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Choose a Time Out Market

Barcelona

El Bar de l'Antic Teatre
Foto: Ivan Moreno | Terrassa de l'Antic Teatre
Foto: Ivan Moreno

Terrazas secretas de Barcelona en las que (seguramente) nunca has estado

Más de una treintena de terrazas escondidas y poco concurridas, clasificadas por distritos

Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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"De acuerdo, vamos a cenar a la terraza, cari. Oye, pero ese de ahí al lado ya se ha fumado paquete y medio, y esos 17 suizos de la mesa de al lado parece que se hayan bebido todo el aguardiente del abuelo de Heidi, por los gritos que pegan. Vaya, esto del terraceo es como estar apretujado en la barra de un bar, pero pagando un suplemento de aire libre. Mejor vamos al balcón de casa". Sí, el terraceo ha sustituido el criticar al prójimo como deporte nacional (dos modalidades que a menudo van juntas). ¿Dónde encontrar una terraza bonita y tranquila en Barcelona? Si estáis hartos de adocenamiento, apretujones y sablazos, poned los pies en estas discretas y (casi) secretas terrazas, y procurad ir con poca gente, que si no se corre la voz. Y si sois finos y de cartera abultada, aquí los mejores 'rooftops' de hotel

Por distritos:

-Ciutat Vella
-Sants-Montjuïc
-Eixample Dret
-Gràcia
-Horta-Guinardó
-Les Corts
-Eixample Esquerre
-Sarrià-Sant Gervasi
-Sant Martí
-Sant Andreu
-Nou Barris

NO TE LO PIERDAS: Las mejores terrazas de Barcelona 

Haz clic aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.

Time Out Market Barcelona

Time Out Market Barcelona

  • Qué hacer
  • El Gòtic
Time Out Market Barcelona
Foto: Irene Galindo / Time Out Barcelona

Time Out Market es un concepto único que tiene como objetivo celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y cocineros de una ciudad bajo un mismo techo. Presente en grandes ciudades del mundo como Nueva York, Montreal, Oporto y Ciudad del Cabo, entre otros, el de Barcelona se encuentra en el Port Vell, en la terraza-mirador del Maremagnum. El espacio, de 5.250 metros cuadrados, acoge una cuidada selección de 14 chefs, un restaurante de servicio completo y cuatro bares: dos de ellos al aire libre, con espectaculares vistas al mar y la ciudad, con edificios tan emblemáticos como la Torre del Reloj de la Barceloneta y la nueva lonja de pescadores. Cabe mencionar que uno de los bares corre a cargo de Monk, una de las mejores coctelerías del mundo, que ahora también tiene la mejor terraza de la ciudad.

Ciutat Vella

Decameron Bar de La Central

  • Cafeterías
  • El Raval
Decameron Bar de La Central
Decameron Bar de La Central
Foto: Maria Dias

Sentaos en el jardín de Decameron, el bar de La Central del Raval gestionado por el equipo de Baldomero, y descubrid un espacio sorprendente en el centro de Barcelona. Estáis en un jardín interior dividido en dos zonas: un patio principal de estética gótica con palmeras, troncos retorcidos, naranjos, adoquines y baldosas centenarias, y un segundo patio limítrofe con las Hermanitas de la Caridad. Un refugio de calma monacal.

Allí podréis desayunar, hacer el vermut o merendar con bollería, pastelería, chapatas, bocadillos calientes, tapas, ensaladas y tortillas. El café es de especialidad y también encontraréis buenos vinos. El espacio está abierto de 10 a 20:30 h, admite perros y no acepta reservas.

Dónde: Elisabets, 6 (Raval)

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Magatzem 03

  • Bares de tapas
  • La Barceloneta
Magatzem 03
Magatzem 03
Foto: Maria Dias

 Acomodaos en la terraza de Magatzem.03, el bar del campo de fútbol de la Barceloneta, y disfrutad de una de las mejores terrazas de Barcelona, a un paso del mar. Estáis a la sombra del morro de cemento del campo y de un pinar que os protege del calor, frente a la Antigua Catalana de Gas y su gasómetro, en un entorno industrial y muy local.

Pedid un buen café o cervezas baratas con toda la oferta mainstream, y comed desde un bocadillo de tortilla de verduras hasta capipota. Podéis desayunar, hacer el vermut o cenar hasta el cierre. Aquí se mezclan estudiantes, obreros e investigadores, en un espacio sin turistas porque aún no lo conocen.

Dónde: Doctor Aiguader, 58 (Barceloneta)

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El Bar de l'Antic Teatre

  • Española
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
El Bar de l'Antic Teatre
El Bar de l'Antic Teatre

A principios de 2003, un grupo de artistas en busca de un espacio para las artes escénicas encontró un lugar que ya había sido la sede del Teatro del Cercle Barcelonès de Sant Josep, fundado en 1879 y dedicado al teatro amateur hasta 1976.

Hoy, el Antic Teatre y su enorme terraza anárquica son un auténtico oasis: uno de los espacios con más encanto del centro de Barcelona, aunque a menudo pase desapercibido para muchos barceloneses. Abre todo el día, de lunes a domingo, y los fines de semana por la noche acoge música en directo. Es uno de los principales puntos de encuentro de artistas, vecinos y colectivos del barrio que se acercan a tomar una cerveza, un café o un bocadillo.

Dónde: Verdaguer i Callís, 12 (Born-Ribera)

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Contraban

  • Cocina creativa
  • El Gòtic
  • Crítica de Time Out
Contraban
Contraban
Scott Chasserot

¿Un restaurante romántico y discreto en el Gótico? El Contraban, ubicado dentro del hotel Wittmore. Al entrar, se descubre un espacio elegante con un impresionante patio interior presidido por un muro vegetal de 19 metros. Rodeado de vegetación exuberante, se puede cenar en mesas íntimas de madera oscura y terciopelo, en un ambiente pensado para la calma y la complicidad.

Déjate llevar por la cocina de Alain Guiard, que combina creatividad y 'comfort food' en una carta organizada en apartados como Libertad, En Blanco o Frustración. Prueba desde una pizza brioche con hinojo y pepperoni hasta una berenjena escalivada con miel de pino o unos macarrones del cardenal. Raciones generosas y platos sorprendentes.

Dónde: Riudarenes, 7 (Gótico)

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Tapas La Bona Sort Born

  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Tapas La Bona Sort Born
Tapas La Bona Sort Born
Foto: Lucía Meler

Nos gusta el positivismo del nombre, y también su increíble patio, que ganó el primer premio en los Restaurant & Bar Design Awards de 2016 en la categoría de interiores. Se trata de una antigua casa noble del siglo XVI con un patio descubierto —los edificios que lo rodean recuerdan a las corralas— y una parte cubierta con techos selváticos, abundante vegetación por todas partes y unos cubículos de madera de inspiración nórdica a modo de espacios privados. El diseño es obra de Jordi Ginabreda.

La propuesta gastronómica incluye buenas tapas, carnes, una cuidada carta de vinos y menú de mediodía. Con solo dar unos pasos hacia el interior, te alejas del ruido del mundo, pero a la vez lo sigues viendo pasar.

Dónde: Carders, 12 (Born)

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Sants-Montjuïc

La Greca

  • Bares de tapas
  • El Poble-sec
La Greca
La Greca
Foto: La Greca

La Greca es el nuevo chiringuito de los jardines del Grec, impulsada por cuatro vecinos del Poble-sec y los equipos de Casa Xica y Eat Street. Se encuentra en un espacio abierto y relajado que funciona todo el año, todos los días de 12 a 20 h, pensado para disfrutar sin prisas en medio de los jardines. Es un lugar muy cómodo para ir en familia, con espacio para que los niños jueguen libremente mientras los adultos se quedan tranquilamente a la mesa.

En la carta hay tres bocadillos prensados, platillos de temporada como calamares a la andaluza, macarrones de la abuela, garbanzos con butifarra negra o fricandó, además de conservas y embutidos. Los fines de semana se suman arroces de roca, montaña o verduras. Para terminar, postres artesanos como el brazo de nata o la ensaimada rellena de crema catalana del Forn Mistral.

Dónde: Passeig de Santa Madrona, 38 (Poble Sec)

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La Font del Gat

  • El Poble-sec
  • Crítica de Time Out
La Font del Gat
La Font del Gat
Foto: La Font del Gat

En una construcción realizada para la Exposición Universal de 1929 y en lo que se podría llamar un marco incomparable, este restaurante es paz y naturaleza. De hecho, resulta tan evocador que dan ganas de escribir poemas en las servilletas. Se trata de una obra de Puig i Cadafalch de 1925, situada dentro de los Jardines de Laribal (Montjuïc), con 700 m² y dos de las mejores terrazas de Barcelona, todo ello rodeado por los jardines de Rubió i Tudurí, paisajista maestro del jardín novecentista.

En la mesa, cocina sencilla y popular a precios asequibles: de miércoles a sábado, menú con ensalada, gazpacho y platos a la brasa de carne y verdura; y los domingos, arroz popular en formato paella gigante. También hay tapas catalanas como esqueixada o coca de recapte y música en vivo con jazz, rumba o DJ. Pertenece al grupo restaurador Confiteria.

Dónde: Passeig de Santa Madrona, 28 (Poble Sec)

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Café-restaurante CaixaForum

  • Museos e instituciones
  • Arte y diseño
  • La Font de la Guatlla
Café-restaurante CaixaForum
Café-restaurante CaixaForum
© Maria Dias

Quien no haya visitado esta antigua fábrica textil —diseñada por Puig i Cadafalch, una de las obras maestras del modernismo— es casi un marciano. Y, además de su potente oferta cultural, cuenta con una nada despreciable y deliciosa terraza interior.

Tomarse una caña entre sus venerables muros de ladrillo, a la sombra de una lona, es una forma excelente de pasar la tarde (mientras vuestra pareja o amigos disfrutan de la exposición de turno de jarrones de la dinastía Ming). Las tapas son bastante correctas. Como valor añadido, la majestuosidad del espacio —y el perfil inquieto de sus visitantes— hace que te ahorres las conversaciones habituales de terrazas concurridas, que a veces suenan más a letras de Georgie Dann que a diálogo humano.

Dónde: Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 (La Font de la Guatlla)

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Forno Bomba

  • Tiendas
  • Pastelerías
  • Sants
  • Crítica de Time Out
Forno Bomba
Forno Bomba
Foto: Forno Bomba

A pocos pasos de la estación de Sants, este horno italiano apuesta por la simplicidad bien entendida: una oferta reducida, pero todo muy bien hecho. El protagonismo recae en el pan de masa madre, la pizza al corte, la focaccia y la bollería. Alberto Montobbio y Francesco Gottardo defienden el lema de “menos es más”, aunque el resultado va mucho más allá de un horno convencional.

Detrás de la tienda se encuentra un pequeño patio con mesas y bancos donde sentarse sin prisas. Allí se puede tomar un café de Morrow Coffee, una cerveza artesana, un vermut o una copa de vino natural mientras se pica algo. Las espirales de canela con cardamomo son el gran reclamo.

Dónde: Vallespir, 24 (Sants)

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La Europea

  • Taberna
  • Sants
La Europea
La Europea
Foto: La Europea

Los amigos de Calders de Sant Antoni han vuelto a acertar. La Europea es una pequeña delicia: una vermutería, cervecería y bar de tapas instalado en una casita de Sants, con tocadiscos, vinilos, decoración vintage y un diminuto patio. Para los amantes del lúpulo, encontraréis seis cervezas artesanas de Espiga de grifo y algunas más en botella.

Para acompañarlas, ofrecen tapas clásicas de nuestra casa —croquetas, buñuelos de bacalao, ensaladilla rusa—, otras con influencias de Oriente Medio —hummus de remolacha y muhammara—, y las patatas La Europea, servidas con mojo verde picante y mayonesa de ajo negro.

Dirección: Vallespir, 96 (Sants)

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Eixample Dret

La Fuga Barcelona

  • Cafeterías
  • Dreta de l'Eixample
La Fuga Barcelona
La Fuga Barcelona
Foto: La Fuga Barcelona

En La Fuga, la gastronomía y el ciclismo van de la mano. Graciela y Miguel reconvirtieron un antiguo local industrial con un patio en desuso en un espacio vivo que funciona como cafetería, restaurante, tienda y punto de encuentro para los fanáticos de las dos ruedas.

En la carta hay opciones para cualquier momento del día: brunch, pastelería, pasta fresca y seca, gnocchi, pizza al corte, focaccias, platos de carne, pescado y algún guiso. También zumos y smoothies hechos al momento, cervezas artesanas Hopsters, vinos y cócteles. Además, organizan actividades como talleres de cocina, conciertos y salidas en bicicleta por los alrededores de Barcelona.

Dónde: Consell de Cent, 350 (Eixample Dret)

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Gala Restaurant

  • Mediterránea
  • Dreta de l'Eixample
  • Crítica de Time Out
Gala Restaurant
Gala Restaurant
Foto: Grupo Isabella's

En Gala hay que dejar atrás cualquier rastro de discreción barcelonesa para entrar de lleno en un universo exagerado, teatral y abierto todo el año, desde el mediodía hasta la madrugada. El proyecto del Grupo Isabella’s convierte el surrealismo en experiencia cotidiana, con un espacio pensado para que todo sea visual, excesivo y deliberadamente provocador. En el interior, un comedor de grandes dimensiones parece un cruce entre Alicia en el país de las maravillas y un relato victoriano.

Pero el gran protagonista es el patio interior: una terraza dominada por una fuente en forma de nariz gigante de la que brota agua, donde se puede sentar uno literalmente bajo una estética daliniana mientras se come y se bebe. En la carta, opciones internacionales y una fuerte presencia italiana.

Dónde: Provença, 286 (Eixample Dret)

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Solomillo

  • Española
  • Esquerra de l’Eixample
Solomillo
Solomillo
Foto: Solomillo

Solomillo es el restaurante del hotel Alexandra, un auténtico templo dedicado a la carne donde la proteína es la protagonista absoluta. Aquí se puede elegir entre distintas razas bovinas de origen nacional e internacional, con un sistema que permite personalizar cada plato al detalle: peso, punto de cocción, salsa y acompañamientos, en una experiencia muy precisa y gastronómica. En la planta baja, el bar funciona como una charcutería refinada con embutidos ibéricos y catalanes de alta calidad y una selección de hasta 25 quesos.

En verano, la terraza interior se convierte en el mejor escenario para dejarse llevar por el hedonismo carnívoro.

Dónde: Mallorca, 251 (Eixample Dret)

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Madre Taberna Moderna

  • Catalana
  • Barcelona
Madre Taberna Moderna
Madre Taberna Moderna
Foto: Irene Fernandez

Encontrar un lugar para comer en los alrededores de la Sagrada Família puede ser una tarea desalentadora si no estás dispuesto a caer en el pollo crujiente grasiento o en hamburguesas de dudosa inspiración. Pero hay una excepción: Madre Taberna Moderna es una taberna urbana de guisos a fuego lento y tapas tan apta para el barcelonés como para los admiradores de ese decorado casi de Batman que en su día imaginó Gaudí.

Además, cuenta con una terraza difícil de creer —desde la avenida Gaudí, en pendiente, se domina todo el panorama— donde sirven platos clásicos con un toque creativo: albóndigas, calamares a la romana, arroces (del “senyoret”, sin trabajo, o el de butifarra negra con setas) y pseudoarroces —imprescindible el socarrat de quinoa con verduritas—, y sobre todo un rabo de toro meloso que invita a quedarse a vivir.

Dónde: Avinguda de Gaudí, 11 (Sagrada Família)

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Alice Secret Garden

  • Coctelerías
  • Barcelona
Alice Secret Garden
Alice Secret Garden
Foto: Alice Secret Garden

El Jardín Secreto de Alice es un refugio inesperado en el Eixample Derecho. Su principal encanto es una terraza escondida en un patio interior perfecto para desconectar del ritmo de la ciudad. La vegetación abundante, el suelo de piedrecitas, el mobiliario vintage y la decoración inspirada en el universo de Alicia en el país de las maravillas crean una atmósfera acogedora y singular.

En la carta encontrarás propuestas de brunch, aperitivos, quesos, embutidos, ensaladas, smoothies, tés, cafés y cócteles. También se organizan actividades diversas y conciertos en directo que aprovechan al máximo este entorno privilegiado.

Dónde: Pau Claris, 90 (Eixample Dret)

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Gràcia

La Graciosa

  • Bares de vinos
  • Gràcia
  • Crítica de Time Out
La Graciosa
La Graciosa
Irene Fernandez

¿Cuántas veces hemos oído aquello de “hay que acercar el vino a los jóvenes”? Pues en un momento en que la cerveza artesana cada vez se vuelve más elitista, La Graciosa lo consigue. No la llaméis 'wine bar': esta es la casa de Débora (sarda, hija de productores de vino). En unos bajos de Gràcia, estos apasionados del vino natural trabajan con unas cincuenta referencias de pequeños productores, expuestas con el precio escrito en la botella para poder elegir con libertad, y centrados en una selección cuidada más que en la cantidad.

Tienen un patio interior que es una joya: a los diez minutos de abrir, ya hay cola para disfrutar de sus vinos y de un picoteo con quesos y embutidos de Cerdeña.

Dónde: Milà i Fontanals, 88 (Gràcia)

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Roig Robí

  • Cocina creativa
  • Gràcia
  • Crítica de Time Out
Roig Robí
Roig Robí
Scott Chasserot

Uno de los primeros emblemas de la renovación gastronómica de esta ciudad. Han pasado los años (¡más de 40!), pero la calidad y el buen gusto permanecen intactos. Una cocina sin artificios, heredera de los sabores de la cocina catalana tradicional, pero revisada y puesta al día para adaptarse a los gustos actuales. Trufas, setas y espárragos son algunos de los productos que compran directamente a los productores. Toda la carta merece atención, aunque destacan especialmente la buena cocción y la presentación de unos pescados salvajes procedentes de los mejores proveedores.

Y qué patio…

Dónde: Sèneca, 20 (Gràcia)

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Askadinya

  • Mediterránea
  • Gràcia
  • Crítica de Time Out
Askadinya
Askadinya
Foto: Askadinya

La cocina palestina, seguramente bastante desconocida frente a la expansión de otras gastronomías internacionales mucho más populares en nuestro país y presentes en multitud de restaurantes de la ciudad, tiene un enclave en Gràcia: Askadinya. Aquí podréis degustar recetas caseras auténticas como la 'maqluba', un plato vegetariano que lleva arroz, zanahoria, berenjena, coliflor, cebolla, champiñones, almendras y piñones, ¡hipersabroso! O el 'adlaá jaruf', costillas de cordero lechal a la brasa con una crema a base de sésamo y cebolla.

Detrás del comedor hay un pequeño patio semicubierto con un horno de piedra, donde una parra extendida lo cubre todo de sombra y frescor verde. ¡Una maravilla!

Dónde: Verdi, 28 (Gràcia)

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Terra Mia

  • Mediterránea
  • Barcelona
  • Crítica de Time Out
Terra Mia
Terra Mia
Foto: Terra Mia

Si los 'linguine alle vongole e bottarga' de este restaurante sardo fueran una canción, serían Sapore di sale de Gino Paoli. La pasta de sémola de trigo con almejas, huevos de mújol desecados, tomate y ajo os llevará rayos de sol cegadores a los ojos, salitre en los labios y el Mediterráneo directamente al paladar. Querréis vender a vuestra 'nonna' por sumergiros en la salsa del fondo del plato, pero acabaréis conformándoos con mojar pan guttiau, finas láminas crujientes de sémola de trigo duro. Salvatore, el dueño y cocinero, lo prepara al momento según la disponibilidad del mercado del barrio.

Los vecinos de La Salut ya saben que Terra Mia apuesta por buena cocina y una terraza muy agradable situada en un pequeño patio de árboles y plantas. ¿Y vosotros?

Dónde: Ana María Matute Ausejo 31 (La Salut)

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Horta-Guinardó

Kasa Hanaka - Bar Mas Guinardó

  • Japonesa
  • Horta
Kasa Hanaka - Bar Mas Guinardó
Kasa Hanaka - Bar Mas Guinardó
Foto: Facundo Ruiz

Tras conquistar Sant Gervasi desde Vil·la Urània, Kasa Hanaka dio el salto en 2025 al centro cívico Mas Guinardó. Y si ya conocéis su estilo —una cafetería de barrio con alma y espíritu de casa de comidas japonesa— aquí se suma un extra que corta la respiración: una terraza enorme e inesperada que domina el paisaje de Horta-Guinardó, con unas vistas que hacen justicia a la palabra panorámica. Un espacio poco conocido, tranquilo y soleado.

En la carta encontraréis cocina japonesa casera con toques locales y precios asequibles: udon en caldo o cremosos, tapas como hummus de edamame o bravas con soja, y pastelería nipona como el cheesecake de matcha. Entre semana, ofrecen un menú completo y equilibrado, y para beber podéis elegir tés, sakes o lattes especiales como el de matcha o kurogoma.

Dónde: Plaça de Salvador Riera, 2 (El Guinardó)

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Samba Brasil

  • Música
  • Horta - Guinardó
  • Crítica de Time Out
Samba Brasil
Samba Brasil
© Maria Dias

¿Buscáis un oasis tropical en medio de Barcelona, un espacio verde y libre de humo donde poder respirar con calma? Estáis en el lugar adecuado. La terraza de Samba Brasil es un jardín exuberante de helechos, palmeras y hiedra que rodea las mesas de un patio interior con una pequeña balsa de carpas, lo que le da un aire casi onírico.

Pedid mojitos, caipiriñas o cócteles con fruta fresca mientras disfrutáis de un entorno que no parece urbano. Si queréis, podéis apuntaros a clases de baile brasileño los domingos o simplemente dejaros llevar por el ritmo de la samba hasta la madrugada.

Dónde: Plaça de Santes Creus, 20 (Horta)

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Club Petanca Carmel

  • Bares de tapas
  • Horta - Guinardó
Club Petanca Carmel
Club Petanca Carmel
Foto: Club Petanca Carmel

A los pies del Turó de la Rovira, el club de petanca del Carmel funciona como un pequeño universo paralelo donde el tiempo transcurre más despacio. Si las bolas y el juego del boliche no os dicen nada, no os preocupéis: el verdadero atractivo es su bar, con una terraza enorme, una carpa improvisada y banderines de plástico que le dan un aire de fiesta mayor eterna.

Sentaros y haced una parada, sobre todo cuando llega el buen tiempo, porque se está de maravilla con una cerveza fría o un vermut en la mano. La carta es sencilla y efectiva: bravas, boquerones, calamares rebozados o una tabla de quesos para picar sin prisas. Y lo mejor de todo es el ambiente abierto, sin puertas ni etiquetas: conviven habituales de la petanca, vecinos del barrio y cualquiera que quiera entrar.

Dónde: Gran Vista, 27 (El Carmel)

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Bodega Montferry Can Baró

  • Bares de tapas
  • Can Baró
  • Crítica de Time Out
Bodega Montferry Can Baró
Bodega Montferry Can Baró
Foto: Irene Fernández

En pleno Can Baró hay una plaza elíptica con una ligera pendiente. Tiene dos niveles, casi como una cinta de Moebius, y en una esquina se encuentra la Bodega Montferry. ¿Otra Montferry?, os preguntaréis. Sí, hay varias en la ciudad: era una especie de franquicia ideada por Pere Virgili, de Montferri (Alt Camp), para dar trabajo a gente de su pueblo y distribuir el vino de su zona.

Esta la llevan Laura De Muller y Fabio Lapignola. Ella, con apellido de vermut de Reus; él, un cocinero napolitano con mano experta para el guiso catalán. Aquí se come y se bebe muy bien y a buen precio: capipota, calamares guisados con alubias y huevo frito, croquetas excelentes o butifarra negra con vino blanco… Un auténtico festival de cuchara y de carta, pensado para compartir sin prisas en la terraza, que quizá sigue siendo un secreto para muchos barceloneses, pero no para los vecinos del barrio.

Dónde: Baró de Sant Lluís, 39 (Can Baró)

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Les Corts

Cafetería Can Deu

  • Lugares de interés
  • Les Corts
Cafetería Can Deu
Cafetería Can Deu
Foto: Cafeteria Can Deu

El Centre Cívic Can Deu cuenta con una cafetería donde se celebran conciertos de jazz, hay señores jugando al dominó y niños tocando todo lo que no deberían. Conviven familias, jóvenes con resaca y señoras que vuelven del mercado. Hay pequeñas cosas para comer y beber que tenéis que ir a pedir vosotros mismos a la barra.

En el exterior se encuentra uno de los patios más bonitos de la ciudad. En el centro hay una fuente rodeada de bancos y numerosas mesas. En el interior del edificio se organizan talleres, exposiciones y otras actividades propias de los centros cívicos de barrio, que es precisamente lo que es este lugar.

Dónde: Plaça de la Concòrdia, 13 (Les Corts)

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Fragments Cafè

  • Mediterránea
  • Les Corts
  • Crítica de Time Out
Fragments Cafè
Fragments Cafè
Foto: Fragments Cafè

Un bistrot situado en una torre novecentista, junto a la Diagonal, que convierte el patio de la casa en un pequeño oasis urbano. Allí se puede comer en el patio interior, a la sombra de un gran almez histórico, o quedarse a cenar y alargar la velada con un cóctel en un ambiente tranquilo y agradable. Olvidaos de las prisas y rodeaos de verde.

Gracias también a su barra y a la terraza, situada en la animada plaza de la Concòrdia, Fragments se ha convertido en un referente gastronómico del barrio. Ofrece una carta de cocina catalana y mediterránea actualizada, con tapas, tortillas, guisos de chup-chup y opciones a la brasa. En 2023 recibió un Solete Repsol. Forma parte del Grupo Xarcuteries Margarit.

Dónde: Pl. de la Concòrdia, 12 (Les Corts)

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Bistró Mató

  • Catalana
  • Sarrià - Sant Gervasi
  • Crítica de Time Out
Bistró Mató
Bistró Mató
Foto: Irene Fernandez

Donde antes estaba el Mató de Pedralbes, ahora se levanta el Bistró Mató. Y el Grupo San Telmo ha hecho las cosas bien, muy bien. La carta reúne grandes éxitos infalibles con todo el bagaje de este grupo de restauración, con especial énfasis en la brasa y el producto de temporada. Cocina de alta gama, de acabado fino y sin grandes complicaciones.

Tan bonito por dentro como por fuera: la terraza de este precioso edificio modernista empieza donde, por así decirlo, acaba Barcelona, pero queda bien resguardada del bullicio de la Ronda de Dalt. En una plaza casi vacía, con el monasterio de las monjas de Pedralbes justo enfrente, se come en una paz casi monacal. El viaje hasta lo alto de la ciudad merece la pena.

Dónde: Bisbe Català, 10 (Pedralbes)

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Chandigarh Café

  • Mediterránea
  • Pedralbes
  • Crítica de Time Out
Chandigarh Café
Chandigarh Café
Foto: Chandigarh Café

No es un restaurante de cocina india: Paula Ospina —fotógrafa y restauradora en Les Filles— se ha inspirado en la utopía urbana que Le Corbusier construyó en la India. En una casa con jardín en Pedralbes y lejos de los tópicos de interiorismo, esto es una celebración del cromatismo alegre, con un patio de árboles maravilloso (¡hay ardillas!) y un interior lleno de diseño clásico, como las sillas Chandigarh diseñadas por Jeanneret, colaborador de Le Corbusier.

La terraza es una delicia: un patio de vegetación frondosa, con palmeras incluidas, que emerge de repente entre las graníticas fachadas de ladrillo visto de Pedralbes. Y la cocina del chef Hervé Escobar es excelente, fresca y precisa.

Dónde: Av. d’Esplugues, 105 (Pedralbes)

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Eixample Esquerre

Bar Bernat Pescaire

  • Cafeterías
  • Esquerra de l’Eixample
Bar Bernat Pescaire
Bar Bernat Pescaire
Foto: Core Coffee

¿Qué es una facultad de letras sin un bar? Quienes pasamos años en la Universitat de Barcelona sabemos que en el bar de la facultad se aprendía tanto de la vida como en las aulas. Y el Edifici Històric de la Universitat de Barcelona ha cambiado aquel sótano de aires casi funerarios por el Bar Bernat Pescaire. Se trata de un chiringuito de madera al aire libre, instalado en la zona de pícnic de los jardines.

Desayunos y meriendas con cafés de especialidad, bebidas frías y calientes, pasteles, dulces artesanos y bocadillos variados, incluidas opciones veganas. Cuando atraveséis el caos humano de plaza Universitat, recordad que a un paso tenéis este refugio verde.

Dónde: Gran Via, 585 (Eixample Esquerre)

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Cafè Poc a Pots

  • Francesa
  • Sant Antoni
Cafè Poc a Pots
Cafè Poc a Pots
Cafè Poc a Pots

El centro deportivo Ubae Aiguajoc esconde, tras un discreto pasaje que recuerda la entrada de un parking, una cafetería-bistró cálida y agradable, con un ambiente relajado. La terraza-solárium es uno de los grandes atractivos del lugar: un espacio abierto perfecto para dejarse bañar por los rayos del sol.

A la hora de comer, os espera un menú de mediodía de inspiración francesa a precio ajustado, con platos clásicos y bien ejecutados. Podéis encontrar quiche de puerro y gorgonzola, ensalada de arenque con patatas, buey a la borgoñona o tagine de pollo. También hay opciones veganas como la veggie burger con brioche casero. No dejéis pasar la ensalada noisette.

Dónde: Comte Borrell, 33 (Sant Antoni)

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Sarrià-Sant Gervasi

Vivanda

  • Sarrià - Sant Gervasi
  • Crítica de Time Out
Vivanda
Vivanda
Foto: Vivanda

La terraza interior es uno de los grandes atractivos de este restaurante con historia. Oculta del bullicio de la calle, es un rincón ideal para disfrutar de una comida al aire libre. Especialmente agradable durante las noches de primavera, verano y otoño, cuando apetece alargar la sobremesa hasta el infinito.

La carta, diseñada por el chef Jordi Vilà (Alkimia), apuesta por una cocina de mercado basada en producto de calidad, técnica y creatividad. Entre las propuestas destacan el surtido de terrinas de la casa, la carrillera de jabalí con tupinambo y castañas o el tronco de merluza con sofrito y romesco de patata. Una oferta variada, bien ejecutada y con precios razonables que ha consolidado el restaurante como una referencia gastronómica.

Dónde: Major de Sarrià, 134 (Sarrià)

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Bar Treze

  • Sarrià
Bar Treze
Bar Treze
Foto: Bar Treze

Un local pequeño y encantador con un patio interior sorprende en pleno Sarrià viejo. Con horario ininterrumpido, es un lugar versátil donde hacer una parada a cualquier hora del día: desde un café por la mañana hasta unas tapas al mediodía o unas copas por la noche.

La carta, sencilla pero bien resuelta, se centra en la bollería de Foix de Sarrià, tapas, tablas de embutidos, bocadillos y platillos para compartir. Ambiente distendido y acogedor. Con un Solete Repsol.

Dónde: Major de Sarrià, 115 (Sarrià)

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Sant Martí

Cantero

  • Venezolana
  • Barcelona
Cantero
Cantero
Foto: Irene Fernandez

El Cantero se encuentra en un punto casi secreto del Poblenou, justo al lado del desnivel de las vías del tren y bajo un puente, en un callejón sin salida. Lo que podría parecer un espacio marginal se transforma en un pequeño refugio tranquilo, con una terraza alejada del tráfico y de los circuitos turísticos.

De la cocina salen platos venezolanos tradicionales: desde el pabellón criollo hasta las arepas rellenas de pollo y aguacate, especialmente cremosas y sabrosas. Y por si fuera poco, este también es un punto vermutero de primer nivel. Tienen tiradores de cerveza artesanal y saben cómo utilizarlos.

Dónde: Pujades, 27 (Poblenou)

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La Forquilla i El Ganivet

  • Española
  • El Poblenou
  • Crítica de Time Out
La Forquilla i El Ganivet
La Forquilla i El Ganivet
Foto: Ricard Martín

En la zona más agreste de Pere IV, la que roza Sant Adrià, encontrarás este discreto bar-restaurante. Su terraza es fantástica: justo delante del centro de jardinería Ca l’Agustí —por así decirlo, te llega el aroma a verde— y, aunque la terraza sea solo una franja de acera, el paso de vehículos es anecdótico. Desde ahí disfrutas de una panorámica de todo el tramo de calle, de arriba abajo, con todo el glorioso y decadente skyline fabril del deep Poblenou.

Se desayunan bocadillos calientes y buenos a un precio ridículo. Otro punto a favor es que el local, impecable y limpio, parece no haberse reformado desde 1983 (¡el calendario de chatarras Sánchez! ¡El karaoke en la tele!). Un buen plan de sábado por la mañana es ir a comprar plantitas y desayunar allí.

Dónde: Pere IV, 462 (Poblenou)

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Sant Andreu

Torre Rosa

  • Coctelerías
  • Sant Andreu
  • Crítica de Time Out
Torre Rosa
Torre Rosa
Scott Chasserot

Local de referencia del barrio del Congrés i els Indians, desde 1987 Torre Rosa endulza las noches de los vecinos. Considerada una de las mejores coctelerías de la ciudad —con unas cincuenta referencias de cócteles—, ocupa el edificio y el jardín de Villa Jazmines, una imponente casa indiana de comienzos del siglo XX, casi un escenario de película de Fellini.

El interior es curioso y bucólico, pero su terraza, ubicada en un jardín de piedra y rodeada de vegetación, es una delicia de silencio. Una noche de verano con un gin-tonic cítrico de la casa, y ya se puede acabar el mundo.

Dónde: Francesc Tàrrega, 22 (Sant Andreu)

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Nou Barris

La Cholita

  • Barcelona
  • Crítica de Time Out
La Cholita
La Cholita
Foto: La Cholita

Si sois de Nou Barris seguro que conocéis La Cholita y, muy probablemente, más de una vez os habéis quedado sin mesa en su preciada (y pequeña) terraza.

Aquí hacen cocina mediterránea de fusión con toques de otros lugares: berenjena asada con shiro-miso y virutas de queso de cabra Monte Enebro, calamarcitos a la andaluza con ralladura de lima, almejas variadas con leche de coco, brioche con brocheta de butifarra y morcilla a la brasa, alioli ahumado y cebolla crujiente. Carta de vinos curiosa; dejad que os aconsejen el personal, que es muy atento. El local es más bien minúsculo, así que reservar es imprescindible los fines de semana. Con un Solete Repsol. 

Dónde: Felip II, 244 (Nou Barris)

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