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Barcelona

  1. Torre Rosa (Sant Andreu)
    Scott Chasserot | Torre Rosa (Sant Andreu)
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    Terrassa de la Torre Rosa
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Reseña

Torre Rosa

5 de 5 estrellas
Desde 1987 que Torre Rosa endulza las noches de los vecinos con uno de los mejores cócteles de la ciudad
  • Bares y pubs | Coctelerías
  • Sant Andreu
  • Crítica de Time Out
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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Time Out dice

Local de referencia del barrio del Congreso y los Indians (Sant Andreu), desde 1987 que la Torre Rosa endulza las noches de los vecinos. Considerada una de las mejores coctelerías de la ciudad –con una cincuentena de referencias de cócteles–, ocupa el edificio y el jardín de Villa Jazmines, una imponente casa indiana de principios del siglo XX, casi un escenario de película de Fellini. Su interior es curioso y bucólico, pero su terraza, ubicada en un jardín de piedras y rodeada de vegetación, es una delicia de silencio. Una noche de verano con un gin-tonic de cítrico de la casa, y ya se puede acabar el mundo. Un oasis en medio de la ciudad.

Detalles

Dirección
Francesc Tàrrega, 22
Sant Andreu
Barcelona
08027
Transporte
Maragall (M: L4, L5), Congrés (M: L5)
Horas de apertura
Abre de lu. a vi. a las 19h, sá., do., y festivos a las 12h. Cierra de do. a ju. a las 2.30, vi.,sá., y vigilias de festivos a las 3h.
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