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Vinus & Brindis
Foto: Vinus & Brindis | Vinus & Brindis

Vinus & Brindis

  • Bares y pubs
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

En realidad, Vinus & Brindis —abierto en 2017— es una tienda de vinos con barra. Aquí se pueden probar hasta 25 joyas por copas, seleccionadas con un criterio muy claro: la rareza, pero bien entendida. Traducido: vinos insólitos, sí, pero con sentido.

Cada martes organizan catas donde descorchan botellas poco vistas: referencias difíciles de encontrar, variedades recuperadas y rarezas de distintas denominaciones de origen. Los viernes la cosa sube de nivel: cata por copas en la que el primero que llega decide qué botella se abre. Así, sin red.

Al frente está el sumiller Fredi Bassal: dejaos guiar, que sabe lo que se hace. Y como no todo en esta vida es beber, también ofrecen tapitas para picar.

Dirección

Calaf, 46 (Sarrià-Sant Gervasi)

Cómo llegar

FGC Muntaner

Horario

De lunes a viernes de 10.30 a 14.30 h y de 17 a 22 h

Sábado de 10.30 a 14.30 h

Contacto

Teléfono: 93 634 92 52

Web: vinusbrindis.com

Instagram: @vinusbrindis

Detalles

Dirección
Calaf, 46
Barcelona
08021
Transporte
FGC Muntaner
Horas de apertura
De lu. a vi. de 10.30 a 14.30 h y de 17 a 22 h. Sá. de 10.30 a 14.30 h
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