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  1. A Garrotxa
    Foto: Iván Giménez | A Garrotxa
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  2. Mitja de pop a la gallega a A Garrotxa
    Foto: Ricard Martín | Mitja de pop a la gallega a A Garrotxa
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Reseña

A Garrotxa

4 de 5 estrellas
  • Restaurantes
  • Nou Barris
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
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Time Out dice

¿Un restaurante gallego que se llama A Garrotxa? "En Galicia, una 'garrocha' es la raíz gruesa de un matorral llamado 'uz', que se utilizaba para hacer carbón, una materia prima fundamental", me explica Jesús Pérez (sala), copropietario de A Garrotxa (Avenida de Río de Janeiro, 135) junto a su pareja, Manoli Rodríguez (cocina), que lo regentan desde 1990. "El primer propietario escribió el nombre de 'garrocha' mal y así se quedó el cartel", ríe Rodríguez, frente a este nombre híbrido entre la Catalunya y la Galicia profundas.

No es que A Garrotxa sea un secreto para los vecinos, sino para los foráneos de Nou Barris. Estamos en uno de esos restaurantes descentralizados con una relación calidad-precio extraordinaria, y que exista tan lejos (pero tan cerca) de la gentrificación de las bravas de diseño y los tártaros de aguacate y salmón enfatiza su valor.

Pido espárragos a la brasa con romesco (práctica de riesgo, a menudo castigada con una mierda aceitosa y escueta en los menús de mediodía). Aquí es, nada menos, que un plato de espárragos con sabor a brasa porque los han hecho a la brasa –el horno de leña te mira mientras pagas en caja– y con un romesco fiable. De segundo, unas croquetas de bacalao enormes y sustanciosas, hechas de la casa, con equilibrada proporción de cremosidad y bacalao, y que van acompañadas de verdura escalivada y esas patatas tan buenas que solo saben hacer los gallegos.

De carta, especialidades telúricas son la 'sartén de zorza' –dados de cerdo encurtidos y macerados con patatas– o el botillo, embutido emblema del Bierzo: intestino de cerdo relleno de chuleta adobada de cerdo y asado, con patatas. Por algo más de 20 euros esto es un festival de alta intensidad.

Detalles

Dirección
Avinguda de Rio de Janeiro, 135
Barcelona
08016
Transporte
M: Torras i Bages
Horas de apertura
Cada día de 9 a 22 h. Vie. y sá. de 9 a 23.30 h. Do. de 9 a 17 h.
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