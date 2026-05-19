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Santo Paladar
Foto: Santo Paladar | Santo Paladar

Santo Paladar

  • Restaurantes | Catalana
  • Sant Andreu
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Cocina catalana de base tradicional, pero reinterpretada con mucha personalidad y gracia. Tres ejemplos para entenderlo a la primera: la escalivada va sobre una coca de anís, con alioli de ajos confitados, anchoa y cebolla roja encurtida; las albóndigas de pollo con cigalas, sobre un lecho de puré de patata con piel de limón, y con los crustáceos terminados con soplete de cocina y mantequilla noisette; el fricandó de carrillera de cerdo y senderuelas va dentro de un brioche, con picada de almendra y perejil y ralladura de lima.

En la carta, corta y cambiante, veréis doce opciones más que van desde los imprescindibles del vermut —gilda, croquetas, boquerones, ensaladilla rusa— hasta el recetario catalán reinterpretado con creatividad —alcachofas del Prat con huevo poché y salsa de pollo asado—, pasando por alguna propuesta más internacional —taco de fish & chips. El pan con aceite y chocolate lo convierten en una ganache de chocolate negro al 70%, con un poco de mantequilla, sal en escamas, aceite de oliva y pan tostado. 

Una joya de Sant Andreu.

Detalles

Dirección
Rambla de Fabra i Puig, 33
Barcelona
08030
Transporte
M: Fabra i Puig (L1) i Onze de Setembre (L9N i L10N)
Precio
€€
Horas de apertura
Lu. y ju. de 13 a 16.30 h y de 19 a 23 h. Vi. de 13 a 16.30 h y de 19 a 23.30 h. Sá. de 13 a 16.30 h y de 19 a 24 h. Do. de 12 a 18 h
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