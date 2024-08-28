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Barcelona

Terrassa de La Vinya del Senyor
Foto: La Vinya del Senyor | La Vinya del Senyor

La Vinya del Senyor

  • Restaurantes | Mediterránea
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • precio 2 de 4
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Fundado en 1997, es uno de los 'wine bares' más veteranos de la escena vinícola de la ciudad. Justo enfrente de la basílica de Santa María del Mar, cuenta con más de 3.000 referencias con una gran representación de vinos de proximidad de Cataluña y España y ofrece una selección quincenal de más de veinte vinos a copas. ¿Queréis degustar vinos internacionales? También podréis. ¿Os entusiasma el jerez? Aquí tienen más de 70. Para acompañar la bebida, tenéis conservas, embutidos, quesos y platillos de base catalana; albóndiga con salsa de setas, morro de bacalao con salsa de tomate, canelón de asado con bechamel trufada, etc. Todo de primerísima calidad. A menudo tienen visitas de prestigiosos sumilleres del panorama vitivinícola de aquí y de fuera. La Vinya del Senyor tiene una de las terrazas más preciadas del Borne. Sí, mucha clientela es guiri, pero eso no afecta a la cuidada selección de botellas.

Detalles

Dirección
Pl. Santa Maria, 5
Born-Ribera
Barcelona
08003
Transporte
Jaume I (M: L4)
Horas de apertura
De ma. a ju. de 12 a 1 h. Vi. y sá de 12 a 2 h. Do. de 12.30 a 24 h.
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