigolf y pista de curling.

Moxy Barcelona y la fiesta Milkshake se alían para animar la temporada en el Bonavista Rooftop Restaurant & Cocktail Bar. Con vistas a la ciudad y a Montjuïc, la terraza acoge un al ritmo de la música urbana y el reggaetón. Hay una zona pensada para crear contenido, juegos que invitan a romper el hielo y cámaras desechables que recuperan el placer de inmortalizar la noche sin filtros ni segundas oportunidades. La fiesta tiene también un fotomatón para asegurarse de que nadie se arrepienta de no haber tirado más fotos. 

Time Out Barcelona Editors
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4. La Terraza del Central

  • Bares de tapas
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
La Terraza del Central
La Terraza del Central
Foto: Gran Hotel Central

Can Bo hace referencia a Francesc Cambó, una de las figuras políticas clave del catalanismo del siglo XX. Este restaurante, ubicado en el hotel Grand Central, pero con entrada independiente, se encuentra en la Casa Cambó, un edificio novecentista que fue la residencia privada del padre de la Liga Regionalista. Entrad en el vestíbulo y os sentiréis como en Chicago; el político encargó el edificio a Adolf Florensa tras una visita a la capital de Illinois, fascinado por la nueva arquitectura emergente después del gran incendio de 1871, racionalista y con jardines en las azoteas.

El restaurante de Oliver Peña es excelente, entre las mejores tapas de Barcelona. Pero no os olvidéis de subir a la azotea: lo haréis en el primer ascensor que hubo en Barcelona, y desemboca en una terraza con un jardín de Rubió i Tudurí, el gran arquitecto modernista. En el octavo piso, permite una visión panorámica del casco antiguo de Barcelona impresionante, aliñada con el refrescante efecto de su piscina infinita. Y la carta –se puede pedir de 13 a 22 h sin interrupción– es una versión más intenacional y directa pero igual de fina que la de Can Bo. 

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5. Gaudí Secret Garden

  • Hoteles
  • Eixample
Gaudí Secret Garden
Gaudí Secret Garden
Foto: Hotel Palace

El hotel El Palace esconde en la séptima planta su espectacular Rooftop Garden de 1.500 m² rodeado de vegetación. Para este verano, la joya de la corona es el Gaudí Secret Garden by St. Germain, una coctelería efímera oculta en el rincón más reservado de la terraza. Concebido para conmemorar el centenario de la muerte de Gaudí, este espacio ofrece unas vistas privilegiadas directamente encaradas a la Sagrada Familia, convirtiéndose en uno de los miradores más espectaculares del Eixample.

La experiencia se centra en una propuesta de coctelería fina inspirada en los aromas mediterráneos de Saint Germain, el licor artesanal francés de flor de saúco. En su carta destacan tragos frescos ideales para el atardecer, como el floral Saint Germain Spritz, el 1919 Spritz con ginebra y cava, o el Mosaic Sour, un homenaje arquitectónico a Gaudí que combina el licor con ron y limón. Para acompañar los cócteles, el espacio sirve una selección de aperitivos ligeros de temporada que completan una velada sofisticada lejos del bullicio urbano. 

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6. Furtivo

Furtivo
Furtivo
Foto: Hotel Me

The Beautery Rooftop Party es la propuesta de Furtivo, la terraza del hotel ME Barcelona (Carrer Casp 1-13), que reformula el concepto de wellness urbano al fusionar el autocuidado con la socialización. Cada miércoles por la tarde, este espacio ofrece una experiencia que combina sesiones de DJ al atardecer, cócteles funcionales con colágeno de la firma Sesén y tratamientos de belleza con máscaras LED de la marca sueca FOREO.

Con vistas panorámicas de la ciudad y la Sagrada Familia, la iniciativa busca transformar el bienestar en un evento compartido y de estilo de vida. El evento cuenta además con el Pack Colágeno, una opción disponible por 32 euros que incluye un mocktail con colágeno, parches hidratantes para los ojos y una sesión de 15 minutos con la tecnología LED de FOREO. Esta programación orientada al bienestar se complementa con otras actividades semanales en la terraza, como clases de yoga y respiración guiada en colaboración con el estudio barcelonés Frizzant. 

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7. La Terraza Del Claris

  • Dreta de l'Eixample
La Terraza Del Claris
La Terraza Del Claris
Foto: La Terrassa del Claris

La Terraza del Claris, más que un restaurante de hotel, es un seguro de vida para las citas románticas y con vistas: una terraza abierta todos los días del año, climatizada en invierno, refrescante en verano, y con una panorámica despampanante de la ciudad. Ahora bien, el nivel gastronómico se corresponde con la excelencia del emplazamiento: la carta, renovada por el chef Pedro Salillas, consiste en alta cocina mediterránea y de proximidad, con platos como el suquet de salmonete y pescado de roca o el carpaccio de cigalas con sobrasada ahumada.

Para las noches de verano, la terraza suma un cóctel especial en homenaje al Grand Départ del Tour de France desde Barcelona y una agenda cultural incluye sesiones de magia los jueves a las 19 h con Joana Andreu, mientras que los viernes y sábados a las 21 h el protagonismo es para el jazz en directo de la cantante Yara Beilinson. 

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8. 173 Rooftop Terrace Hotel Intercontinental

  • Hoteles
  • Sants - Montjuïc
173 Rooftop Terrace Hotel Intercontinental
173 Rooftop Terrace Hotel Intercontinental
Foto: Hotel Intercontinental

La 173 Rooftop Terrace del InterContinental Barcelona no es solo una terraza: es un mirador de lujo sobre la ciudad, coronado por una infinity pool, camas balinesas y el atardecer más fotogénico de Montjuïc. La agenda de eventos de la terraza se llena de ritmo con sesiones semanales de música en directo al atardecer: rumba los martes, jazz y soul los jueves, y versiones internacionales los sábados. La experiencia en las alturas se eleva con las exclusivas sesiones matutinas de Sound Healing de los viernes y los maridajes con champagne de la Moët & Chandon Experience.

La gran novedad gastronómica es el Montjuïc Summer Pop-Up Restaurant, una exclusiva experiencia al aire libre que abre diariamente por las noches para ofrecer cenas a la luz de las velas. Su propuesta, basada en sabores locales y productos de temporada, se complementa con la alta cocina del galardonado restaurante Quirat y los cócteles de autor envejecidos en barrica de Gebre Bar.

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9. The Social Hub Barcelona Poblenou

  • Hoteles
  • Cadenas de hoteles
  • Sant Martí
The Social Hub Barcelona Poblenou
The Social Hub Barcelona Poblenou
Foto: Maxi Bellucci

Instalado ya en ocho países europeos, The Social Hub es hotel, coworking, alojamiento estudiantil, bar, restaurante y lo que haga falta. Así que la fauna que pasa por aquí es de lo más variada; nómadas digitales, estudiantes y viajeros. El edificio cuenta con salas de reuniones totalmente equipadas y espacios para eventos, para celebrar desde reuniones de dos personas hasta una fiesta en la azotea para hasta 120 invitados.

SíSí Rooftop mola, y mucho, por sus vistas brutales al skyline de Poblenou desde la planta 15, ideal para ver cómo cae la tarde sobre la ciudad con un buen cóctel en la mano. De jueves a domingo, la azotea se convierte en un hervidero de panderos modernos y expats selectos gracias a sus sesiones de DJ, que este junio se ponen de gala por los grandes festivales de Barcelona, con la concurrencia de ases como Kosmos, Marc Piñol y Groovycosta. Para picar algo informal y compartir, su cocina estrena platillos como la ensalada de sandía y pepino o una buena torrija, además de clásicos como la costilla estilo birria (que no es algo malo, sino bueno y mexicano). 

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10. Azimuth

  • Lugares de interés
  • Barcelona
Azimuth
Azimuth
Foto: Lucas Amillano

En la última planta del hotel Almanac se encuentra la Azimuth, una terraza de vistas privilegiadas. Sí, claro, patán, d¡rás ¿qué terraza de hotel no tiene unas vistas privilegiadas? La particularidad es que desde la de Azimuth te proporcionan unos prismáticos e información para que puedas apreciar la Sagrada Familia, las Casas Rocamora, el Edifico modernista de la Unión y el Fénix, el Templo Expiatorio del Sagrado corazón, en la cima del Tibidabo y la Catedral de Barcelona.

Azimuth es un término que se refiere las coordenadas de los objetos celestes. En consonancia, aquí encontraréis coctelería de autor inspirado en las constelaciones que se ven desde Barcelona, música afrohouse en vivo... ¡E incluso noches con clases de astrología y tirada de cartas de tarot! Pero todos sabemos que el único misterio es como te mantienes en pie después de siete cervezas, gañán. 

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11. Terraza Vivi - Kimpton Vividora Hotel

  • Hoteles
  • Ciutat Vella
Terraza Vivi - Kimpton Vividora Hotel
Terraza Vivi - Kimpton Vividora Hotel
Foto: Hotel Kimpton Vividora

El Hotel Kimpton Vividora, de la cadena británica IHG, es lo que llaman un hotel-boutique: un establecimiento de gran lujo discreto (esto es un cinco estrellas) que se encuentra resguardado entre la Plaza Vila de Madrid y la calle del Duc. Y su fachada amistosa y vintage no revela que dentro encontrarás un hotel con 156 habitaciones y tres espacios de restauración diferentes; el restaurante Fauna, el bar GOT Coffee & Cocktails y la Terraza de Vivi. Centrémonos en este último; situada en la séptima planta, tiene una perspectiva de 360º y una carta con dos páginas dedicadas al hambre (todo para picar; croquetas, bravas, bikini, hamburguesa) y ocho a la sed. Aquí, coctelería fina y de altura.

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12. 360 º- Barceló Raval

  • Hoteles
  • Ciutat Vella
360 º- Barceló Raval
360 º- Barceló Raval
Foto: Barceló Raval

Un peso pesado 'rooftopero': su terraza no se llama 360º por nada. En la planta 11, a casi cuarenta metros de altura, la visión panorámica de la ciudad corta el aliento (o es para mear y no echar gota, así dicho en plata). Está abierta cada día de 12 a 24 h, y tiene un servicio de bar y coctelería de lo más solvente. Agarra un buen trago y date una vuelta completa, copazo en mano. Lo ideal es celebrar que es fin de semana en su espléndido –y de precio comedido– brunch, y subir a los cielos a celebrar ese asomo de cogorza sentado en la cima de la ciudad. 

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13. Sercotel Rossellón

Sercotel Rossellón
Sercotel Rossellón
Foto: Sercotel Rossellón

Ojo con el valor añadido de la terraza de Sercotel Rossellón (Rosselló, 390): tiene unas vistas a la Sagrada Familia que te desencajan la mandíbula: tú te estás tomando una caña en el 'rooftop', y tienes la sensación que con un leve movimiento podrías saltar a balancearte cuál Batman en esa icónica fachada que cada vez se parece más al Gotham de Tim Burton y menos a la visión de Gaudí. Ante ti se cierne uno de los monumentos más fotografiados del mundo, un hecho que convierte esta terraza en una de las más instagrameables de la ciudad. Más allá de la basílica, la terraza tiene unas vistas panorámicas en 360º a toda la ciudad.      

14. 1881 per Sagardi

  • Mediterránea
  • Barcelona
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
1881 per Sagardi
1881 per Sagardi
Foto: Sagardi

En la Barceloneta, en la planta cuarta del Museo de Historia de Cataluña, encontramos una azotea que no necesita demasiada altura para ofrecer una de las mejores vistas de la ciudad, gracias a una situación estratégica. El restaurante lleva el nombre del año en el que, inspirándose en las construcciones portuarias inglesas, se proyectó el edificio del Museo, 1881. Las vistas son un sueño: todo el litoral de Barcelona, ​​del morro de Montjuïc en más allá del Besòs. La cocina también: arroces preparados al momento, mariscos y pescados de la lonja de la Barceloneta y carnes a la parrilla: en la vasca, es decir, cocina directa y de producto inmejorable.

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15. Rooftop Verbena - Monument Hotel

  • Hoteles
  • Eixample
Rooftop Verbena - Monument Hotel
Rooftop Verbena - Monument Hotel
Foto: Hotel Monument

Martín Berasategui en la terraza de la sexta planta del Hotel Monumental; bar, zona chill-out, vegetación y vistas sensacionales. Ha hecho una carta desenfadada de platillos para compartir a cargo del chef Gabriele Milani (ensaladas, cebiches, tártaros, sandwiches...) y todo hecho con productos de primera calidad. También ofrece un menú de mediodía de 38 euros a escoger entre tres primeros, tres segundos y tres postres, los días laborables. La carta de bebidas es extensa y no falta nada. Incluso hay un cóctel creado por la 'troupe' de Paradiso, elegido el mejor cocktail bar del mundo por The World's 50 Best Bars, ex profeso; el The Spirit of Monument (limoncello Villa Massa, naranja amarga cítrica, zumo de jengibre, jarabe de agave y cava Clos Gelida).

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16. La Dolce Vitae del Majestic

  • Hoteles
  • Eixample
  • precio 4 de 4
La Dolce Vitae del Majestic
La Dolce Vitae del Majestic
Carlos Garralaga

Una experiencia revitalizante en el décimo piso del Hotel Majestic: tienes a Barcelona a tus pies, con vistas que van desde el Tibidabo hasta Montjuïc, pasando por la Torre Glòries, Sagrada Familia y la Casa Batlló. Además, tiene el tamaño justo para evitar masificaciones y el clima que se crea es relajado y con un puntito romántico. La carta abarca todo lo que te esperas del terraceo de lujo –tártar, hamburguesas, ceviche, poke, pasta...– con la garantía de Nandu Jubany, quien firma unas tapas extraordinarias –el blinis con salmón ahumado y la Oreo de parmesano son espectaculares– y platos tan sugerentes y frescos como el pulpo con patata al azafrán y vinagreta pico de gallo. Las puestas de sol aquí son mágicas. 

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17. Hotel Pulitzer - Buenas tardes Pulitzer

  • Hoteles
  • Hoteles boutique
  • Ciutat Vella
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Hotel Pulitzer - Buenas tardes Pulitzer
Hotel Pulitzer - Buenas tardes Pulitzer
Foto: Hotel Pulitzer

La terraza del Hotel Pulitzer, pionera en abrirse a la ciudadanía cuando los hoteles parecían búnkeres inaccesibles, tiene vocación de epicentro del staycation en el centro de Barcelona. Fiel a su espíritu moderno y desprejuiciado, el espacio despliega su potencial para alargar las tardes al aire libre de lunes a domingo, de 17 h a 23 h.

El gran plato fuerte de esta edición de #BuenasTardesPulitzer es su compromiso con el talento electrónico local. De jueves a domingo, de 19:00 h a 22:00 h, la cabina reúne a nombres respetados del panorama barcelonés como John Heaven (Mainline), Elsundance, el periodista y DJ Luis Costa, Sonido Tupinamba, Loli Zazou o Klara Missyle. Este latido musical se replica en una carta gastronómica pensada para comer con las manos. La cocina estrena opciones frescas que miran al Mediterráneo oriental, como las brochetas de cordero especiado o el dúo de dips con tzatziki y hummus. El plan ideal para bailar al atardecer sin salir de la ciudad

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18. Terraza de la Duquesa de Cardona

  • Hoteles
  • Hoteles boutique
  • Ciutat Vella
Terraza de la Duquesa de Cardona
Terraza de la Duquesa de Cardona
Foto: Hotel Duquesa de Cardona

Desde la azotea de este palacio construido en 1850 se divisa toda la línea de mar de Barcelona. Y vale la pena reservar para tomar una copa al atardecer o cenar: las luces de la ciudad y el puerto se van encendiendo y el mar se convierte en un espejo de chispas resplandecientes. Lo mejor de todo es que la carta de este acogedor cuatro estrellas es asequible hasta cierto punto: te calzas una botella de vino bueno por 20 euros y cócteles a partir de diez. Y han hecho una apuesta fuerte por la música en directo solvente: actuaciones los jueves, viernes y sábados de 20 a 21.30 h. La terraza abre del domingo al miércoles de 12 a 24 h. y de jueves a sábado de 12 a 1 h.

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19. TOPE - The Hoxton

  • Pizza
  • El Poblenou
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
TOPE - The Hoxton
TOPE - The Hoxton
Foto: The Hoxton

Ojo con la terraza superior del hotel The Hoxton. Ahora que te piden un pastizal para subir a visitar el supositorio sublime de Glòries, desde este 'rooftop' puedes tener una inmejorable panorámica del edificio de Nouvel y todo lo que se arrodilla a su alrededor (del 22@ a las montañas de Barcelona). Y la verdad es que te deja sin aliento. Hay terrazas más altas pero Tope tiene una panorámica de impacto: esa vista de la Sagrada Familia vale su peso en oro. Que haya una taquería de muy buen nivel, con una vista 360 grados de la ciudad, con sofás, sillas y butacas, y puedas hacer un cóctel ya es la guinda del pastel. Reclínese cómodamente, y disfruta de tacos hechos a fuego lento.

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20. La Galana del hotel Vincci Gala

  • Hoteles
  • Eixample
La Galana del hotel Vincci Gala
La Galana del hotel Vincci Gala
Foto: Hotel VIncci Gala

La azotea -o 'rooftop'- del hotel Vincci Gala goza de una ubicación estratégica a pocos metros de la Rambla, con una buenísima panorámica de la ciudad. Los viernes hay sarao: de 19.30 a 22.30 h hay sesión de DJ y el espacio al aire libre es el mar de placentero, con madera natural, vegetación y una 'infinity pool' preciosa (que sólo puedes utilizar si te alojas en el hotel, pero que contribuye a refrescar, por supuesto). ¿Qué tal de comer y beber? Pues muy bien. La carta tiene tapas y bocadillos al estilo de grandes arquetipos –Frankfurt estilo Pedralbes, bocata calamares al estilo La Campana de Madrid, tapas clásicas...– y una carta de coctelería de lo más refrescante, así como vinos a copas a precios más o menos pagables (4 euros la copa).

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21. Terrat - Mandarin Oriental Barcelona

  • Hoteles
  • Hoteles de lujo
  • Eixample
  • precio 4 de 4
Terrat - Mandarin Oriental Barcelona
Terrat - Mandarin Oriental Barcelona
Foto: George Apostolidis

La terraza del Mandarín Oriental puede presumir de tener una oferta comestible impecable y singular: toda la potencia de la dirección gastronómica de un hotel de gran lujo con estrella Michelin aplicada a una carta de tapas creativas. Veamos: patatas crujientes con alioli de ajo asado, croqueta cremosa de jarrete de ternera con ají amarillo, bombón de tortilla española (tortilla líquida con chistorra)... Vaya, ítems que se comen solos, preparados con técnica y precisión. Un perfecto equilibrio entre la alta cocina y el hecho informal, con unas vistas increíbles. Abierto al público todos los días de 18.00 a 1.00, hasta las 2 viernes y sábado. 

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22. The Roof: Hotel Barcelona EDITION

  • Hoteles
  • Ciutat Vella
The Roof: Hotel Barcelona EDITION
The Roof: Hotel Barcelona EDITION
Booking.com

The Barcelona Edition tiene una localización envidiable en el Born, justo al lado del icónico Mercado de Santa Caterina ya poca distancia a pie de algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como el Museo Picasso, el Palacio de la Música o la Catedral . Y no menos envidiable es la situación de su azotea: en la décima planta del hotel, The Roof ofrece una vista panorámica del mar de azoteas del Gótico, donde puedes sorber perezosamente un cóctel rodeado de buganvilla, con tapas mediterráneas de autor de alto nivel (así como a brunchear si vas los sábados, de 12 a 16 h, a un precio cerrado de 40 euros con tres platos). El interiorismo es una preciosidad: velas, plantas aromáticas, madera, tumbonas y una sensación de jardín elevado. Abren todos los días de 11 a 24 h.

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23. Hotel Royal: 83.3 Terrace Bar

  • Hoteles
  • Hoteles boutique
  • Eixample
Hotel Royal: 83.3 Terrace Bar
Hotel Royal: 83.3 Terrace Bar
Booking.com

La terraza del hotel Royal Passeig de Gràcia es la más alta del Eixample, según proclama orgullosamente su web: subes y tienes cerca de la mano la Sagrada Família, el mediterráneo y la montaña de Montjuïc. La carta propone platos de street food internacional en ordenada convivencia con las tapas de toda la vida: baos de cochinita pibil junto a las croquetas de jamón ibérico. El horario de la azotea: de lunes a jueves de 17 ha 24 h (con servicio de cocina para cenar) y de viernes a domingo de 12 ha 24 h (con servicio de cocina ininterrumpido).

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