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Barcelona

Un plat d'ensaladilla russa amb tres crustons i de fons un platet amb una gilda i un altre amb olives variades
Foto: Bar Olaf | Bar Olaf

Reseña

Bar Olaf

3 de 5 estrellas
  • Bares y pubs | Bares de tapas
  • Sant Andreu
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora
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Time Out dice

Hace ya unos añitos que Arek y Joana abrieron su local justo al lado del mítico Bar La Gamba. En realidad, aquí ofrecen un servicio gastro-social en el barrio del Congrés i els Indians, distrito de Sant Andreu. Sirven la comida que los vecinos merecen.

En la vitrina hay clásicos (ensaladilla, albóndigas, boquerones, caracoles, callos, gildas) y en la pizarra, otras opciones igualmente tentadoras (algas y ajos tiernos, chicharrón de Cádiz, esgarraet, guisos y bocadillos chulos; roast beef con cebolla caramelizada, queso emmental y mayonesa de Perrins, mmmm…). Para beber: vinos, vermuts, cerveza de tirador y también artesana. Aquí todo el mundo se siente como en casa.

Detalles

Dirección
Plaça de Maragall, 12
Barcelona
Barcelona
08027
Transporte
Congrés (M: L5)
Precio
Horas de apertura
Ma., mi. y ju. de 18 a 24 h. Vi. y sá. de 13 a 16 h y de 19 a 24 h. Do. de 12 a 16 h
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