Time Out dice

En la calle Enric Granados encontramos la concentración más alta de restaurantes del centro de Barcelona: hay grandes casas, así como restaurantes que se limitan a perpetuar con solvencia –la mayoría– el desfile de croquetas de jamón, patas de pulpo con parmentier y tártaros. Por eso es necesario celebrar la presencia del restaurante Público, abierto en la primavera del 2024. Bajo el apelativo de Taberna Gastronómica –que lo quiere decir todo y nada– lo que realmente importa es que aquí encontramos una cocina de producto a cargo de un cocinero, Albert Bocalandria, que tiene una filosofía que apuesta por la mínima manipulación posible del mejor producto de temporada y la búsqueda de recetas que no confundan el paladar del cliente por el de un menor de edad.

¿Ejemplo? Unos cuantos. Empezando por el cuidado con el que tratan la ensaladilla rusa, con cada verdura hervida por separado y al dente, con mejillones y gambitas de Huelva y un escabeche buenísimo, o unas croquetas de escalivada con un fino velo de panceta. También vale mucho la pena empezar con la gilda de la casa, con anchoas confitadas a mano, aceituna gordal y piparra. Abróchense –o desabróchense, más bien– los cinturones con los segundos. ¿El mejor ejemplo? Unos calamares rellenos de setas y butifarra negra de Cal Rovira, con un toque de acelgas y un lecho de judías de Santa Pau con su suquet y la tinta del calamar, plato de neococina catalana para mojar pan. Este es un lugar de producto y fiesta mayor. En lugar de kimchi y espumas, esta es una cocina de escabeche, brasa y sofrito, donde reconoces lo que comes pero siempre con un toque autoral.

La bodega –200 referencias y 35 vinos a copas– es tan impresionante como el espacio: una cocina abierta con mesa central y el producto expuesto. El restaurante también funciona como una tienda de vinos hasta las 23 h.