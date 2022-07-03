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Barcelona

Magatzem 03
Foto: Maria Dias | Magatzem 03

Magatzem 03

  • Bares y pubs | Bares de tapas
  • La Barceloneta
  • precio 1 de 4
Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
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Time Out dice

La ley de la terraza es tan dura como la ley de la calle: para encontrar espacio junto al mar tienes que ser un profesional (un guiri, vaya) o un trébol de cuatro hojas humano. La gracia de sentarse en la (casi secreta) terraza del Magatzem.03 -el bar del campo de fútbol de la Barceloneta- es que tienes una de las mejores terrazas de Barcelona, ​​a un tiro de piedra del mar. Esta a la sombra de la mole de cemento del campo y de una frondosa arboleda de pinos: una sombra a prueba de olas de calor, frente al majestuoso edificio de la Antigua Catalana de Gas y su gasómetro.

El café es bueno y las cervezas son baratas -tienen todo el catálogo 'mainstream' que os podáis imaginar y os podéis zampar desde un fenomenal bocadillo de tortilla de verduras a un capipota, de media mañana a cierre (que puede ser las once o las doce, según el día, me dicen). Aquí solo hay locales que se adueñan del bar: estudiantes de la residencia, obreros y trabajadores de los centros de investigación. ¿Y como es que no hay turistas? Pues por el motivo más viejo del mundo: no lo saben.Y es un seguro de vida: porque abre todos los días de mañana por la noche, y la calidad de las tapas y el menú de mediodía es más que decente

Detalles

Dirección
Dr. Aiguader, 58
Barcelona
08003
Horas de apertura
Cada día de 7 a 22 h
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