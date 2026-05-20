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Barcelona

Cal Pesca
Foto: Cal Pesca | Cal Pesca
Foto: Cal Pesca

Los mejores bares y restaurantes de Sant Andreu

Lugares que os harán olvidar el centro de Barcelona

Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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El distrito de Sant Andreu es un claro ejemplo de cómo existe vida gastronómica más allá del Eixample y Ciutat Vella. Aquí todavía quedan negocios familiares de trato cercano y establecimientos más centrados en el gusto de los vecinos que en el de los turistas, lejos de la homogeneización global de las cartas (¡basta ya de tartar de salmón y aguacate, por favor!). Paseando por sus calles aún se pueden descubrir bares de toda la vida, bodegas con personalidad y restaurantes nuevos que no desdibujan la esencia de sus barrios.

Un poco de todo

¿Os apetece un desayuno de tenedor de premio? ¿Os entra un arroz marinero digno de la Barceloneta? ¿O quizá un entrecot madurado? ¿Queréis un buen menú del día a precios contenidos? ¿O tal vez el cuerpo os pide un sándwich peruano o un ramen chino? ¿Os merecéis acabar el día con un cóctel clásico en la mano? Esta lista es para vosotros, tanto si sois de Sant Andreu como si solo venís a comer y beber bien.

¡NO TE LO PIERDAS! Los 50 mejores restaurantes de Barcelona

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14 bares y restaurantes de Sant Andreu

L'Andreuenc

  • Catalana
  • Sant Andreu
  • Crítica de Time Out
L'Andreuenc
L'Andreuenc
Foto: L'Andreuenc

 
Esta es la casa de comidas de los hermanos Alcoriza: en Juli en los fogones y Susana en la sala. Abierto en 2023, la propuesta gira en torno a desayunos de tenedor, bocadillos, tapas y un menú de mediodía por 18 euros. Su cocina parte del recetario catalán clásico, reinterpretado con un toque contemporáneo, pero sin pasarse. Esto significa: cocción lenta y paciente, como el morro de bacalao con tomate frito, pasas y piñones según la receta de la abuela Carmen, o los callos de tripa morena de ternera de la abuela Vicenta.

En 2025, fue reconocido con el premio al mejor desayuno de tenedor de Cataluña en la primera edición de la Lliga del Porc i la Forquilla. ¡Poca broma!

Dónde: Neopàtria, 87 (Sant Andreu)

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Santo Paladar

  • Catalana
  • Sant Andreu
Santo Paladar
Santo Paladar
Foto: Santo Paladar

Cocina catalana de base tradicional, reinterpretada con gracia y personalidad. Tres ejemplos: la escalivada se sirve sobre una coca de anís con alioli de ajos confitados, anchoa y cebolla roja encurtida; las albóndigas de pollo con cigalas van sobre un puré de patata con piel de limón, con los crustáceos terminados con soplete y mantequilla noisette; y el fricandó de carrillera de cerdo y senderuelas dentro de un brioche, con picada de almendra, perejil y ralladura de lima.

En la carta hay los imprescindibles del vermut —gilda, croquetas, boquerones, ensaladilla— y también platos de cocina catalana reinventada con técnica como las alcachofas del Prat con huevo poché y salsa de pollo asado. El humilde pan con aceite y chocolate lo transforman en ganache de chocolate negro al 70% con mantequilla, sal en escamas, aceite de oliva de calidad y pan tostado.

Dónde: Rambla de Fabra i Puig, 33 (Sant Andreu)

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Bodegueta de Sant Andreu

  • Bares de tapas
  • Sant Andreu de Palomar
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Bodegueta de Sant Andreu
Bodegueta de Sant Andreu
Foto: Bodegueta de Sant Andreu

Josep Lluís y Charo abrieron esta bodega-bar-restaurante en la primavera de 2020 y, desde entonces, no se han desviado de su filosofía de trabajo: “cocina modesta, pero honesta” es su lema. Nada de quinta gama, todo hecho desde cero.

En un mundo en el que la croqueta precocinada se ha convertido en una herramienta de supervivencia de los restaurantes, aquí las hacen a mano y las exponen, en crudo, en el escaparate. Tienen una quincena de variedades, pero el emblema de la casa es la de huevo frito y chorizo. El otro pilar son las tortillas de Charo. Como la cerveza o el vermut, la dicotomía entre croqueta o tortilla es falsa. También entusiasma su versión de la bomba: huevo frito, mayonesa y salsa brava casera.

Dónde: Rambla de Fabra i Puig, 30 (Sant Andreu)

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La Madurada Petit Versalles

  • A la brasa
  • Sant Andreu
La Madurada Petit Versalles
La Madurada Petit Versalles
Foto: La Madurada Petit Versalles

En medio de la ola de cierres de establecimientos históricos que vive Barcelona, también hay otros que, aunque desaparecen como tales, reabren en manos de nuevos propietarios comprometidos a no dejar caer en el olvido su historia. Es el caso de La Madurada Petit Versalles, ubicado en el mismo local que durante 109 años albergó el antiguo Bar Versalles de Sant Andreu.

De las tapas y los platos clásicos de siempre, como las croquetas y los bocadillos, a la carne —con una amplia gama de cortes, razas, procedencias y maduraciones—, así como pescado y verduras a la brasa. Pedid el carpaccio de solomillo de ternera trufado con parmesano y el steak tartar con yema confitada. La Madurada original, abierta en 2023 en Horta (Pg. Maragall, 408).

Dónde: Gran de Sant Andreu, 255 (Sant Andreu)

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La Marcelina

  • Sant Andreu
La Marcelina
La Marcelina
Foto: La Marcelina

Fran, el chef y propietario, es un enamorado de la comida casera tradicional. De ahí que bautizara el restaurante con el nombre de su madre y primera maestra de cocina. Pero no penséis que aquí se trata de recetas ortodoxas e inamovibles. Todo lo contrario. Domina a la perfección la combinación de tiempos pasados con tiempos presentes y se marca platos como la cazuelita de cap i pota con calamar y alubias pequeñas, la terrina de costilla de ternera con cremoso de coliflor anisada y el arroz con lubina y alioli negro. Solo abren los días laborables al mediodía. El menú del día merece la pena (17,50 euros).

En 2025 fueron finalistas de los Premios de Restauración de Barcelona organizados por el Ayuntamiento de la ciudad en la categoría de “Integración en el barrio”.

Dónde: Costa Rica, 24 (Sant Andreu)

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Cal Pesca

  • Sant Andreu
  • Crítica de Time Out
Cal Pesca
Cal Pesca
Foto: Cal Pesca

El grupo Angelita, los dueños y señores de la cocina marinera de Nou Barris con restaurantes muy consolidados como Casa Angelita y El Camarote, han cruzado las fronteras del distrito para abrir Cal Pesca, en Sant Andreu.

Aquí hacen lo que mejor saben hacer: tapas de tierra (bravas, pimientos de Padrón, croquetas) y de mar (boquerones, cazón en adobo, chipironcitos), pescados, carnes y arroces (caldoso de bogavante, meloso de cangrejo, negro, del 'senyoret'). Si prefieres centrarte en el marisco para compartir, tienen tres bandejas para dos personas: la 'closcada' (38 euros), la fritura (39,95 euros) y la bandeja (76,90 euros). Opciones ideales para darse un buen homenaje.

Dónde: Passeig Fabra i Puig, 51 (Sant Andreu)

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Bar Olaf

  • Bares de tapas
  • Sant Andreu
Bar Olaf
Bar Olaf
Foto: Bar Olaf

Hace ya unos añitos que Arek y Joana abrieron su local homónimo justo al lado del mítico Bar La Gamba. En realidad, aquí ofrecen un servicio gastro-social al barrio del Congrés i els Indians. Sirven la comida que los vecinos se merecen.

En la vitrina hay clásicos (ensaladilla, albóndigas, boquerones, caracoles, callos, gildas) y en la pizarra, otras opciones igualmente tentadoras (algas con ajos tiernos, chicharrón de Cádiz, 'esgarraet', guisos y bocadillos chulos; roast beef con cebolla caramelizada, queso emmental y mayonesa de Perrins, mmmm...). Para beber: vinos, vermut, cerveza de tirador y también artesana. Aquí todo el mundo se siente como en casa.

Dónde: Plaça de Maragall, 12 (Sant Andreu)

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Ox Lan Beef Noodle

  • China
  • Sant Andreu
Ox Lan Beef Noodle
Ox Lan Beef Noodle
Foto: Ox Lan Beef Noodle

Elaboran los fideos 'lamian' de forma artesanal cada día, y el caldo casero es un chup-chup de muchas horas y paciencia, hecho con huesos de ternera, pollo y gallina. Tienen ocho tipos de ramen —el de Lanzhou con ternera picante es la estrella de la casa—, así como siete tipos de platos de arroz y un buen surtido de entrantes fríos y calientes.

Los precios son súper económicos: la opción más cara de la carta cuesta 12,50 euros. Tienen un segundo local en Badalona (Juli Galve Brusson, 20).

Dónde: Rambla de Fabra i Puig, 100 (Sant Andreu)

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Vidorra

  • Bares de vinos
  • Sant Andreu
Vidorra
Vidorra
Foto: Vidorra

El Vidorra es un bar de barrio dirigido a los vecinos y a un público local, no a los turistas. Es una vermutería, la pasión de Laura Pou, y un bar de vinos, la pasión de Mar Badosa. El vermut de la casa es el Mariol y ofrecen productos de ocho bodegas más. Como quieren evitar el binomio Rioja-Ribera, el 80% de los vinos que sirven son de denominaciones de origen catalanas, y muchos los ofrecen por copas. La comida: salazones clásicos, tablas de quesos y embutidos, ahumados y bocadillos (plancha de gilda; ñam, ñam).

El lugar perfecto para compartir mesa con los amigos, charlar y disfrutar de una copa y algo bueno para picar. Organizan catas de vino y conciertos de todo tipo con frecuencia.

Dónde: Monlau, 35 (Sant Andreu)

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Cholito Lindo

  • Peruana
  • Sant Andreu
Cholito Lindo
Cholito Lindo
Foto: Cholito Lindo

¡Viva el maravilloso mundo de los sándwiches peruanos! Cholito Lindo va precisamente de eso. Su especialidad es el bocadillo de chicharrón con pan francés, panceta, boniato y salsa criolla, acompañado de salsa picante uchucuta de ají amarillo y rocoto. Cuesta 8,50 euros; es un regalo, ¡es una delicia! También tienen bollería y repostería del país. El mérito es que lo hacen todo ellos: desde el pan hasta las salsas.

Tienen dos locales más: en Sant Antoni (Paral·lel, 150) y en el Eixample Dret (Cartagena, 285). Pertenece al grupo Ceviche (La Turuleca, Rikos, Nikkei 103, Ceviche 103).

Dónde: Felip II, 134 (Sant Andreu)

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TocaTeca

  • Sant Andreu
TocaTeca
TocaTeca
Foto: TocaTeca

Maria Cots y Guillem Carulla se conocieron trabajando en el restaurante Blanc, bajo la dirección del chef Jean Luc Figueras. Tras aquella etapa intensa, decidieron emprender juntos y crear su propio proyecto: un restaurante de cocina abierta, espíritu contemporáneo y producto de calidad. Lo abrieron en 2012 en Sant Andreu y, con los años, se ha consolidado como una propuesta sólida y bien establecida.

En la carta conviven tapas como gildas y croquetas con platos como sonsos fritos, ensaladilla rusa con muffin inglés y salsa bearnesa, caracoles a la llauna o albóndigas stroganoff. El plato estrella es la rabo de toro, ahora reinterpretado en formato bikini con queso fundido y pan de croissant. El menú de mediodía, por 16 euros, sigue siendo muy popular.

Dónde: Garcilaso, 172 (Sant Andreu)

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Bar Crepería Xianhui Jie 2

  • China
  • Sant Andreu
Bar Crepería Xianhui Jie 2
Bar Crepería Xianhui Jie 2
Foto: Bar Crepería Xianhui Jie 2

Originario del norte de China, el 'jianbing' es un desayuno callejero, típico y económico, similar a las crêpes francesas. Se elabora con masa de harina de trigo y cereales, huevos, cebolleta, cilantro, sésamo, salsas (chile, hoisin, soja) y todo lo que el cliente quiera añadir: jamón, queso, lechuga, espinacas, brotes de soja, etc. Se prepara al momento y se sirve doblado a modo de sobre para conservar la frescura de los ingredientes.

El 'jianbing' ha dado la vuelta al mundo y ahora ya se puede encontrar en las principales ciudades del planeta. En Barcelona, también. Xianhui Jie no para desde las doce del mediodía hasta las once de la noche. Si os quedáis con hambre, cosa que dudamos, ofrecen dumplings, sopas y fideos.

Dónde: Avinguda Meridiana, 307 (Sant Andreu)

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Cyclic Beer Farm

  • Cervecerías
  • Sant Andreu
Cyclic Beer Farm
Cyclic Beer Farm
Foto: Cyclic Beer Farm

Cyclic Beer Farm es el proyecto de Alberto Coromina y Joshua Wheeler, nacido en 2016, que se ha convertido en una referencia para los amantes de la cerveza artesana. Inspirados por las cervezas tradicionales belgas y más fascinados por las levaduras que por el lúpulo, elaboran cervezas de fermentación mixta con una combinación propia de levaduras experimentales y bacterias.

Con la excepción de tres referencias fijas, todas sus creaciones siguen el ritmo estacional del huerto familiar, lo que las conecta directamente con el territorio. El éxito del proyecto también les ha llevado a explorar el mundo de los vinos naturales. Desde julio de 2025, la oferta sólida del local corre a cargo de Antonia’s Burger.

Dónde: Coll, 37 (Sant Andreu)

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Torre Rosa

  • Coctelerías
  • Sant Andreu
  • Crítica de Time Out
Torre Rosa
Torre Rosa
Scott Chasserot

Local de referencia del barrio del Congrés i els Indians. Desde 1987, Torre Rosa endulza y anima las noches de los vecinos. Considerada una de las mejores coctelerías de la ciudad, Cecilia Clavell y sus cuatro hijos sirven doce cócteles largos, doce cortos, doce sparkling y doce más inofensivos (vírgenes).

La coctelería ocupa el edificio y el jardín de Villa Jazmines, una imponente casa indiana de principios del siglo XX, casi como un escenario de película de Fellini. El interior es curioso y bucólico, pero su terraza, situada en un jardín de piedra y rodeada de palmeras y vegetación, es una delicia. Una noche de verano con un gin-tonic cítrico de la casa, y ya puede acabarse el mundo.

Dónde: Francesc Tàrrega, 22 (Sant Andreu)

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