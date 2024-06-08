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Barcelona

Sarsuela de peix i marisc
Foto: L'Andreuenc | L'Andreuenc

Reseña

L'Andreuenc

4 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Catalana
  • Sant Andreu
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora
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Time Out dice

Hace un año que los hermanos Alcoriza, Juli en la cocina y Susana en la sala, abrieron una casa de comidas donde ofrecer el morro de bacalao con tomate frito, pasas y piñones de la abuela Carmen y los callos de tripa morena de ternera de la abuela Vicenta. Andreuenc va de dos cosas; del barrio y de la familia. Desayunos de tenedor, bocadillos, tapas y menú de mediodía de tres primeros, tres segundos, postre y café por 17 euros. En resumen, recetario catalán clásico con virajes contemporáneos sin ínfulas, elaboraciones largas de chup-chup paciente. Una muestra; los huevos rotos con morcilla y chips y el arroz con gamba de Palamós, sepia y alioli de azafrán. El pan es del Forn del Passeig y el postre, de caer de culo al suelo.

Detalles

Dirección
Neopàtria, 87
Barcelona
Barcelona
08030
Transporte
Fabra i Puig (M: L1)
Precio
€€
Horas de apertura
Ma. y mi. de 9 a 17 h. Ju., vi. y sá. de 9:30 a 17 y de 20 a 24 h.
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