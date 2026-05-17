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Barcelona

Casa Chendo 11/85
Foto: Casa Chendo 11/85 | Casa Chendo 11/85

Casa Chendo 11/85

  • Restaurantes | Española
  • Nou Barris
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Fernando y Yoli llevan las riendas de esta brasería y freiduría de aire andaluz. En la brasa encontramos entrecot, solomillo, butifarra, pollo, cordero, churrasco y sardinas, todo pasado por el fuego con buen oficio. En la parte de los fritos no faltan el “pescaíto” bien crujiente, los flamenquines y los calamarcitos. También se sirven especialidades muy tradicionales como las tortillitas de camarón, las brochetas morunas o el rabo de toro en salsa, sin olvidar unos arroces y una fideuá muy bien resueltos. Para terminar, las torrijas de Santa Teresa con helado y nata son uno de los postres más demandados. El menú de mediodía, a 15 euros, es generoso y sin florituras. El local siempre tiene vida propia y los clientes se implican con facilidad: no es raro que aparezca un concierto improvisado de rumba, un mago, un monologuista o incluso un DJ instalado junto a la barra.

Detalles

Dirección
Santa Engràcia, 29-31
Barcelona
08016
Transporte
M: Llucmajor (L4)
Horas de apertura
Ma. y mi. de 9 a 17 h. Ju., vi. y sá. de 9 a 23 h. Do. de 12 a 17 h
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