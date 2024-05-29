Time Out dice

La cocina al carbón es el centro de este restaurante que traslada el espíritu del Eixample a Horta. Bajo el lema "fuego, aroma y tiempo", el spin off del Carnal de Enric Granados y el hermno mayor de La Madruada Petit Versalles, sigue apostando por divulgar la carne de diversas partes del mundo. Por ello, ofrecen una amplia gama de cortes, razas, procedencias y maduraciones diferentes con las que entrenar a los paladares más cárnicos. Los platos imprescindibles incluyen el carpaccio de solomillo de ternera trufado con parmesano y el bistec tártaro con yema confitado, que conviven con medias de vaca simmental. Pero esto no va sólo de culatinos de ternera, churrascos y entrañas: también hacen ensaladas y pescados a la brasa que, como el resto de la carta, respetan los aromas ancestrales.