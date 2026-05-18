Time Out dice

En 1977, Teresa Feliu abrió un auténtico restaurante militante de barrio, de esos que fidelizan a los vecinos gracias al buen trato y la constancia. En los fogones, una cocina tradicional basada en producto de mercado y de temporada, alejada de las modas. Su idea era clara: ofrecer un menú de mediodía que alimentara cada día a los trabajadores del barrio, con carnes a la brasa, pescados a la plancha y, como manda la tradición, paella los jueves. Cocina honesta y sin artificios, con una relación calidad-precio difícil de superar. La propietaria lo consiguió con creces y convirtió el establecimiento en toda una institución de Nou Barris.

Hoy el bar-restaurante ha pasado a manos de sus hijos Javi, Julio, Jordi y Manel, y de su sobrino Aitor. En 2024 emprendieron una reforma que lo convirtió en una casa de comidas contemporánea. Dijeron adiós al menú de mediodía para dar la bienvenida a una carta de platillos para compartir. Como siempre, todo gira en torno al producto de calidad y la mínima intervención: pescados de lonja, carnes maduradas, verduras de temporada, etc. Y la tradición sigue siendo su norte: albóndigas con sepia, caracoles guisados, bacalao a la llauna, callos, capipota, pies de cerdo con langostinos, calamarcitos a la andaluza, arroces, etc.

La carta de vinos la llevan Jordi y el arquitecto y sumiller Pere Cortacans, también responsable de la reforma del local. Es corta, pero muy afinada.

Abren solo al mediodía, excepto viernes y sábados, cuando también ofrecen servicio de noche.

Su terraza es una auténtica bendición.

En la misma calle, pero en el número 25, encontraréis el 5 Hermanos para llevar: entrantes, pollo al ast, platos de chup-chup y arroces para llevar a casa.