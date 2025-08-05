Time Out dice

¿Cuántas veces hemos oído aquello de “hay que acercar el vino a los jóvenes”? Pues en un momento que la cerveza artesana cada vez se estiliza más, La Graciosa lo hace. No digáis 'wine bar': La Graciosa es la casa de Debora (sarda, hija de viñas). En unos bajos de Gracia, estos apasionados del vino natural manejan unas cincuenta referencias de pequeños productores, expuestas con el precio pintado en la botella, y centrados en la selección afinada más que en la extensión. Tienen un patio interior delicioso: a los diez minutos de abrir, la gente hace cola para disfrutar de sus vinos y de una picapica con queso y embutidos de Cerdeña.