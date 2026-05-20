El distrito de Sant Andreu es un claro ejemplo de cómo existe vida gastronómica más allá del Eixample y Ciutat Vella. Aquí todavía quedan negocios familiares de trato cercano y establecimientos más centrados en el gusto de los vecinos que en el de los turistas, lejos de la homogeneización global de las cartas (¡basta ya de tartar de salmón y aguacate, por favor!). Paseando por sus calles aún se pueden descubrir bares de toda la vida, bodegas con personalidad y restaurantes nuevos que no desdibujan la esencia de sus barrios.

Un poco de todo

¿Os apetece un desayuno de tenedor de premio? ¿Os entra un arroz marinero digno de la Barceloneta? ¿O quizá un entrecot madurado? ¿Queréis un buen menú del día a precios contenidos? ¿O tal vez el cuerpo os pide un sándwich peruano o un ramen chino? ¿Os merecéis acabar el día con un cóctel clásico en la mano? Esta lista es para vosotros, tanto si sois de Sant Andreu como si solo venís a comer y beber bien.

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