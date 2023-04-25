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Bravas, huevos estrellados, croquetas (¡madre mía la de vaca vieja!), ensaladilla, torreznos segovianos adobados, aletas al estilo thai, berenjena en tempura, bocadillos currados, un par de hamburguesas de alto voltaje y platos especiales para compartir. Cuando probéis el entrecot de becerra, la mejilla con salsa de cacao o la asadura de cordero (hígado y corazón) entenderéis por qué denominan estos platos 'especiales'. Pero no solo de carne vive El 23 Gastrobar. También ofrece alguna cosita de pescado, como por ejemplo unos calamares con la tinta y arroz meloso con bogavante, por ejemplo. La oferta rotativa de las pizarras es tan animada como la clientela de este bar de Roquetes que se ha empecinado a hacer las cosas muy bien y lo ha conseguido.
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