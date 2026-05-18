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5 Hermanos

  • Restaurantes
  • Nou Barris
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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Time Out dice

En 1977, Teresa Feliu abrió un auténtico restaurante militante de barrio, de esos que fidelizan a los vecinos gracias al buen trato y la constancia. En los fogones, una cocina tradicional basada en producto de mercado y de temporada, alejada de las modas. Su idea era clara: ofrecer un menú de mediodía que alimentara cada día a los trabajadores del barrio, con carnes a la brasa, pescados a la plancha y, como manda la tradición, paella los jueves. Cocina honesta y sin artificios, con una relación calidad-precio difícil de superar. La propietaria lo consiguió con creces y convirtió el establecimiento en toda una institución de Nou Barris.

Hoy el bar-restaurante ha pasado a manos de sus hijos Javi, Julio, Jordi y Manel, y de su sobrino Aitor. En 2024 emprendieron una reforma que lo convirtió en una casa de comidas contemporánea. Dijeron adiós al menú de mediodía para dar la bienvenida a una carta de platillos para compartir. Como siempre, todo gira en torno al producto de calidad y la mínima intervención: pescados de lonja, carnes maduradas, verduras de temporada, etc. Y la tradición sigue siendo su norte: albóndigas con sepia, caracoles guisados, bacalao a la llauna, callos, capipota, pies de cerdo con langostinos, calamarcitos a la andaluza, arroces, etc.

La carta de vinos la llevan Jordi y el arquitecto y sumiller Pere Cortacans, también responsable de la reforma del local. Es corta, pero muy afinada.

Abren solo al mediodía, excepto viernes y sábados, cuando también ofrecen servicio de noche.

Su terraza es una auténtica bendición.

En la misma calle, pero en el número 25, encontraréis el 5 Hermanos para llevar: entrantes, pollo al ast, platos de chup-chup y arroces para llevar a casa.

Detalles

Dirección
Federico García Lorca, 31
Barcelona
08042
Transporte
M: Canyelles L3
Precio
€€
Horas de apertura
Ma., mi., ju. y do. de 13 a 16 h. Vi. y sá. de 13 a 16 h y de 20.30 a 23.30 h
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