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Barcelona

Local de Vidorra
Foto: Vidorra | Vidorra

Reseña

Vidorra

4 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bares de vinos
  • Sant Andreu
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

El Vidorra es un bar de barrio dirigido a los vecinos y al público local porque las dueñas, Laura Pou i Mar Badosa, huyen del cliente pasajero y del turista. Esto es una vermutería, la pasión de Laura, y un bar de vinos, la pasión del Mar. El vermut de la casa es Mariol y ofrecen botellas de otras ocho bodegas más. Como quieren evitar el binomio Rioja-Ribera, el 80% de los vinos que ofrecen son de DO catalanas, y muchos lo sirven por copas. La comida; salazones clásicas, tablas de quesos y embutidos, ahumados y bocadillos (el planchado de gilda; ñam, ñam). El lugar perfecto para compartir mesa con los amigos, charlar largo y tendido mientras se disfruta de una copita y algo bueno para picar.

Detalles

Dirección
Monlau, 35
Barcelona
08027
Transporte
La Sagrera (M: L1, L5, L10 nord)
Precio
Horas de apertura
De dm. a dj. de 18 a 24 h. Dv. i ds. de 12 a 24 h. Dg. de 12 a 16 h
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