Time Out dice

El Vidorra es un bar de barrio dirigido a los vecinos y al público local porque las dueñas, Laura Pou i Mar Badosa, huyen del cliente pasajero y del turista. Esto es una vermutería, la pasión de Laura, y un bar de vinos, la pasión del Mar. El vermut de la casa es Mariol y ofrecen botellas de otras ocho bodegas más. Como quieren evitar el binomio Rioja-Ribera, el 80% de los vinos que ofrecen son de DO catalanas, y muchos lo sirven por copas. La comida; salazones clásicas, tablas de quesos y embutidos, ahumados y bocadillos (el planchado de gilda; ñam, ñam). El lugar perfecto para compartir mesa con los amigos, charlar largo y tendido mientras se disfruta de una copita y algo bueno para picar.