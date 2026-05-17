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Barcelona

Casa Angelita
Foto: Casa Angelita | Casa Angelita
Foto: Casa Angelita

Los mejores bares y restaurantes de Nou Barris

Locales alejados de las tonterías (y precios) del centro

Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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¿Estáis hasta el moño de los tatakis de atún con aguacate y de los matcha latte? ¿No podéis más con las cartas pensadas para satisfacer el gusto —y el bolsillo— del turista antes que el del vecino? ¿Estáis hasta la coronilla de los platos gentrificados, como un 'capipota' que, solo por llevar un poco de cebollino cortado con precisión Michelin por encima, cuesta unos cuantos euros más? ¿Estáis hartos de los grandes grupos restauradores que están más pendientes de la decoración de los locales que de lo que sale de la cocina? Pues hay un distrito de Barcelona que, de momento y toquemos madera, parece mucho menos permeable a las modas absurdas que han invadido el centro: Nou Barris.

Para todos los gustos

En este listado encontraréis restaurantes históricos de cocina catalana, andaluza, aragonesa y vasca; bares y bodegas de toda la vida; una escuela de cocina con servicio de restaurante, y menús del día excelentes a precios muy terrenales. ¡Va, que no todo está perdido! ¡Reconciliaos con la ciudad!

¡NO TE LO PIERDAS! Los 50 mejores restaurantes de Barcelona

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17 bares y restaurantes de Nou Barris

5 Hermanos

  • Nou Barris
5 Hermanos
5 Hermanos
Foto: 5 Hermanos

Un (relativo) secreto gastronómico bueno y agradecido, escondidito allí donde estiras el brazo y ya tocas Collserola. Este negocio familiar, con casi medio siglo de historia, ha pasado de casa de comidas a restaurante de alta cocina tradicional. Los hermanos Gerpe mantienen viva la cocina de su madre y de su abuela Juanita, pero ahora desde un local reformado que también abre, con un ambiente más íntimo y sofisticado (el rediseño ha corrido a cargo del arquitecto Pere Cortacans, el mismo del Shunka). Producto y cocciones de alta cocina: tienen la mano rota con los arroces y los guisos, y es una zona libre de esnobismos; su filete con foie-gras no tiene nada que envidiar al del lugar más pretencioso. El servicio es como vosotros, buena gente, sin sumilleres arrogantes que os humillen por elegir el segundo vino más barato de la carta.

Dónde: Federico García Lorca, 31 (Nou Barris)

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El 23 Gastrobar

  • Nou Barris
  • precio 2 de 4
El 23 Gastrobar
El 23 Gastrobar
Foto: El 23 Gastrobar

Bravas, huevos estrellados, croquetas, ensaladilla, torreznos segovianos adobados, patas de calamar a la andaluza, buñuelo asado de calamar y morro, un par de hamburguesas de alto voltaje, arroces y platos principales como el costillar lacado con parmentier de manzana y palomitas, o dos mar y montaña: el de pulpo y panceta cocinada a baja temperatura, y el meloso de ternera con salsa de cacao y suquet de gambón. Todos los postres son caseros, como la tarta de queso con mascarpone y cremoso de oveja. La oferta rotatoria de las pizarras es tan animada como la clientela de este bar de Roquetes, que se ha empeñado en hacer las cosas muy bien y lo ha conseguido.

Dónde: Almansa, 89 (Nou Barris)

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La Forquilla

  • Barcelona
  • Crítica de Time Out
La Forquilla
La Forquilla
Scott Chasserot

No debe confundirse con el espectáculo 'one-man band' de Vidal Gravalosa en el Eixample (aunque hay similitudes). La Forquilla de Nou Barris es un restaurante familiar con mucha mili a sus espaldas —abrieron en el año 2000— y que ha evolucionado del menú y las tapas de batalla a una cocina original y de calidad, aplicada al día a día. Hacen un menú de mediodía buenísimo, donde conviven, con alegría, la tradición catalana con la mexicana —os encontraréis, por ejemplo, una cola de buey compartiendo cartel con unos tacos de 'birria'— y toques asiáticos (¡qué buenos los boquerones rebozados con kimchi!). Por la noche, el potenciómetro gastro sube con platos creativos a precio asequible: véase el carpaccio de pies de cerdo con mayonesa de piparras.

Dónde: Font d’en Canyelles, 88 (Nou Barris)

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La Cholita

  • Barcelona
  • Crítica de Time Out
La Cholita
La Cholita
FOTO: Irene Fernández

El nombre de este bar de esquina y su breve carta encajan entre sí. En Bolivia, una 'chola' es una mujer mestiza, y la propuesta de aquí también va de mezclas. Hacen cocina mediterránea de fusión con giros foráneos: berenjena asada con shiro-miso y virutas de queso de cabra Monte Enebro, chipironcitos a la andaluza con ralladura de lima, conchas variadas con leche de coco, brioche con brocheta de butifarra y morcilla a la brasa, alioli ahumado y cebolla crujiente. De postre, tarta de queso (cremosa, hecha con manchego y romero). Carta de vinos curiosa; dejad que os aconseje el personal, muy atento. El local es minúsculo y tiene pocas mesas en la terraza, reservar es imprescindible los fines de semana. Con un Solete Repsol.

Dónde: Felip II, 244 (Nou Barris)

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L'Hostalet

  • Barcelona
L'Hostalet
L'Hostalet
Foto: L'Hostalet

Cocina casera sencilla para satisfacer con una relación calidad-precio insuperable. Es uno de los restaurantes de referencia de Nou Barris por su variada oferta de carta y por un menú de mediodía que atrae a muchos trabajadores. Y hacen falta restaurantes así. Sin pretensiones, bueno y barato. Los ejemplos son infinitos porque el menú va cambiando regularmente en función de los productos de temporada: ensalada de xató, salteado de setas con butifarra, fideos rossejats, confit de pato, chipironcitos a la andaluza con salsa de gambas, merluza con all cremat y arroz de setas, filete de lubina a la plancha con cremoso de pistachos... Comida de casa con un trato inmejorable. ¿Qué más se puede pedir?

Dónde: Borges Blanques, 20 (Nou Barris)

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La Esquinica

  • Bares de tapas
  • Nou Barris
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
La Esquinica
La Esquinica
©Iván Moreno

'Tapicas' con buena fama en esta taberna aragonesa, un referente de Nou Barris. Como buenos maños, aquí todo es '-ico'. Destacan los 'chipironicos', los 'choquicos', el 'morrico fritico' y toda la resta de fritos que lo petan fuerte. También los tigres (mejillones rebozados) y los pimientos de Padrón. Las patatas bravas merecen una mención aparte: aunque no son de las más famosas de Barcelona, podrían entrar en más de un top 10. Son muy apreciadas y, sobre todo, recordadas por su alioli contundente. Los fines de semana el local va lleno como un huevo y es difícil conseguir mesa. Ten en cuenta que no reservan, pero sí dan turno en la 'salica' de espera.

Dónde: Passeig de Fabra i Puig, 296 (Nou Barris)

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Txapeldun

  • Nou Barris
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Txapeldun
Txapeldun
Foto: Txapeldun

Es bueno saber ubicar una buena taberna vasca en cada barrio. En Nou Barris está el Txapeldun, que se ha convertido en un clásico con más de veinte años en activo. Si queréis un bocado rápido, tirad de pintxos, que son una maravilla. Si sois más de compartir y picar, apostad por la carta de tapas vascas, como las longanizas confitadas de Pamplona, los pimientos de Gernika, la txistorra de Arbizu y las croquetas de Idiazábal de Azpeitia. Las tapas de lonja (navajas, chipirones, sepia, etc.) van aparte, como destacadas, igual que los huevos estrellados, las ensaladas, las croquetas y las cazuelitas. Si queréis ir a por todas, aquí sirven una media de 700 gramos a la brasa con una maduración de 30 días. Con tirador de cerveza donostiarra Keler.

Dónde: Pg. de Fabra i Puig, 159 (Nou Barris)

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Casa Angelita

  • Nou Barris
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Casa Angelita
Casa Angelita
Casa Angelita

La gente de Nou Barris ya lleva tiempo yendo a Casa Angelita para disfrutar de tapas de mar, arroces y mariscadas antológicas. Todo hecho con producto fresquísimo porque Jordi, el dueño, es nieto de pescadera y le corre salitre por las venas. Los arroces más demandados entre los feligreses son el caldoso con bogavante y el negro con calamarcitos. De tapas triunfan los canutillos, los caracoles de punta y las tortillitas gaditanas de gambitas. La carta es más bien corta, pero las esperas son largas (especialmente los fines de semana). Los precios son más propios de la Barceloneta que de Nou Barris. Ya se sabe, la calidad se paga. Sin salir del distrito, el restaurante El Camarote (Nou Pins, 36) también es suyo.

Dónde: Lorena, 20 (Nou Barris)

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Barrigó

  • Cafeterías
  • Nou Barris
Barrigó
Barrigó
Foto: Barrigó

Era un bar de barrio capitaneado por dos hermanas encantadoras que lograron convertirlo en el punto de encuentro para la hora del vermut de muchos vecinos durante casi una década. El relevo llegó con acento argentino. Noelia y Lorena Riorda, también hermanas, siguen sirviendo buenos cafés, desayunos, bocadillos y vermuts. Las cañas, las copas de vino y los vermuts ahora pueden acompañarse de pintxos, tostadas y algún platillo para compartir. Atención a todos los planchados y, en especial, al de gilda: anchoas, aceitunas y guindilla bien picada, con queso Havarti y mostaza en grano. El pan es de Pans Creatius, el obrador de Daniel Jordà, que son vecinos del barrio. Los postres son caseros y de raíz argentina (alfajores, chocotorta, etc.).

Dónde: Plaça de Garrigó, 7 (Nou Barris)

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Cruïlla al Punt

  • Nou Barris
  • precio 2 de 4
Cruïlla al Punt
Cruïlla al Punt
Scott Chasserot

Detrás de este bar restaurante de barrio hay una escuela de nuevas oportunidades para los jóvenes de Vallbona, Torre Baró y Ciutat Meridiana que no se han graduado de la ESO. La gestiona la Plataforma de Educación Social Cruïlla y se inauguró en 2018. De esta cocina salen platos maravillosos como las alcachofas al horno con salsa romesco o el estofado de ternera a la borgoñona. Desayunos, bocadillo del día, menú de mediodía por 13,50 euros y mucho sentimiento de red y comunidad. El servicio no puede estar más motivado ni ilusionado. Cruïlla al Punt es un buen ejemplo de escuela de cocina-vivero; que no os extrañe nada si la próxima Ruscalleda o Adrià sale de aquí.

Dónde: Avinguda d’Escolapi Càncer, 4 (Nou Barris)

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A Garrotxa

  • Nou Barris
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
A Garrotxa
A Garrotxa
Foto: Iván Giménez

¿Un restaurante gallego que se llama A Garrotxa? “En Galicia, una ‘garrocha’ es la raíz gruesa de un matorral llamado ‘uz’, que se utilizaba para hacer carbón, una materia prima fundamental”, explica Jesús Pérez (sala), copropietario de A Garrotxa junto con su pareja, Manoli Rodríguez (cocina), que lo regentan desde 1990. No es que A Garrotxa sea un secreto para los vecinos, sino para los foráneos de Nou Barris. Estamos en uno de esos restaurantes descentralizados con una relación calidad-precio extraordinaria, y que exista tan lejos (pero tan cerca) de la gentrificación de las bravas de diseño y los tartares de aguacate y salmón subraya su valor.

Dónde: Avinguda de Rio de Janeiro, 135 (Nou Barris)

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Valzac

  • Nou Barris
Valzac
Valzac
Foto: Valzac

Al lado de la plaza Madres de la Plaza de Mayo hay un establecimiento de barrio, a medio camino entre restaurante y tienda de productos gourmet. Para comer, ofrecen producto de calidad en forma de tapas clásicas (bravas, croquetas, anchoas del Cantábrico, lacón, etc.), arroces bien suculentos (del senyoret, negro, con habitas y calamarcitos, con vieira, etc.) y parrilla vasca, tanto de carne (entrecot, entrama, conejo, etc.) como de pescado (pulpo, lubina, atún, etc.). Los postres son siempre caseros (flan de huevo, brownie de Oreo, tarta de queso, etc.). Para llevar a casa, encontrarás mieles, mermeladas, chocolates, salsas, conservas, embutidos ibéricos de Guijuelo, quesos, pasta italiana y una buena bodega. Todo ello, seleccionado con mucho gusto.

Dónde: Passeig de Verdum, 9 (Nou Barris)

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Bar Centro

  • Nou Barris
Bar Centro
Bar Centro
Foto: Bar Centro

Si la Wikipedia tuviera una entrada titulada 'bar de barrio', seguro que pondría como ejemplo el Centro de Via Júlia. Es un local esquinero y estrecho, con un diminuto semiprimer piso con cuatro mesitas y una terraza muy concurrida en los días soleados. En el interior, paredes alicatadas de aire antiguo, una banderita del Club de Futbol Montañesa, barra de acero inoxidable, taburetes, máquina de tabaco, cortadora de embutidos y un mostrador que exhibe las tapas del día: ensaladilla rusa, tortillas, albóndigas, rabo de toro estofado, habas a la catalana, etc. La estrella de la casa son los callos. Aquí todavía sirven una tapita gratuita con cada consumición y el trato es realmente familiar. Una joya.

Dónde: Via Júlia, 165 (Nou Barris)

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Casa Chendo 11/85

  • Española
  • Nou Barris
Casa Chendo 11/85
Casa Chendo 11/85
Foto: Casa Chendo 11/85

Fernando y Yoli llevan las riendas de esta brasería y freiduría de aire andaluz. En la brasa encontramos entrecot, solomillo, butifarra, pollo, cordero, churrasco y sardinas, todo pasado por el fuego con buen oficio. En la parte de los fritos no faltan el 'pescaíto' bien crujiente, los flamenquines y los calamarcitos. También se sirven especialidades muy tradicionales como las tortillitas de camarones, las brochetas morunas o la rabo de toro en salsa, sin olvidar unos arroces y una fideuá muy bien resueltos. Para terminar, las torrijas de Santa Teresa con helado y nata son uno de los postres más pedidos. El menú de mediodía, a 15 euros, es generoso y sin florituras. El local siempre tiene vida propia y los clientes se implican fácilmente: no es raro que aparezca un concierto improvisado de rumba, un mago, un monologuista o incluso un DJ instalado junto a la barra.

Dónde: Santa Engracia, 29-31 (Nou Barris)

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La Bodegueta d'en Miquel

  • Nou Barris
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
La Bodegueta d'en Miquel
La Bodegueta d'en Miquel
Foto: La Bodegueta d'en Miquel

A pocos metros del metro de Llucmajor hay una bodega —abierta hace 50 años— que todavía conserva la estética original: grandes ventanales hacia la plaza, botas de vino, nevera de madera, botellas, sifones, cajas de cerveza por todas partes y apenas cuatro taburetes. Los jubilados van a comprar vino y a charlar un rato. De comer no solo hay las clásicas e imprescindibles aceitunas, berberechos, mejillones en conserva y patatas de bolsa. Se nota que quien lo regenta tiene buen gusto. También encontrarás cecina de León y brocheta de torta del Casar. Buenas conservas, croquetas, quesos y embutidos que reúnen a mucha gente a la hora del vermut. La vitrina encima de la barra es pura alegría. Nos quedaríamos a vivir allí.

Dónde: Plaça dels Jardins d’Alfàbia, 3 (Nou Barris)

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La Columna

  • Nou Barris
  • precio 2 de 4
La Columna
La Columna
Scott Chasserot

Nou Barris 'aka' Nou Birres. En La Columna tienen unas cuantas cervezas, y muchas son belgas. Eva, la dueña, es fan y quiere que las disfrutéis acompañadas de los platillos que prepara su pareja: torreznos, croquetas, bomba de bacalao, hummus de berenjena, huevos, hamburguesitas de pescado y también montaditos. La carta es más bien corta, pero incluyen sorpresas según el mercado del barrio y la temporada del calendario. ¡Ojo, que son platillos, eh! Si vais con mucha hambre es probable que no salgáis saciados si no pedís varias raciones. El local es pequeño, acogedor y sin pretensiones. El trato no puede ser más familiar ni más amable.

Dónde: Pintor Mir, 13 (Nou Barris)

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Bar Navarro

  • Nou Barris
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Bar Navarro
Bar Navarro
Scott Chasserot

Tres generaciones de Eduardos Navarro pasaron por este bar de barrio y lo convirtieron en un lugar de referencia en la Prosperitat, con una clientela fiel formada por trabajadores de la zona y vecinos, que también se fueron haciendo mayores junto a la familia. Llegó el momento del traspaso y desde hace un par de años el negocio ya no lo lleva la saga de los Navarro. Los nuevos propietarios han mantenido la estética del bar —barra de formica roja, neveras de madera, de las auténticas, estanterías con trofeos— y una oferta basada en bocadillos hechos al momento, un vino de la casa más que digno y un trato familiar y cercano. Y todo a unos precios que no parecen de Barcelona. Tiene terraza.

Dónde: Argullós, 76 (Nou Barris)

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