Time Out dice

Lo mejor de la cocina de Cádiz lo encontrarás en este minúsculo bar lleno de alegría y buen humor en el Poble Sec. Las propietarias ponen en marcha rock a todo trapo para bajar el cazón en adobo, uno de los clásicos que hacen en La Chana. Bien crujiente por fuera y tierno y gustoso por dentro por haberlo macerado unas horas antes. Excelente el atún anchoado, la mojama y las ortiguillas (cuando las tienen). En invierno hacen más platos de cuchara como los garbanzos con pringá (carne de olla) y tagarninas (cardos) que resucitan a los muertos. Por favor, que nos expliquen cómo elaboran el sagrado y más veraniego salmorejo, ¡porque es una delicia que crea adicción! Manzanilla para regarlo!