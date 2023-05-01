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Barcelona

  1. La Chana
    © Ivan Giménez | La Chana
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Reseña

La Chana

4 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Catalana
  • El Poble-sec
  • Crítica de Time Out
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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Time Out dice

Lo mejor de la cocina de Cádiz lo encontrarás en este minúsculo bar lleno de alegría y buen humor en el Poble Sec. Las propietarias ponen en marcha rock a todo trapo para bajar el cazón en adobo, uno de los clásicos que hacen en La Chana. Bien crujiente por fuera y tierno y gustoso por dentro por haberlo macerado unas horas antes. Excelente el atún anchoado, la mojama y las ortiguillas (cuando las tienen). En invierno hacen más platos de cuchara como los garbanzos con pringá (carne de olla) y tagarninas (cardos) que resucitan a los muertos. Por favor, que nos expliquen cómo elaboran el sagrado y más veraniego salmorejo, ¡porque es una delicia que crea adicción! Manzanilla para regarlo! 

Detalles

Dirección
Poeta Cabanyes, 8
Barcelona
08004
Transporte
Poble-sec (M: L3) Paral·lel (M: L2, L3)
Precio
€€
Horas de apertura
Mi. a vi. de 19 a 23 h. Sá. de 12.30 a 23 h y domingo de 12.30 a 17.30 h
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