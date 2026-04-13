Este exquisito bar-tienda de vinos de la zona alta abrió en 2015 como proyecto paralelo de la distribuidora Matos by Vinosdulces, impulsada por José Luis Matos. En esta segunda aventura empresarial cuenta con la complicidad de sus hijas Anna y Claudia.
La carta es, directamente, de las que imponen: más de 350 referencias y un apartado especial con 50 vinos clásicos de añadas antiguas (1980 a 2005), joyas que rara vez se ven reunidas en un mismo sitio. Todas las botellas se sirven a precio de tienda, con un descorche más que razonable para quienes prefieran disfrutarlas allí mismo. Además, cada día hay una rotación de unas 25 referencias por copas.
Para acompañar, una excelente selección de producto delicatessen nacional: anchoas del Cantábrico, sardinas de Santoña, jamón ibérico de Guijuelo, quesos artesanos y algún que otro capricho más.
El espacio, una antigua tienda de ropa que aún conserva huellas de su pasado —mesa de sastre, cajones, puertas de probadores—, tiene ese aire de bar à vins parisino de mediados del siglo XIX. Completan la escena un robusto armario-nevera, una barra, una decena de mesas (incluida una para 20 personas, perfecta para sus catas), estanterías repletas de botellas y un escaparate acristalado que conecta la tienda con el wine bar. Tiene terraza.
Muntaner, 412 (Sarrià-Sant Gervasi)
FGC Muntaner
De martes a jueves, de 17 a 24 h
Viernes de 12 a 24 h
Sábado de 11 a 14.30 h y de 17 a 24 h
Teléfono: 93 414 15 22
Instagram: @matosbardevins
