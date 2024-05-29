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Barcelona

Entrecot damunt de brasa amb flames de foc de fons
Foto: La Madurada | La Madurada

Reseña

La Madurada

4 de 5 estrellas
  • Restaurantes | A la brasa
  • Horta
  • Crítica de Time Out
Anna Torrents
Escrito por Anna Torrents
Periodista
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Time Out dice

La cocina al carbón es el centro de este restaurante que traslada el espíritu del Eixample a Horta. Bajo el lema "fuego, aroma y tiempo", el spin off del Carnal de Enric Granados y el hermno mayor de La Madruada Petit Versalles, sigue apostando por divulgar la carne de diversas partes del mundo. Por ello, ofrecen una amplia gama de cortes, razas, procedencias y maduraciones diferentes con las que entrenar a los paladares más cárnicos. Los platos imprescindibles incluyen el carpaccio de solomillo de ternera trufado con parmesano y el bistec tártaro con yema confitado, que conviven con medias de vaca simmental. Pero esto no va sólo de culatinos de ternera, churrascos y entrañas: también hacen ensaladas y pescados a la brasa que, como el resto de la carta, respetan los aromas ancestrales.

Detalles

Dirección
Psg. de Maragall, 408
Barcelona
08031
Transporte
Horta (M: L5)
Precio
€€€
Horas de apertura
De lu. a ju. de 12 a 24 h. Vi. y sá. de 12 a 2 h
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