Montferry continúa siendo uno de los templos de los bocadillos en Barcelona, un lugar donde la calidad y la generosidad de las raciones le han valido el calificativo de “desayunos de tenedor”. Cada mañana, los habituales y los curiosos pueden disfrutan de propuestas sorprendentes, desde el bocadillo de mortadela con salsa de tomate al vino rancio y patatas chips caseras, hasta el de butifarra rasgullada con dados de berenjena, pasando por el capipota con chimichurri o el de atún con queso y tomate seco. Cada día, a primera hora, Montferry anuncia en sus redes sociales cuál será el bocadillo especial del día.

Pero no todo termina en los desayunos: la bodega permanece abierta durante toda la jornada, ofreciendo un amplio repertorio de tapas y platillos para todos los gustos. Las bravas personalizadas, las albóndigas, las croquetas y las tortillas caseras son parte de un catálogo que roza la excelencia y que convierte cualquier comida en una experiencia completa. Las tortillas creativas, como la de patata y cebolla rellena de jamón canario y queso, destacan por su originalidad, y el capipota, con el punto exacto de picante y gelatina, es motivo suficiente para volver cien veces.

El local tiene el encanto de una bodega clásica con un toque moderno, el ambiente es informal y acogedor. La atención es cercana y profesional, y detrás de todo esto está un equipo experimentado, entre ellos Alberto García Moyano, uno de los socios y responsable del conocido blog En Ocasiones Veo Bares.