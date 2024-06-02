Time Out dice

Hace ya unos añitos que Arek y Joana abrieron su local justo al lado del mítico Bar La Gamba. En realidad, aquí ofrecen un servicio gastro-social en el barrio del Congrés i els Indians, distrito de Sant Andreu. Sirven la comida que los vecinos merecen.

En la vitrina hay clásicos (ensaladilla, albóndigas, boquerones, caracoles, callos, gildas) y en la pizarra, otras opciones igualmente tentadoras (algas y ajos tiernos, chicharrón de Cádiz, esgarraet, guisos y bocadillos chulos; roast beef con cebolla caramelizada, queso emmental y mayonesa de Perrins, mmmm…). Para beber: vinos, vermuts, cerveza de tirador y también artesana. Aquí todo el mundo se siente como en casa.