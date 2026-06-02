"De acuerdo, vamos a cenar a la terraza, cari. Oye, pero ese de ahí al lado ya se ha fumado paquete y medio, y esos 17 suizos de la mesa de al lado parece que se hayan bebido todo el aguardiente del abuelo de Heidi, por los gritos que pegan. Vaya, esto del terraceo es como estar apretujado en la barra de un bar, pero pagando un suplemento de aire libre. Mejor vamos al balcón de casa". Sí, el terraceo ha sustituido el criticar al prójimo como deporte nacional (dos modalidades que a menudo van juntas). ¿Dónde encontrar una terraza bonita y tranquila en Barcelona? Si estáis hartos de adocenamiento, apretujones y sablazos, poned los pies en estas discretas y (casi) secretas terrazas, y procurad ir con poca gente, que si no se corre la voz. Y si sois finos y de cartera abultada, aquí los mejores 'rooftops' de hotel.

Por distritos:

-Ciutat Vella

-Sants-Montjuïc

-Eixample Dret

-Gràcia

-Horta-Guinardó

-Les Corts

-Eixample Esquerre

-Sarrià-Sant Gervasi

-Sant Martí

-Sant Andreu

-Nou Barris

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