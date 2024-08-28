Macot Bar a Vins

Time Out dice

Bar de vinos de filosofía Slow Food. Las botellas provienen de pequeños productores nacionales e internacionales; especialmente de Francia, Alemania, Italia y Austria. De sólidos; platillos para compartir, bollos, tablas de quesos, tatakis, ensaladas 'curradas' y arroces tan espléndidos como el seco de ibéricos Joselito y el de bacalao con alioli suave de piquillos. Los viernes mediodía ofrecen un menú completísimo por 29,5 euros que incluye entrante, principal de arroz, postre y una copita de vino. Todo de mucha calidad y proximidad; desde el café de SlowMov hasta el pan, que es del horno del barrio El Taller del Pa.