Time Out dice

Esta es la historia de dos compañeros de clase, Maria Cots y Guillem Carulla, que coincidieron en el restaurante Blanc del desaparecido chef Jean Luc Figueras y que, cansados de hacer allí más horas que un reloj, tomaron una decisión: abrir un local de aires modernos y cocina abierta donde servir comida elaborada con ingredientes de primera calidad. Lo hicieron en 2012 en Sant Andreu y les ha funcionado de maravilla.

En la carta veréis gildas, croquetas, boquerones de Arenys fritos, ensaladilla rusa sobre muffin inglés y salsa bearnesa, además de opciones más contundentes como caracoles a la llauna con sofrito o albóndigas stroganoff con champiñones. Aun así, lo que les ha dado más fama es el rabo de toro, que ha ido cambiando de formato con los años. Ahora lo sirven en bikini, con queso y pan de croissant. Lo preparan cada semana en cantidades casi industriales. El menú de mediodía, a 16 euros, merece la pena.