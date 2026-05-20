Esta es la casa de comidas de los hermanos Alcoriza: en Juli en los fogones y Susana en la sala. Abierto en 2023, la propuesta gira en torno a desayunos de tenedor, bocadillos, tapas y un menú de mediodía por 18 euros. Su cocina parte del recetario catalán clásico, reinterpretado con un toque contemporáneo, pero sin pasarse. Esto significa: cocción lenta y paciente, como el morro de bacalao con tomate frito, pasas y piñones según la receta de la abuela Carmen, o los callos de tripa morena de ternera de la abuela Vicenta.
En 2025, fue reconocido con el premio al mejor desayuno de tenedor de Cataluña en la primera edición de la Lliga del Porc i la Forquilla. ¡Poca broma!
Dónde: Neopàtria, 87 (Sant Andreu)