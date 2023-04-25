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  1. El 23 gastrobar (Nou Barris)
    Scott Chasserot | El 23 gastrobar (Nou Barris)
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El 23 Gastrobar

  • Restaurantes
  • Nou Barris
  • precio 2 de 4
Escrito por Ricard Martín i Mireia Font
Editor gastronomia
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Time Out dice

Bravas, huevos estrellados, croquetas (¡madre mía la de vaca vieja!), ensaladillatorreznos segovianos adobados, aletas al estilo thai, berenjena en tempura, bocadillos currados, un par de hamburguesas de alto voltaje y platos especiales para compartir. Cuando probéis el entrecot de becerra, la mejilla con salsa de cacao o la asadura de cordero (hígado y corazón) entenderéis por qué denominan estos platos 'especiales'. Pero no solo de carne vive El 23 Gastrobar. También ofrece alguna cosita de pescado, como por ejemplo unos calamares con la tinta y arroz meloso con bogavante, por ejemplo. La oferta rotativa de las pizarras es tan animada como la clientela de este bar de Roquetes que se ha empecinado a hacer las cosas muy bien y lo ha conseguido.

Detalles

Dirección
Carrer d'Almansa, 89
Barcelona
08042
Transporte
Roquetes (M:L3)
Precio
€€
Horas de apertura
Ma. y ju. de 13 h a 17 h y de 19.30 h a 22.30 h, vi. y sá. de 12 h a 17 h y de 19.30 h a 23.30 h, do. de 12 h a 17 h y de 20 h a 22.30 h
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