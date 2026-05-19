Time Out dice

Cocina catalana de base tradicional, pero reinterpretada con mucha personalidad y gracia. Tres ejemplos para entenderlo a la primera: la escalivada va sobre una coca de anís, con alioli de ajos confitados, anchoa y cebolla roja encurtida; las albóndigas de pollo con cigalas, sobre un lecho de puré de patata con piel de limón, y con los crustáceos terminados con soplete de cocina y mantequilla noisette; el fricandó de carrillera de cerdo y senderuelas va dentro de un brioche, con picada de almendra y perejil y ralladura de lima.

En la carta, corta y cambiante, veréis doce opciones más que van desde los imprescindibles del vermut —gilda, croquetas, boquerones, ensaladilla rusa— hasta el recetario catalán reinterpretado con creatividad —alcachofas del Prat con huevo poché y salsa de pollo asado—, pasando por alguna propuesta más internacional —taco de fish & chips. El pan con aceite y chocolate lo convierten en una ganache de chocolate negro al 70%, con un poco de mantequilla, sal en escamas, aceite de oliva y pan tostado.

Una joya de Sant Andreu.