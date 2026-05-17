Time Out dice

Fernando y Yoli llevan las riendas de esta brasería y freiduría de aire andaluz. En la brasa encontramos entrecot, solomillo, butifarra, pollo, cordero, churrasco y sardinas, todo pasado por el fuego con buen oficio. En la parte de los fritos no faltan el “pescaíto” bien crujiente, los flamenquines y los calamarcitos. También se sirven especialidades muy tradicionales como las tortillitas de camarón, las brochetas morunas o el rabo de toro en salsa, sin olvidar unos arroces y una fideuá muy bien resueltos. Para terminar, las torrijas de Santa Teresa con helado y nata son uno de los postres más demandados. El menú de mediodía, a 15 euros, es generoso y sin florituras. El local siempre tiene vida propia y los clientes se implican con facilidad: no es raro que aparezca un concierto improvisado de rumba, un mago, un monologuista o incluso un DJ instalado junto a la barra.