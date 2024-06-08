Time Out dice

Hace un año que los hermanos Alcoriza, Juli en la cocina y Susana en la sala, abrieron una casa de comidas donde ofrecer el morro de bacalao con tomate frito, pasas y piñones de la abuela Carmen y los callos de tripa morena de ternera de la abuela Vicenta. Andreuenc va de dos cosas; del barrio y de la familia. Desayunos de tenedor, bocadillos, tapas y menú de mediodía de tres primeros, tres segundos, postre y café por 17 euros. En resumen, recetario catalán clásico con virajes contemporáneos sin ínfulas, elaboraciones largas de chup-chup paciente. Una muestra; los huevos rotos con morcilla y chips y el arroz con gamba de Palamós, sepia y alioli de azafrán. El pan es del Forn del Passeig y el postre, de caer de culo al suelo.