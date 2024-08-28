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Barcelona

Taula de Macot Bar a Vins
Foto: Macot Bar a Vins | Macot Bar a Vins

Reseña

Macot Bar a Vins

4 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bares de vinos
  • Sants
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Bar de vinos de filosofía Slow Food. Las botellas provienen de pequeños productores nacionales e internacionales; especialmente de Francia, Alemania, Italia y Austria. De sólidos; platillos para compartir, bollos, tablas de quesos, tatakis, ensaladas 'curradas' y arroces tan espléndidos como el seco de ibéricos Joselito y el de bacalao con alioli suave de piquillos. Los viernes mediodía ofrecen un menú completísimo por 29,5 euros que incluye entrante, principal de arroz, postre y una copita de vino. Todo de mucha calidad y proximidad; desde el café de SlowMov hasta el pan, que es del horno del barrio El Taller del Pa.

Detalles

Dirección
Violant d'Hongria Reina d'Aragó, 150
Barcelona
Barcelona
08014
Transporte
Plaça del Centre (M: L3)
Precio
€€
Horas de apertura
De ma. a sá. de 20 a 23.30 h
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