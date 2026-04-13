Time Out dice

En 2022 abrieron en Málaga un bar de vinos sin complejos: clásicos de toda la vida compartiendo estantería con proyectos jóvenes e irreverentes. Una mezcla bien pensada y mejor ejecutada. Funcionó —y mucho—, y la fórmula se replicó en Maó con el mismo acierto. En 2025 dieron el salto a Barcelona.

Aquí la cosa va en serio: unas 1.200 referencias entre vinos convencionales y naturales, con clara vocación mediterránea pero con incursiones bien escogidas hacia Alemania, Austria, Suiza y Eslovenia. Palabra de Ferran Centelles (ex elBulli): es uno de los mejores bares de vinos del mundo. Nada exagerado. La prestigiosa guía Star Wine List opina exactamente lo mismo.

Para acompañar, platillos de charcutería fina, buenos quesos y recetas para compartir como sardinas en escabeche, pollo a la cuchara con tostadas, roast beef con vinagreta de mostaza y olivada de berenjena o unos callos con jamón que piden silencio. Todo con el sello de Jordi Vilà.

Detrás del proyecto están Julio Barluenga, antiguo sumiller de elBulli y jefe de operaciones, y Bernat Voraviu, sumiller en Alkimia y Alkostat, como socio. En la imponente nevera de 14 metros —sí, 14— trabajan los sumilleres Arnau Igual y Hazani Slim.

Aquí no solo se bebe: también pasan cosas. Organizan catas a ciegas y encuentros con elaboradores con bastante regularidad. Vale la pena seguirles en redes para no perderse nada.

El interiorismo es de Nuzhnaya Studio: calidez revestida de cerámica verde con una protagonista indiscutible, la nevera monumental. Hay un par de mesas comunales y, para grupos grandes, dos espacios reservados.

Y para mantener el espíritu desenfadado: no aceptan reservas (excepto en el caso de grupos grandes).

Dirección

Rosselló, 197 (Eixample Esquerre)

Cómo llegar

FGC Provença

Metro Hospital Clínic (L5)

Contacto

Teléfono: 93 140 88 06

Instagram: @verticalbarcelona