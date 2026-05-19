Time Out dice

La Madurada Petit Versalles, hermana pequeña de La Madurada de Horta, ocupa desde febrero de 2025 el local donde durante 109 años latió el histórico Bar Versalles de Sant Andreu. Los nuevos propietarios han renovado la estética del espacio, pero han conservado algunos elementos originales como homenaje a la memoria del lugar.

En la carta, las tapas, croquetas y bocadillos que evocan al viejo Versalles conviven ahora con una propuesta centrada en la brasa de carbón, donde la carne es la gran protagonista. Encontraréis cortes de todo tipo, procedencia y maduración, como la chuleta de vaca Simmental, el secreto ibérico o el entrecot madurado. Para quienes prefieran alternativas más ligeras, también hay opciones como el salmón a la brasa con teriyaki o la ensalada de burrata, rúcula y pesto de pistacho.

Al frente de la cocina está el uruguayo Joaquín Sánchez, formado en el Basque Culinary Center y también chef ejecutivo del Carnal Steak House de la calle Enric Granados. Su sello se percibe en una carta que incorpora clásicos del asado argentino y uruguayo, como la picaña, el vacío marinado con chimichurri, el chorizo criollo o las mollejas al limón.