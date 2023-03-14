Suscríbete
  Bodega Montferry
    Foto: Ricard Martín | Bodega Montferry
  2. Bodega Montferry
    Foto: Ricard Martín | Bodega Montferry
  3. Bodega Montferry
    Foto: Ricard Martín | Bodega Montferry
  4. Bodega Montferry
    Foto: Ricard Martín | Bodega Montferry
Bodega Montferry

Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
Time Out dice

Montferry continúa siendo uno de los templos de los bocadillos en Barcelona, un lugar donde la calidad y la generosidad de las raciones le han valido el calificativo de “desayunos de tenedor”. Cada mañana, los habituales y los curiosos pueden disfrutan de propuestas sorprendentes, desde el bocadillo de mortadela con salsa de tomate al vino rancio y patatas chips caseras, hasta el de butifarra rasgullada con dados de berenjena, pasando por el capipota con chimichurri o el de atún con queso y tomate seco. Cada día, a primera hora, Montferry anuncia en sus redes sociales cuál será el bocadillo especial del día.

Pero no todo termina en los desayunos: la bodega permanece abierta durante toda la jornada, ofreciendo un amplio repertorio de tapas y platillos para todos los gustos. Las bravas personalizadas, las albóndigas, las croquetas y las tortillas caseras son parte de un catálogo que roza la excelencia y que convierte cualquier comida en una experiencia completa. Las tortillas creativas, como la de patata y cebolla rellena de jamón canario y queso, destacan por su originalidad, y el capipota, con el punto exacto de picante y gelatina, es motivo suficiente para volver cien veces.

El local tiene el encanto de una bodega clásica con un toque moderno, el ambiente es informal y acogedor. La atención es cercana y profesional, y detrás de todo esto está un equipo experimentado, entre ellos Alberto García Moyano, uno de los socios y responsable del conocido blog En Ocasiones Veo Bares.

Detalles

Dirección
Passatge de Serra i Arola, 13
Sants
Barcelona
08028
Transporte
Plaça del Centre (M: L3)
Precio
Horas de apertura
De lu. a mi. de 8 a 17 h. Ju. y vi. de 8 a 17.30 y de 19.30 a 23 h
