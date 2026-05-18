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La Marcelina
Foto: La Marcelina | La Marcelina

La Marcelina

  • Restaurantes
  • Sant Andreu
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Fran, el chef y propietario, es un enamorado de la comida casera tradicional. De ahí que bautizara el restaurante con el nombre de su madre y primera maestra de cocina. Pero no penséis que esto va de recetas ortodoxas e inamovibles. Todo lo contrario. Domina a la perfección la combinación de tiempos pretéritos con tiempos presentes y se marca platos como la cazuelita de capipota con calamar y judías tiernas, la terrina de costilla de ternera con cremoso de coliflor anisada y el arroz con lubina y alioli negro. Solo abren de lunes a viernes, de 13 a 16.30 h. El menú de mediodía merece la pena (17,50 euros).

En 2025, fueron finalistas de los Premios de Restauración de Barcelona organizados por el Ayuntamiento de la ciudad en la categoría de 'Integración en el barrio'.

El local es una antigua bodega puesta al día, de aires serenos, paredes de ladrillo visto y mesas de madera. 

Detalles

Dirección
Costa Rica, 24, local 2
Barcelona
08027
Transporte
M: La Sagrera (L1, L5)
Horas de apertura
De lu. a vi. de 13 a 16.30 h
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